Алиханов: Калининграду было бы интересно организовать круизное сообщение с Петербургом

«Сейчас паромы стали дополнительным механизмом преодоления очередей грузовиков на границе Литвы и Белоруссии, вызванных реконструкцией пунктов пропуска», – пояснил газете ВЗГЛЯД калининградский губернатор Антон Алиханов, комментируя первый рейс нового парома «Маршал Рокоссовский» по маршруту Усть-Луга – Балтийск.

«Строительство паромов мы начали активно лоббировать на федеральном уровне еще в 2016 году. Тогда с вице-премьером Дмитрием Козаком мы договорились, что строительство двух – как минимум – паромов будет отвечать интересам транспортной безопасности нашей области», – рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Глава региона добавил, что работа паромов помогает диверсифицировать пути доставки грузов. «В обычное время это, к примеру, заметно сказывается на уровне железнодорожного тарифа транзита через Литву и Белоруссию», – пояснил он.

Сейчас руководство Калининградской области обсуждает с Минтрансом перевод в Балтийск грузопассажирских паромов из других областей. В экспертной среде отмечали, в перспективе могло бы стать популярным не только грузовое сообщение с Ленинградской областью, но и пассажирское, то есть паром мог бы одновременно выполнять и функцию круизного лайнера.

По словам Алиханова, действующие сейчас паромы являются грузовыми, – на них предусмотрено лишь 15-20 мест для водителей автомобилей, но организовать «круизное сообщение нам очень интересно». «Росморпорт строит круизный терминал у нас в Пионерском. После окончания строительства мы рассчитываем, что это будет еще одним хорошим стимулом для развития туризма в нашем регионе», – подчеркнул губернатор.

В пятницу президент Владимир Путин в режиме видеоконференции дал команду на поднятие государственного флага на автомобильно-железнодорожном пароме «Маршал Рокоссовский» и отправке его в первый рейс по маршруту Усть-Луга – Балтийск. Паром построен в рамках программы по обеспечению транспортной доступности Калининградской области, а также экономической и транспортной безопасности региона. Паромное сообщение остается единственным видом регулярного сообщения анклава с остальной территорией страны.

Как отметил Алиханов, которого цитировал «Интерфакс», постановка парома на линию позволит существенно улучшить доступность региона в условиях потенциальных ограничений проезда через территорию сопредельных государств.

Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, на границе Литвы с Россией и Белоруссией образовались очереди из сотен грузовиков, время ожидания на пункте «Мядининкай» составляет более 50 часов, сообщили в дирекции пунктов пограничного контроля Минтранса Литвы

«Маршал Рокоссовский» – двухтопливный автомобильно-железнодорожный паром. Судно длиной до 200 метров и осадкой около 7 метров рассчитано на перевозку 80 железнодорожных цистерн, 54 полувагонов и 36 грузовых вагонов. На нем также предусмотрено место для 56 автопоездов без перевозки ж/д составов. При этом на линии из Ленинградской области в Калининградскую остаются и уже работающие там паромы «Амбал» и «Балтийск».