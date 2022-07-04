Как прибалты и поляки готовятся воевать с Россией

Власти Польши и стран Прибалтики непрерывно делают воинственные заявления в адрес России, критикуя Францию и Германию за «капитулянтское» стремление выйти на какой-либо компромисс с Москвой. Но вот вопрос: готовы ли сами прибалты и поляки воевать с Россией? Речь идет, разумеется, не о политиках, а о простом населении. И картина здесь вырисовывается по меньшей мере неоднозначная.

Недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сделал комичное заявление: «Кремль должен знать: если Россия когда-либо задумает вторгнуться в Польшу, то у нас есть 40 миллионов поляков, готовых с оружием в руках защитить свою Родину». Учитывая, что население Польши на 2018 год составляло 38,4 млн человек, получается, что Моравецкий записал в Войско польское всех жителей страны без исключения – в том числе детей, женщин и стариков.

Желающих не так много

Однако в массе своей поляки не готовы бежать записываться в ряды вооруженных сил. Такой вывод содержится в документе, подготовленном сотрудниками Верховной контрольной палаты Польши. Издание Dziennik Polityczny называет отчет ведомства «тревожными данными». Ранее в Варшаве объявили о планах наращивать численность армии – в частности, глава министерства обороны Мариуш Блащак объявил о создании двух новых общевойсковых дивизий, которые, по его словам, будут развернуты «вдоль Вислы в Центральной Польше». Однако выяснилось, что комплектация как существующих, так и планирующихся воинских частей – дело нелегкое.

По расчетам польского Минобороны, в будущем страна должна располагать 250-тысячной профессиональной армией и 50-тысячным территориальным ополчением. В марте 2022-го президент Польши Анджей Дуда подписал новый закон «Об обороне Отечества», согласно которому в следующем году военные расходы страны составят 3% ВВП, а в 2023-м – 2,5% ВВП. Закон также предусматривает введение упрощенных механизмов набора на военную службу, новую систему стимулирования добровольцев, а также значимые закупки вооружения и техники.

Но несмотря на ведущуюся уже в течение нескольких лет интенсивную пропагандистскую кампанию, в рамках которой население допенсионного возраста призывают «стать солдатами Речи Посполитой», фактическое число людей в форме в 2021 году выросло всего на 3486 человек – составив к концу прошлого года 113 586 военнослужащих. В это же время мундир с себя сняли 6165 человек – это оказалось самое большое количество уходов из армии за последние десять лет. Также Верховная контрольная палата Польши уточнила, что в 2020 году удалось призвать на учения всего 12,3 тыс. резервистов (правда, столь низкий результат списали на коронавирусную пандемию).

Польская армия также сталкивается с нехваткой гражданских работников.

Например, в 2020 году в различных структурах вооруженных сил было занято 45 376 гражданских лиц – между тем установленный министерством лимит составлял 47 388 должностей. Кроме того, разочаровали польских генералов результаты проверки, проведенной в авиационной академии в городе Демблин. Учебно-тренировочные самолеты М-346 пребывали в неисправности; соответственно свыше 40 процентов выпускников, окончивших академию в 2019-2020 годах, никогда на таком типе самолета не обучались. Этот частный случай – отображение общих проблем с разгильдяйством и безответственностью, распространенных в польской армии.

Польский историк Михаил Крупа в апреле написал в издании American Conservative, что воинственная политика Варшавы противоречит умонастроениям граждан. «Согласно опросу общественного мнения, проведенному в начале марта социологами из IPSOS (международная исследовательская компания – прим. ВЗГЛЯД), около 60% поляков ответили отрицательно на вопрос: должны ли Польша и НАТО осуществить военное вмешательство на Украину? Посыл ясен: поляки не хотят участвовать в чужой войне», – утверждает Крупа.

Сейчас польское государство заманивает молодежь на введенную в стране недавно «добровольную базовую военную службу», обещая волонтерам зарплату в более 4,5 тыс. злотых (53,4 тыс. рублей) в месяц и возможность получения водительских прав или каких-либо профессиональных лицензий. Впрочем, многие молодые поляки считают такой размер денежного вознаграждения недостаточным.

«Как можно доверять России?»

В последнее время остро «запахло порохом» в Литве – после того как официальный Вильнюс заявил о частичной блокаде российской Калининградской области. Американский телеканал CNN сообщает, что литовцы в больших количествах вступают в ополчение. В настоящее время в рядах организации «Союз стрелков Литвы» (аналог территориальной обороны Украины – подразделения из гражданских лиц, вооруженных легким стрелковым оружием и проходящих регулярную военную подготовку) состоит 12 000 человек.

«С первых дней войны на Украине количество новобранцев, желающих присоединиться к ополчению, увеличилось с 10-12 до более чем 100 человек в месяц», – уверяет корреспондент CNN. По его словам, особый интерес участие в ополчении вызывает у жителей территорий, известных как «Сувалкский коридор» – перешеек литовской территории между границами Белоруссии и российской Калининградской области. «Есть опасения, что, если Украина падет, Россия займет этот коридор следующим, возможно, за несколько дней, отрезав страны Балтии от других государств НАТО», – передает телеканал.

CNN сообщает, что якобы в советских «трудовых лагерях погибли почти 30 тысяч литовских заключенных» – и теперь литовцы готовы сражаться, чтобы не допустить повторения подобного.

