Украинцев насильно гонят «воевать с Россией»

Кризис на фронте, который переживает украинская армия, имеет отчетливые признаки и в тылу. И главный из этих признаков – острое нежелание обычных украинцев участвовать в боевых действиях. Сегодня украинское государство предпринимает целую серию мер, чтобы силой отловить и отправить на передовую кого угодно. Почему такое произошло?

«Возврат крепостного права» – так охарактеризовали на Украине очередные действия властей, направленные на упрощение отлова подлежащих мобилизации мужчин призывного возраста. Впрочем, это процедуру в стране куда чаще уже называют «могилизацией».

Виновником скандала стали украинские Минобороны и Генштаб. Там считают, что норма закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» от 1992 года предусматривает запрет на выезд призывников, военнообязанных и резервистов за пределы района их регистрации без разрешения военкома. Именно к нему теперь предлагается идти на поклон за разрешением на выезд.

Министерство обороны и гениальных идей

Даже депутаты президентской фракции Верховной рады раскритиковали эту позицию. «Это глупость, которая вызовет социальный взрыв и крах экономики», – комментирует ситуацию депутат Роксолана Пидласа. Ее коллега Роман Грищук выражает мнение, что законы, на которые опирается Генштаб, нужно изменить, чтобы исключить норму о запрете на перемещение для военнообязанных в пределах границ Украины.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обещает не вводить между границами областей блокпосты для контроля перемещений. Однако призывает всех, кто планирует выезжать (или делает это регулярно), брать в военкоматах соответствующие разрешения.

Здесь нужно пояснить. Проживание не по месту регистрации на Украине – обычное дело. Молодежь уезжает из депрессивных сел и райцентров в крупные города на работу и учебу. Большинство там и оседают. Формально менять регистрацию при переезде нужно, но наказания за несоблюдение этой нормы нет никакого. В масштабах страны это сотни тысяч, а то и миллионы человек.

Нетрудно представить, что будет, если все они вдруг явятся в военкоматы с просьбой на выдачу разрешений на перемещение по Украине (которое к тому же действует только 30 суток). Военкоматам придется сутками штамповать эти разрешения, отложив в сторону все другие дела.

В реальности так, конечно, не будет. Те, кто все же придет, вместо разрешения получат повестку, которую им прежде не могли вручить. Иначе как ее вручить, если вместо родной Шепетовки военнообязанный уже лет 10 живет в Одессе?

На то, вероятно, и расчет. Ведь до того, как всех закрепостить, Минобороны Украины чего только не выдумывало. Несознательных защитников родины вылавливали по ночным клубам и на блокпостах, на рынках и в супермаркетах. И, разумеется, по месту работы. С наступлением лета работники военкоматов (территориальных центров комплектации, как они теперь называются) включили в зону отлова пляжи, бассейны и аквапарки.

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Отдельный «респект» хотелось бы выразить львовским военкомам, которые надоумили своих сотрудников караулить военнообязанных у храмов после воскресной службы. Фраза «В окопах нет атеистов» тут же заиграла новыми красками.

Впрочем, пляжи, рынки и храмы – это, скажем так, аналоговая мобилизация. Непрогрессивно и несовременно. Минобороны Украины собирается рассылать повестки через «Дию» – мобильное приложение получения госуслуг. Слухи об этом ходили давно, власти их опровергали, а вот теперь есть подтверждение: «Такой вопрос, как учет военнообязанных... может быть, по крайней мере на первых шагах, частично переведен в цифровой режим с использованием «Дии», – сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

В итоге на ситуацию с запретом на перемещение военнообязанных обратил внимание даже Зеленский. Картинно погрозил генералам пальцем, попросил больше без него таких решений не принимать. Может, ради этого всё и затевалось.

Если бы не одно но. С запретом на перемещения или без него – но украинских мужиков натурально ловят.

А где ж добровольцы?

На дворе июль. Всего несколько месяцев назад ситуация была полностью противоположной. Украинские и зарубежные СМИ были переполнены материалами о добровольцах батальонов территориальной обороны, домохозяйках, покупающих личное оружие.

А теперь от добровольцев и духу не осталось. В Одессе уже перешли к практике поквартирных обходов – а значит, вскоре она станет повсеместной. Что же случилось? Почему украинцы больше не хотят воевать с Россией?

Наверное, потому, что как раз только теперь они действительно ощутили на себе все издержки конвликта с восточным соседом. Еще зимой эти добровольцы готовились к повторению 2014-2015 годов, ненапряжной войнушке с армиями обеих донбасских республик. Мол, ВСУ и сепары потолкаются возле линии разграничения, мы в это время по тыловым блокпостам будем отираться – а потом можно награды получать и по домам расходиться.

Вместо этого тероборонцев, способных разве что шлагбаум поднимать, начали бросать в мясорубку боев в Донбассе. А там оказалось, что Россия в этот раз взялась всерьез. Засыпая позиции украинской армии снарядами по всем правилам и не жадничая.

Наверное, еще и потому, что под разговоры о «героической обороне» вся украинская элита, у которой есть дети нужного пола и возраста, вывезла их за кордон. Вплоть до боевитого секретаря СНБО Украины Алексея Данилова. При этом простым украинцам власть уже обещает, что служить будут практически все, в том числе и женщины.

Спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук, решивший обрадовать украинцев этой новостью, практически прямым текстом говорит о том, что в армию заберут даже инвалидов: «... не только имеющие хорошее здоровье, но и, скажем так, базовое здоровье». Ну то есть руки-ноги есть (пока) – иди воюй. А астма и диабет до победы подождут. Такое, собственно, уже встречается – но пока что не как общая практика, а как перегибы на местах.

Ну и, конечно, потому, что все оборотистые ребята уже прекрасно себя на этой войне чувствуют. Одни греют руки на волонтерстве, другие приторговывают гуманитаркой и военным имуществом, третьи «оформляют» украинцам соцвыплаты из ЕС (списывая все деньги с банковских карт), четвертые – торгуют полученным от США и ЕС оружием в даркнете, пятые возят топливо из Польши и перепродают рядовым украинцам. Не говоря уж о первых лицах украинской власти, которым вообще доступны средства, которые Украина получает в рамках международной финансовой помощи.

Но это – оборотистым ребятам. А остальных собаки жрут по оврагам. А кто уцелеет, тот потом выясняет отношения с отцами-командирами.

Так что ничего удивительного, что очереди в военкоматы поредели, а украинские власти вынуждены возвращать своим гражданам крепостное право.