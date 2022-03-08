Калининград подготовился к европейской блокаде

Взгляд
8 марта, вторник  |  Последнее обновление — 12:07  |  vz.ru
Разделы

Кто заменит сбежавших из России Visa и MasterCard

MasterCard и Visa в будущем захотят вернуться в Россию, но их место займут другие Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Visa и MasterCard объявили о приостановке деятельности в России. У владельцев таких карт остаются считанные дни делать покупки и расплачиваться за рубежом. Внутри страны карты продолжат функционировать, но перестанут работать с любыми сервисами бесконтактной оплаты, такими как Apple Pay и Google Pay. Впрочем, уже сейчас есть альтернативы, которые надежнее западных аналогов и во многом восполняют функционал Visa и MasterCard. Подробности...
Перейти в раздел…

Украина загоняет себя в тупик на переговорах с Россией

Россия ставит перед Украиной конкретные вопросы, но ответа до сих пор нет Максим Гучек/БелТА/ТАСС
В Белоруссии прошел третий раунд переговоров России и Украины. Судя по их итогам, киевская делегация вновь тянула время и уходила от поставленных ребром вопросов. В Кремле дали понять, что спецоперация на Украине может завершиться в любой момент, если будут выполнены условия Москвы. Почему киевские переговорщики ведут себя так, будто они хозяева положения, и чем чревата такая тактика? Подробности...
Перейти в раздел…

Власти научились изымать у коррупционеров цифровые активы

Совфед одобрил закон об изъятии в пользу государства коррупционных средств чиновников Колбасов Александр/НС/ТАСС
Российский парламент одобрил закон об изъятии денежных средств у тех чиновников, которые не могут доказать законность происхождения своих сверхдоходов. Причем конфискации теперь подлежат не только наличные, но и цифровые деньги. Почему власть решила взяться и за эту форму доходов, не дожидаясь легализации криптовалюты? Подробности...
Перейти в раздел…

Болгары отомстили начальству за Россию

Разозленные люди кричали «предатель!» и «вали отсюда, скользкая рожа!» БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ/YouTube
Резко антироссийская политика премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова в дни спецоперации ВС РФ на Украине вызвала столь же беспрецедентно резкую реакцию болгарского общества. Главу правительства буквально прогнали с трибуны снежками под свист, улюлюканье и крики «НАТО – вон!». Что вообще происходит в обычно антироссийской Болгарии? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
Перейти в раздел…

Россия ведет операцию на Украине по-рыцарски

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Россия, в отличие от украинской власти, заинтересована в стабильности и контролируемости Украины после операции. Для этого надо как можно меньше всего разрушить в ходе боевых действий и сберечь как можно больше людей – причем не только мирных, а вообще. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Куда подевались коммунисты?

Олег Матвейчев
Олег Матвейчев, философ, политик, политолог и политический консультант, эксперт СМИ, писатель
В результате что мы видим? Все олигархи попали под санкции, но все выразили солидарность с президентом. Никто из «олигархов» не сбегает с корабля, все вместе работают на страну, модернизируют производство, инвестируют в Россию. Подробности...
Обсуждение: 122 комментария

Сознание украинцев предстоит вытащить из националистического болота

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
После того, как украинские граждане получат питание и необходимую помощь, необходимо прямо на месте проводить разъяснение гражданам целей российской операции. Лейтмотивом должно звучать, что русские не желают оккупировать Украину. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев
Перейти в раздел…

Приднестровье требует признания

Болгары отомстили за Россию

Обсуждение: 12 комментариев

Как «закенселить» всю Россию

Перейти в раздел…

Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
Подробности...

Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
Подробности...

Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Оценивая будущее России, вы скорее:
  • Оптимист

  • Пессимист
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
  • В течение недели

  • В течение двух недель

  • В течение месяца

  • Потребуется более месяца
Как вы стараетесь обезопасить свои сбережения?
  • Снимаю наличные

  • Покупаю валюту

  • Покупаю товары длительного использования

  • Нет сбережений
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Зеленский согласился обсудить признание Крыма и республик Донбасса
    В Европарламенте назвали катастрофой отказ от закупки газа у России Дипломат из Ватикана назвал цель Запада на Украине В России возмутились символикой на майке Зеленского Малайзия отказалась вводить односторонние санкции против России
    Россия окажет бесплатную медпомощь беженцам с Украины Макрон предупредил о последствиях прекращения поставок газа из России Рогозин отреагировал на предложение астронавта работать в «Макдоналдс» Кадыров пожаловался на постоянно убегающих бандеровцев на Украине
    Новак допустил рост цен на нефть до 300 долларов Путин процитировал слова императрицы Екатерины Второй о защите Родины В Киеве пригрозили началом вторжения в Россию Пугачева обратилась к поклонникам на фоне слухов о бегстве