Телевизионщики, в частности, поговорили с 59-летним жителем города Кибартай Витасом Грудзинскасом, который сообщил, что рядом с его домом находится база «Союза стрелков» – тренировки там идут и днем, и ночью. Сам Грудзинскас держит у себя дома в шкафу автомат. «Моего отца отправили на пятнадцать лет на Сахалин. В первый год он ел траву, чтобы выжить. Как можно доверять России? С нашей историей? Конечно, мне страшно», – откровенничает литовец с заезжим американским журналистом.

Со своей стороны, литовское Минобороны сообщило, что в этом году «Союзу стрелков» было дополнительно выделено до 4,8 млн евро – то есть по сравнению с прошлым годом финансирование организации увеличилось в три раза. На эти средства «Союз стрелков» планирует закупить в течение ближайших трех лет 4500 винтовок, комплекты новой одежды, 1,5 тыс. автоматических ружей G-36 с патронами, 2 тыс. касок, 500 бронежилетов, по 2 тыс. жилетов и рюкзаков, 70 тепловизоров, 250 цифровых радиостанций. Также предполагается закупка 60 каркасных палаток с оборудованием, 20 электрогенераторов, 16 автомобилей повышенной проходимости и восемь микроавтобусов. Вырастет и финансирование детских лагерей «Союза стрелков», в которых юных литовцев сызмальства готовят к оборонной повестке.

«Непатриотам оружие выдавать нельзя»

Нечто подобное наблюдается и в соседней Латвии – где за последние месяцы выросло число записывающихся в местное территориальное ополчение «Земессардзе» («Защита земли»). Причем вступают туда не только простые граждане, но и госчиновники высокого ранга. Например, недавно ополченцем стал латвийский министр юстиции Янис Борданс, в мае-июне разработавший и сумевший «протолкнуть» через Сейм закон о сносе семидесяти памятников советским солдатам, находящихся на территории Латвии. В «Земессардзе» Борданс пришел записываться вместе с сыном и коллегами по Минюсту. И они такие не одни. 7 марта бригадный генерал Эгил Лещинскис сообщил о том, что всего за две недели латвийцы подали 784 заявления на вступление в «Земессардзе».

Лещинскис отмечает, что это очень много – столько заявлений не поступало раньше и за целый год. При этом генерал попросит желающих пополнить ряды ополчения набраться терпения – потому что им предварительно нужно посетить медкомиссию, получить справки от психиатра и нарколога и пройти проверку у спецслужб. Далее нужно подписать контракт, принести присягу и пройти базовый курс обучения, который длится в течение двадцати одного дня. Эгил Лещинскис напоминает, что пока что при вступлении в «Земессардзе» есть ограничения по возрасту – туда берут граждан в возрасте от 18 до 55 лет. Но в этом отношении уже делаются послабления: планируется узаконить возможность приема и более пожилых людей.

Латвийские СМИ с удовольствием перепечатывают записи в соцсетях, которыми делятся новоявленные ополченцы-земессарги. «Пришел в "Земессардзе". Люди стоят в очереди. Молодые парни и бородатые мужчины в костюмах. Даже женщины в пальто. Радость дня», – написал, например, Раймонд Шиферис. А другой новый земессарг Андрис Витолс размышляет: «Я не думал, что придет время, когда начнется обычная война. В этих условиях все должны быть готовы. Сторонники "нейтральной" позиции фактически поддерживают войну против Украины, инициированную путинским режимом».

Впрочем, не все так гладко. На днях латышский публицист Эгил Лицитис рассмотрел ситуацию с численностью армии государства. Сначала Лицитис выразил сожаление об отсутствии в столь «опасное для страны» время обязательного призыва на военную службу, а потом пришел к выводу, что это и к лучшему.

Лицитис пересчитал количество всех потенциальных солдат Латвии. По его словам, это около семи тысяч профессиональных военных, примерно восемь тысяч членов ополчения «Земессардзе», а также резервисты, точное количество которых установить трудно – из них на военные сборы по повестке приходит лишь пятая часть. Столь малое количество огорчает Лицитиса – и он задается вопросом: что будет, если восстановить в стране отмененный в 2006 году всеобщий призыв?

В итоге публицист пришел к неутешительному выводу, что в этом случае доступ к оружию получат и те жители Латвии, кто ждет «прихода Путина, как освобождения от тяжелого сапога национализма». По мнению Лицитиса, в Латвии полно «самых верных последователей режима Путина», которые работают в магазинах и такси, живут в смешанных семьях и продолжают поддерживать Россию даже после начала спецоперации на Украине. «Непатриотам оружие выдавать нельзя, поэтому всеобщего призыва в Латвии быть не должно», – заключает автор.

«Лояльные» и «нелояльные»

Похожая картина в Эстонии. С одной стороны, местные власти с готовностью рассказывают о притоке «национальных патриотов» в ряды местного территориального ополчения «Кайтселийт». В руководстве ополчения рассказывают о том, что получают от населения просьбы провести дополнительные информационные мероприятия, в ходе которых можно досконально узнать о том, как вступить в ряды ополчения. В ходе таких мероприятий залы бывают так набиты заинтересованными гражданами, что порою на всех не хватает стульев.

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С другой – официальные лица страны выражают тревогу тем, что в стране, по их мнению, может оказаться много «нелояльных» жителей, которые не рассматривают армию Эстонии как своих защитников. Некоторые из националистов автоматически зачисляют в «нелояльные» все русское население республики – а это 23 процента населения.

Поскольку все последние годы им постоянно давали почувствовать, что они тут люди второго сорта – постепенная ликвидация русскоязычного образования, ограничение на использование русского языка, недопущение русских в правительство Эстонии – у них нет причин считать эстонское государство вполне своим.