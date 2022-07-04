Как прибалты и поляки готовятся воевать с Россией

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4 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 09:18  |  vz.ru
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Почему победа американского СПГ над Газпромом печалит Европу

Американский СПГ не может спасти Европу Excelerate Energy, Inc./Keystone Press
Agency/Global Look Press
США добились того, чего хотели и не скрывали: американский СПГ обошел в ЕС российский трубопроводный газ по объемам в июне. Это уникальный в истории Евросоюза случай. Однако радоваться этому факту европейцам не стоит. Как США удалось добиться желаемого и почему американский СПГ не спасает европейцев от дефицита газа? Подробности...
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Почему Литва лишилась тормозов в отношении Калининграда

Блокада Калининграда со стороны Литвы вызвала недовольство Берлина Виталий Невар/ТАСС
Берлин недоволен блокадой, которую Вильнюс организовал Калининграду. По данным немецких СМИ, правительство ФРГ настаивает на том, чтобы Литва изменила позицию в данном вопросе. При этом, как считают эксперты, власти Литовской Республики склонны к тому, чтобы не прислушаться к коллегам из Берлина по целому ряду причин. О каких именно причинах идет речь и как к этому относиться России? Подробности...
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Преступный удар ВСУ по Белгороду требует решительного возмездия

На дом в Белгороде упала кассетная часть украинской «Точки-У» Евгений Силантьев/ТАСС
Украинский обстрел Белгорода ракетами «Точка-У» унес жизни четверых мирных жителей, в том числе украинской семьи, бежавшей из Харькова. Прямая угроза жителям приграничных областей России со стороны ВСУ сохраняется уже несколько месяцев, но нынешняя атака на Белгород превзошла предыдущие. Преднамеренный удар баллистическими ракетами был совершен по жилым кварталам. Как решить проблему дальнобойной артиллерии ВСУ и каким должен быть военный ответ России? Подробности...
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Как прибалты и поляки готовятся воевать с Россией

Польские новобранцы EPA/TASS
Власти Польши и стран Прибалтики непрерывно делают воинственные заявления в адрес России, критикуя Францию и Германию за «капитулянтское» стремление выйти на какой-либо компромисс с Москвой. Но вот вопрос: готовы ли сами прибалты и поляки воевать с Россией? Речь идет, разумеется, не о политиках, а о простом населении. И картина здесь вырисовывается по меньшей мере неоднозначная.  Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Украина переходит к диверсионной войне

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Украинские спецслужбы в полной мере используют технологии вербовки, которые использовал ИГИЛ, что указывает на то, что и здесь за всем стоят американцы и англичане. Подробности...

Краткая история украинского сепаратизма

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
Украинский сепаратизм и национализм стали реальной политической силой сразу после Февральской революции 1917 года. Но начался он еще в XIX веке, когда население этой части Российской империи стало объектом хитроумных махинаций поляков и австрийцев. Подробности...
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России надо следить за Норвегией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
История с блокировкой Норвегией снабжения российских поселков на арктическом архипелаге Шпицберген заставила обратить внимание на соседнее с нами северное королевство. Есть устойчивое ощущение, что мы его недооцениваем. Подробности...
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Россия потеряла Аляску из-за коррупции

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Представлена новая купюра 100 рублей

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Сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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Где в Москве должна появиться площадь Площадь Луганской Народной Республики?
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    Как прибалты и поляки готовятся воевать с Россией

    Польские новобранцы
    		   4 июля 2022, 08:40
    Фото: EPA/TASS
    Текст: Никита Демьянов

    Власти Польши и стран Прибалтики непрерывно делают воинственные заявления в адрес России, критикуя Францию и Германию за «капитулянтское» стремление выйти на какой-либо компромисс с Москвой. Но вот вопрос: готовы ли сами прибалты и поляки воевать с Россией? Речь идет, разумеется, не о политиках, а о простом населении. И картина здесь вырисовывается по меньшей мере неоднозначная.

    Недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сделал комичное заявление: «Кремль должен знать: если Россия когда-либо задумает вторгнуться в Польшу, то у нас есть 40 миллионов поляков, готовых с оружием в руках защитить свою Родину». Учитывая, что население Польши на 2018 год составляло 38,4 млн человек, получается, что Моравецкий записал в Войско польское всех жителей страны без исключения – в том числе детей, женщин и стариков.

    Желающих не так много

    Однако в массе своей поляки не готовы бежать записываться в ряды вооруженных сил. Такой вывод содержится в документе, подготовленном сотрудниками Верховной контрольной палаты Польши. Издание Dziennik Polityczny называет отчет ведомства «тревожными данными». Ранее в Варшаве объявили о планах наращивать численность армии – в частности, глава министерства обороны Мариуш Блащак объявил о создании двух новых общевойсковых дивизий, которые, по его словам, будут развернуты «вдоль Вислы в Центральной Польше». Однако выяснилось, что комплектация как существующих, так и планирующихся воинских частей – дело нелегкое.