    Кризис на Украине


    СБУ задержала сына и внука Ротару за попытку бежать в Молдавию

    «любой ценой»


    Янукович потребовал от Зеленского остановить кровопролитие

    угадали курс


    Создатель фильма «Майор Гром» объяснил «предсказание» курса валют

    Видео

    Запорожская АЭС


    Зеленский пошел на атомный шантаж

    разрыв экономических связей


    Прибалтика дорого заплатит за антироссийские санкции

    «солдаты удачи»


    Зеленский собрался задействовать иностранные ЧВК

    «задний двор»


    США потеряли владычество над Америкой

    стратегический товар


    Отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира

    гитлеровские укрепрайоны


    Владимир Прохватилов: Украинские нацисты используют военные приемы вермахта

    повадки нацистов


    Сергей Миркин: Почему Украине нужна денацификация

    страны «абсолютного добра»


    Герман Садулаев: Ложь, лицемерие и трусость – девиз «коллективного Запада»

    на ваш взгляд


    Оценивая будущее России, вы скорее оптимист или пессимист?

    Калининград подготовился к европейской блокаде

    Из России в Калининград заработал важный паром
    		   8 марта 2022, 10:10
    Фото: Михаил Голенков/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    На фоне ужесточения санкционной войны со стороны Запада, вопрос обеспечения связи Калининградской области с остальной Россией стал как никогда актуальным. Как Россия подготовилась к потенциальной блокировке российского региона на Балтике? Какие новые шаги были сделаны для усиления продовольственной и энергетической безопасности Калининграда?

    В последние годы обеспечению связи региона с остальной Россией уделялось много времени и средств. На днях были сделаны новые шаги для усиления транспортной и энергетической безопасности региона. Во-первых, в конце прошлой недели заработал новый паром «Маршал Рокоссовский» по линии Усть-Луга – Балтийск. Следом здесь появится паром «Генерал Черняховский», который пока строится. Эти паромы заменят старые суда, которым уже больше 30 лет.

    «Маршал Рокоссовский» стал первым в России двухтопливным паромом с ледовым усилением Агс4, предназначенным для перевозки железнодорожных составов российского стандарта с шириной колеи 1520 мм, а также автотрейлеров и легковых автомобилей.

    Первый рейс парома доставит в Калининградскую область товары повседневного спроса, продукцию для строительной и других важнейших отраслей экономики региона. Объем грузоперевозок вырастет более чем в полтора раза до 2 млн тонн в год. Скорость погрузки на новый паром вырастет в четыре раза, и вместо 20 часов будет занимать около пяти часов.

    Еще одна важная особенность современного парома в том, что он сможет выходить в море даже в сложных погодных условиях, а зимой – без сопровождения ледокола. Наличие морского транспорта такого класса позволит гарантировать постоянную, надежную связь западного форпоста России со всей страной, заявил Владимир Путин.

    «Это означает, что при любом развитии событий мы обеспечим достойные условия для жизни людей, возможности для дальнейшего укрепления промышленной, социальной, туристической инфраструктуры Калининградской области, для бесперебойных поставок продукции и устойчивой работы компаний и предприятий региона», – отметил президент РФ.

    Запуск парома сейчас особо актуален, потому что даже без санкционных ограничений, возникла острая ситуация с задержкой грузовиков с товарами, в том числе везущих социально-значимые грузы, в регион.

    Буквально сейчас на пути следования в Калининградскую область в многокилометровых пробках без движения стоят сотни грузовиков. Грузы, следующие с территории Российской Федерации в регион, ожидают оформления на пунктах пропуска около 14 суток. Об этом говорится в письме председателя Калининградской областной думы Андрея Кропоткина к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко.

    Из-за задержки грузов у калининградских предприятий заканчиваются складские запасы, останавливаются конвейеры непрерывных производств. Есть потенциальный риск нехватки ряда товаров на полках магазинов, а также сырья и материалов для местных производств. Дефицит всегда ведет к росту цен. Морской транспорт способен разгрузить автомобильные грузовые перевозки. По суше из России везут часто сырье и потребительские товары, в том числе одежду, обувь, мобильные телефоны, продукты питания.

