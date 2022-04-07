Калининград от блокады защищает ядерный кулак России

Украина требует от Польши и стран Балтии полностью закрыть границу с Россией. Если они сделают это, то Калининградская область окажется в сухопутной блокаде. В Вильнюсе и Риге уже всерьез высказались о возможности перекрытия границ. Какие меры в данном случае предпримет Москва, чтобы снять блокаду НАТО со своего региона?

Прибалтика пригрозила России блокадой Калининграда из-за ситуации на Украине. В Киеве надеются привлечь к организации блокады также Польшу. В России указали, что Москва в ответ может устроить гуманитарную интервенцию на территории НАТО или ударить по Польше и Прибалтике экономическими мерами. Пойдет ли Запад на такой шаг, грозящий прямым столкновением ядерного уровня с Россией?

Первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в среду выразил надежду на то, что у Запада «хватит мозгов» не устраивать блокаду Калининградской области, поскольку в таком случае Россия вступится за свой регион. По мнению Джабарова, сейчас началось прощупывание ситуации западными странами. Однако, «если будет блокада, как они говорят, Советский Союз умеет вскрывать блокады, у нас опыт большой», напомнил сенатор.

«Если они хотят довести до того, что мы будем вынуждены вскрыть эту блокаду для спасения жизней наших людей, которые там живут, мы можем», – цитировало его РИА «Новости». Аналогичную позицию заняли и в МИДе. «Я очень надеюсь, что здравомыслие в Европе все-таки не позволит пуститься в какие-либо игры вокруг Калининграда. Думаю, многие понимают, что это игра с огнем», – заявил и замглавы МИДа Александр Грушко, передает ТАСС.

Накануне министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис допустил, что на фоне событий на Украине власти страны могут закрыть границу с Россией и Белоруссией. Если это произойдет, то Калининград потеряет главный канал связи с основной частью России, поскольку сейчас автомобильный и железнодорожный транзит из анклава проходит именно через Литву. Министр обороны соседней Латвии Артис Пабрикс также призвал полностью закрыть сухопутную границу с восточным соседом.

Впрочем, и в таком случае блокада не будет полной – Калининград сможет поддерживать контакт с «большой Россией» через Польшу. Поэтому МИД Украины в эти дни уговаривает и Варшаву присоединиться к бойкоту. В таком случае анклав действительно окажется в полной сухопутной блокаде. Снабжать его продовольствием можно будет только водным или воздушным транспортом. Примерно таким же образом, напомним, снабжался в 1941–1943 годах окруженный Ленинград.

Блокада даст понять Москве, что ей нечего терять в отношении всего Евросоюза и НАТО, считает калининградский политолог Андрей Выползов. По его мнению, на сухопутную блокаду своего анклава Россия – по букве и духу международного права – может ответить гуманитарной интервенцией. «Гуманитарная интервенция – это применение военной силы против иностранного государства на его территории для предотвращения гуманитарной катастрофы или геноцида.

Гуманитарная интервенция на территории НАТО в данном случае будет нацелена на спасение миллиона граждан России

– жителей Калининградской области», – считает Выползов. По его мнению, будет юридически ничтожна статья 5 Устава НАТО, которая обязывает всех членов альянса защищать союзника, оказавшегося мишенью военного нападения. «Литва и Польша в данном случае первыми инициировали casus belli», – указывает эксперт.

Если эти две страны НАТО все же решатся ввести блокаду нашего региона, то российская армия сможет силой пробить сухопутный «гуманитарный коридор» в Белоруссию, предполагает Выползов. Он напоминает, что Калининградская область не имеет общей границы с Белоруссией. По маршруту этого коридора будут стоять польский город Сувалки и литовский курорт Друскининкай. Этот маршрут и станет возможной «дорогой жизни» для калининградцев. Другой «дорогой жизни» станет акватория Балтийского моря. «Просится историческая параллель с блокадным Ленинградом. Но, думаю, до голода в анклаве в любом случае дело не дойдет. Наша страна научилась извлекать уроки из прошлого. С деблокадой в Москве тянуть не будут», – подытоживает Выползов.

«Действия Польши и стран Балтии в последнее время – это русофобия в чистом виде, а угрозы насчет блокады Калининградской области – провокации в чистом виде», – говорит газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Евросоюз будет сейчас взвешивать все риски и вряд ли пойдет на блокаду, предполагает Коротченко. «Приходится рассчитывать на способность руководства Евросоюза сделать элементарный политический прогноз последствий. Последствиями будет еще более жесткая конфронтация с Россией», – добавил он.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в начале марта президент Владимир Путин дал команду на поднятие государственного флага на автомобильно-железнодорожном пароме «Маршал Рокоссовский» и отправку его в первый рейс по маршруту Усть-Луга – Балтийск. Паром построен в рамках программы по обеспечению экономической и транспортной безопасности Калининградской области. Как отметил губернатор Антон Алиханов, постановка парома на линию позволит улучшить доступность региона в условиях потенциальных ограничений проезда через территорию сопредельных государств.

Белорусский военный эксперт Александр Алесин считает объявление блокады вполне вероятным. «Ненависть к России в Прибалтике и Польше достигла предельного градуса, нервы у них начинают сдавать. Они вполне могут закрыть железнодорожное и автомобильное сообщение», – сказал Алесин газете ВЗГЛЯД.

«Россия готова и к этому варианту действий. Проработаны воздушные пути над нейтральной частью Балтийского моря и, главным образом, морские – с использованием паромов, которые могут перевозить из ленинградского порта Усть-Луга целые железнодорожные составы. Но, конечно, блокада может повредить промышленным предприятиям в Калининграде, которые раньше были заточены на импортные комплектующие», – допустил он.

«Я уверен, что сперва Москва попытается разрешить ситуацию через международные организации, а также предпримет какие-то симметричные действия, которые могут нанести Балтии и Польше существенный экономический ущерб. Например, ограничение поставок российских энергоресурсов», – отметил собеседник.

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Однако, если такие методы не помогут, дело может закончиться военным конфликтом, полагают эксперты. «Литовские политики хорошо знакомы с понятием «Сувалкский коридор» – это стокилометровая зона, которая проходит вдоль границы Польши и Литвы, – говорит главный редактор Baltnews Андрей Стариков. – В случае блокады Калининградской области через него можно военным путем обеспечить сообщение региона с территорией Белоруссии». Эксперт подчеркивает, что речь идет не только о продовольственном снабжении Калининграда: «Там размещены военно-морские силы России, ПВО, и с точки зрения архитектуры безопасности страны это критически важная территория». По словам Старикова, остановка транзита хоть и возможна, но маловероятна: прибалты слишком хорошо осознают последствия.

«Смелость всех этих прибалтийских «заявителей» заканчивается тогда, когда они реально представляют, что столкновение России и НАТО не приведет ни к чему иному, как к ядерной войне. Поэтому стороны и воздерживаются, – соглашается с ним и Алесин. – Неслучайно в штаб-квартире НАТО неоднократно заявляли, что не пойдут на открытое вооруженное столкновение с Россией».

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