    По расчетам польского Минобороны, в будущем страна должна располагать 250-тысячной профессиональной армией и 50-тысячным территориальным ополчением. В марте 2022-го президент Польши Анджей Дуда подписал новый закон «Об обороне Отечества», согласно которому в следующем году военные расходы страны составят 3% ВВП, а в 2023-м – 2,5% ВВП. Закон также предусматривает введение упрощенных механизмов набора на военную службу, новую систему стимулирования добровольцев, а также значимые закупки вооружения и техники.

    Но несмотря на ведущуюся уже в течение нескольких лет интенсивную пропагандистскую кампанию, в рамках которой население допенсионного возраста призывают «стать солдатами Речи Посполитой», фактическое число людей в форме в 2021 году выросло всего на 3486 человек – составив к концу прошлого года 113 586 военнослужащих. В это же время мундир с себя сняли 6165 человек – это оказалось самое большое количество уходов из армии за последние десять лет. Также Верховная контрольная палата Польши уточнила, что в 2020 году удалось призвать на учения всего 12,3 тыс. резервистов (правда, столь низкий результат списали на коронавирусную пандемию).

    Польская армия также сталкивается с нехваткой гражданских работников.

    Например, в 2020 году в различных структурах вооруженных сил было занято 45 376 гражданских лиц – между тем установленный министерством лимит составлял 47 388 должностей. Кроме того, разочаровали польских генералов результаты проверки, проведенной в авиационной академии в городе Демблин. Учебно-тренировочные самолеты М-346 пребывали в неисправности; соответственно свыше 40 процентов выпускников, окончивших академию в 2019-2020 годах, никогда на таком типе самолета не обучались. Этот частный случай – отображение общих проблем с разгильдяйством и безответственностью, распространенных в польской армии.

    Польский историк Михаил Крупа в апреле написал в издании American Conservative, что воинственная политика Варшавы противоречит умонастроениям граждан. «Согласно опросу общественного мнения, проведенному в начале марта социологами из IPSOS (международная исследовательская компания – прим. ВЗГЛЯД), около 60% поляков ответили отрицательно на вопрос: должны ли Польша и НАТО осуществить военное вмешательство на Украину? Посыл ясен: поляки не хотят участвовать в чужой войне», – утверждает Крупа.

    Сейчас польское государство заманивает молодежь на введенную в стране недавно «добровольную базовую военную службу», обещая волонтерам зарплату в более 4,5 тыс. злотых (53,4 тыс. рублей) в месяц и возможность получения водительских прав или каких-либо профессиональных лицензий. Впрочем, многие молодые поляки считают такой размер денежного вознаграждения недостаточным.

    «Как можно доверять России?»

    В последнее время остро «запахло порохом» в Литве – после того как официальный Вильнюс заявил о частичной блокаде российской Калининградской области. Американский телеканал CNN сообщает, что литовцы в больших количествах вступают в ополчение. В настоящее время в рядах организации «Союз стрелков Литвы» (аналог территориальной обороны Украины – подразделения из гражданских лиц, вооруженных легким стрелковым оружием и проходящих регулярную военную подготовку) состоит 12 000 человек.

    «С первых дней войны на Украине количество новобранцев, желающих присоединиться к ополчению, увеличилось с 10-12 до более чем 100 человек в месяц», – уверяет корреспондент CNN. По его словам, особый интерес участие в ополчении вызывает у жителей территорий, известных как «Сувалкский коридор» – перешеек литовской территории между границами Белоруссии и российской Калининградской области. «Есть опасения, что, если Украина падет, Россия займет этот коридор следующим, возможно, за несколько дней, отрезав страны Балтии от других государств НАТО», – передает телеканал.

    CNN сообщает, что якобы в советских «трудовых лагерях погибли почти 30 тысяч литовских заключенных» – и теперь литовцы готовы сражаться, чтобы не допустить повторения подобного.

    Телевизионщики, в частности, поговорили с 59-летним жителем города Кибартай Витасом Грудзинскасом, который сообщил, что рядом с его домом находится база «Союза стрелков» – тренировки там идут и днем, и ночью. Сам Грудзинскас держит у себя дома в шкафу автомат. «Моего отца отправили на пятнадцать лет на Сахалин. В первый год он ел траву, чтобы выжить. Как можно доверять России? С нашей историей? Конечно, мне страшно», – откровенничает литовец с заезжим американским журналистом.

    Со своей стороны, литовское Минобороны сообщило, что в этом году «Союзу стрелков» было дополнительно выделено до 4,8 млн евро – то есть по сравнению с прошлым годом финансирование организации увеличилось в три раза. На эти средства «Союз стрелков» планирует закупить в течение ближайших трех лет 4500 винтовок, комплекты новой одежды, 1,5 тыс. автоматических ружей G-36 с патронами, 2 тыс. касок, 500 бронежилетов, по 2 тыс. жилетов и рюкзаков, 70 тепловизоров, 250 цифровых радиостанций. Также предполагается закупка 60 каркасных палаток с оборудованием, 20 электрогенераторов, 16 автомобилей повышенной проходимости и восемь микроавтобусов. Вырастет и финансирование детских лагерей «Союза стрелков», в которых юных литовцев сызмальства готовят к оборонной повестке.

    «Непатриотам оружие выдавать нельзя»

    Нечто подобное наблюдается и в соседней Латвии – где за последние месяцы выросло число записывающихся в местное территориальное ополчение «Земессардзе» («Защита земли»). Причем вступают туда не только простые граждане, но и госчиновники высокого ранга. Например, недавно ополченцем стал латвийский министр юстиции Янис Борданс, в мае-июне разработавший и сумевший «протолкнуть» через Сейм закон о сносе семидесяти памятников советским солдатам, находящихся на территории Латвии. В «Земессардзе» Борданс пришел записываться вместе с сыном и коллегами по Минюсту. И они такие не одни. 7 марта бригадный генерал Эгил Лещинскис сообщил о том, что всего за две недели латвийцы подали 784 заявления на вступление в «Земессардзе».

    Лещинскис отмечает, что это очень много – столько заявлений не поступало раньше и за целый год. При этом генерал попросит желающих пополнить ряды ополчения набраться терпения – потому что им предварительно нужно посетить медкомиссию, получить справки от психиатра и нарколога и пройти проверку у спецслужб. Далее нужно подписать контракт, принести присягу и пройти базовый курс обучения, который длится в течение двадцати одного дня. Эгил Лещинскис напоминает, что пока что при вступлении в «Земессардзе» есть ограничения по возрасту – туда берут граждан в возрасте от 18 до 55 лет. Но в этом отношении уже делаются послабления: планируется узаконить возможность приема и более пожилых людей.

    Латвийские СМИ с удовольствием перепечатывают записи в соцсетях, которыми делятся новоявленные ополченцы-земессарги. «Пришел в "Земессардзе". Люди стоят в очереди. Молодые парни и бородатые мужчины в костюмах. Даже женщины в пальто. Радость дня», – написал, например, Раймонд Шиферис. А другой новый земессарг Андрис Витолс размышляет: «Я не думал, что придет время, когда начнется обычная война. В этих условиях все должны быть готовы. Сторонники "нейтральной" позиции фактически поддерживают войну против Украины, инициированную путинским режимом».

    Впрочем, не все так гладко. На днях латышский публицист Эгил Лицитис рассмотрел ситуацию с численностью армии государства. Сначала Лицитис выразил сожаление об отсутствии в столь «опасное для страны» время обязательного призыва на военную службу, а потом пришел к выводу, что это и к лучшему.

    Лицитис пересчитал количество всех потенциальных солдат Латвии. По его словам, это около семи тысяч профессиональных военных, примерно восемь тысяч членов ополчения «Земессардзе», а также резервисты, точное количество которых установить трудно – из них на военные сборы по повестке приходит лишь пятая часть. Столь малое количество огорчает Лицитиса – и он задается вопросом: что будет, если восстановить в стране отмененный в 2006 году всеобщий призыв?

    В итоге публицист пришел к неутешительному выводу, что в этом случае доступ к оружию получат и те жители Латвии, кто ждет «прихода Путина, как освобождения от тяжелого сапога национализма». По мнению Лицитиса, в Латвии полно «самых верных последователей режима Путина», которые работают в магазинах и такси, живут в смешанных семьях и продолжают поддерживать Россию даже после начала спецоперации на Украине. «Непатриотам оружие выдавать нельзя, поэтому всеобщего призыва в Латвии быть не должно», – заключает автор.

    «Лояльные» и «нелояльные»

    Похожая картина в Эстонии. С одной стороны, местные власти с готовностью рассказывают о притоке «национальных патриотов» в ряды местного территориального ополчения «Кайтселийт». В руководстве ополчения рассказывают о том, что получают от населения просьбы провести дополнительные информационные мероприятия, в ходе которых можно досконально узнать о том, как вступить в ряды ополчения. В ходе таких мероприятий залы бывают так набиты заинтересованными гражданами, что порою на всех не хватает стульев.

    С другой – официальные лица страны выражают тревогу тем, что в стране, по их мнению, может оказаться много «нелояльных» жителей, которые не рассматривают армию Эстонии как своих защитников. Некоторые из националистов автоматически зачисляют в «нелояльные» все русское население республики – а это 23 процента населения.

    Поскольку все последние годы им постоянно давали почувствовать, что они тут люди второго сорта – постепенная ликвидация русскоязычного образования, ограничение на использование русского языка, недопущение русских в правительство Эстонии – у них нет причин считать эстонское государство вполне своим.
     
     
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