    «Сейчас паромы стали дополнительным механизмом преодоления очередей грузовиков на границе Литвы и Белоруссии, вызванных реконструкцией пунктов пропуска»,

    – пояснил газете ВЗГЛЯД калининградский губернатор Антон Алиханов. «В случае введения дальнейших ограничений на перевозку людей и грузов, морские перевозки могут стать вообще основным способом снабжения региона, поэтому запуск новых паромов логичен. Запуск парома важен также потому, что он может работать круглый год и в любых условиях, что позволит избежать перебоев в снабжении. Это судно способно перевозить железнодорожные составы, а значит этот вид транспорта продолжит действовать в регионе», – отмечает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

    Россия также обеспечила энергетическую безопасность региона. Газ в Калининградскую область идет через Литву по газопроводу «Минск – Вильнюс – Каунас – Калининград». Сейчас поставки идут в стандартном объеме. Однако при необходимости Калининград будет обеспечен газом и без этой трубы. При потенциальном перекрытии транзита газа литовской стороной Газпром сможет перейти полностью на поставки СПГ в Калининградский регион, эту схему уже тестировали в прошлом году, отмечает замруководителя экономического департамента фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев.

    В регион недавно прибыла плавучая регазификационная установка «Маршал Василевский», а также два танкера-газовоза с партиями СПГ Газпрома. На этих судах может находиться порядка 510 тыс. кубометров газа. Этого достаточно для обеспечения потребностей Калининградской области более чем на 75 дней. И это без учета запасов газа в местном подземном хранилище.

    «Проблем с электроэнергией тоже не будет. Минэнерго и Интер «РАО» ранее предприняли усилия по диверсификацию топливного баланса региона. Здесь работает не только Калининградская ТЭС, но также Маяковская и Приморская ТЭС. Они могут использовать не только газ, но и уголь. Есть накопленные запасы угля, и доставлять его можно морским путем. Текущих мощностей региону хватает для самообеспечения энергией с запасом. В последние годы Калининград уже не был импортером, а стал даже экспортером электроэнергии в Литву», – говорит Сергей Кондратьев.

    В долгосрочном плане, считает эксперт, правильно было бы проложить подводный кабель, чтобы соединить регион с АЭС северо-запада России. Кроме того, надо понимать, что закрытие со стороны Прибалтики оставшихся экономических отношений с Россией серьезно ударит по их собственным экономикам. И субсидии ЕС, если они вообще будут, вряд ли спасут.

    Например, остановка транзита газа через Литву не останется без ответа. Это будет означать как минимум остановку поставок российского газа для литовских потребителей. «Для самой Литвы это будут очень болезненные решения, потому что без российского газа страна окажется в полной зависимости от поставок на СПГ-терминал. При нынешних сверхвысоких спотовых ценах на газ это будет в прямом смысле дорогая акция, даже когда отпадет необходимость отапливать жилища по окончанию отопительного сезона», – говорит отраслей эксперт.

    На ваш взгляд

     
    Оценивая будущее России, вы скорее:


    Обсуждение:  35 комментариев
    По его словам, на политическом уровне это все может даже вызывать радость в Литве, но на экономическом уровне это будет иметь очень серьезные последствия для всех – и для бизнеса, и для населения. «Крупные литовские компании, включая производителей удобрений, уже при текущих ценах на газ находятся в безвыходной ситуации», – указывает Кондратьев.

    Что касается потенциального перекрытия транзита из России в Прибалтику, то тем самым балтийские страны перекроет себе доступ вообще на весь восточный рынок, говорит эксперт. Потеря китайских грузов и китайского транзита серьезно ударит по Латвии и Эстонии. Литва в этом плане уже де-факто потеряла китайские грузы. Для жителей Литвы, Латвии, Эстонии и Польши это будет означать ухудшение условий жизни и дефицит привычных товаров потребления.

    «В последние полтора года стал очень развит топливный туризм из Польши и Литвы в Калининградскую область. Поляки и литовцы ездят к нам, чтобы заправиться дешевым бензином и купить какие-то товары.

    Калининградцы тоже создавали большой поток клиентов для приграничных европейских магазинов. Но негативный эффект для Калининграда будет заметен меньше, чем для Польши и Литвы», – отмечает Кондратьев.

    «Сейчас мир и так находятся в состоянии «идеального шторма», когда установили сверхвысокие цены на товарных рынках и на энергоресурсы. Если на это будет накладываться еще и ухудшение торговых отношений с партнером, то это приведет к серьезному экономическому кризису», – заключает собеседник.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •