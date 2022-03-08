Калининград подготовился к европейской блокаде

На фоне ужесточения санкционной войны со стороны Запада, вопрос обеспечения связи Калининградской области с остальной Россией стал как никогда актуальным. Как Россия подготовилась к потенциальной блокировке российского региона на Балтике? Какие новые шаги были сделаны для усиления продовольственной и энергетической безопасности Калининграда?

В последние годы обеспечению связи региона с остальной Россией уделялось много времени и средств. На днях были сделаны новые шаги для усиления транспортной и энергетической безопасности региона. Во-первых, в конце прошлой недели заработал новый паром «Маршал Рокоссовский» по линии Усть-Луга – Балтийск. Следом здесь появится паром «Генерал Черняховский», который пока строится. Эти паромы заменят старые суда, которым уже больше 30 лет.

«Маршал Рокоссовский» стал первым в России двухтопливным паромом с ледовым усилением Агс4, предназначенным для перевозки железнодорожных составов российского стандарта с шириной колеи 1520 мм, а также автотрейлеров и легковых автомобилей.

Первый рейс парома доставит в Калининградскую область товары повседневного спроса, продукцию для строительной и других важнейших отраслей экономики региона. Объем грузоперевозок вырастет более чем в полтора раза до 2 млн тонн в год. Скорость погрузки на новый паром вырастет в четыре раза, и вместо 20 часов будет занимать около пяти часов.

Еще одна важная особенность современного парома в том, что он сможет выходить в море даже в сложных погодных условиях, а зимой – без сопровождения ледокола. Наличие морского транспорта такого класса позволит гарантировать постоянную, надежную связь западного форпоста России со всей страной, заявил Владимир Путин.

«Это означает, что при любом развитии событий мы обеспечим достойные условия для жизни людей, возможности для дальнейшего укрепления промышленной, социальной, туристической инфраструктуры Калининградской области, для бесперебойных поставок продукции и устойчивой работы компаний и предприятий региона», – отметил президент РФ.

Запуск парома сейчас особо актуален, потому что даже без санкционных ограничений, возникла острая ситуация с задержкой грузовиков с товарами, в том числе везущих социально-значимые грузы, в регион.

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Буквально сейчас на пути следования в Калининградскую область в многокилометровых пробках без движения стоят сотни грузовиков. Грузы, следующие с территории Российской Федерации в регион, ожидают оформления на пунктах пропуска около 14 суток. Об этом говорится в письме председателя Калининградской областной думы Андрея Кропоткина к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Из-за задержки грузов у калининградских предприятий заканчиваются складские запасы, останавливаются конвейеры непрерывных производств. Есть потенциальный риск нехватки ряда товаров на полках магазинов, а также сырья и материалов для местных производств. Дефицит всегда ведет к росту цен. Морской транспорт способен разгрузить автомобильные грузовые перевозки. По суше из России везут часто сырье и потребительские товары, в том числе одежду, обувь, мобильные телефоны, продукты питания.

«Сейчас паромы стали дополнительным механизмом преодоления очередей грузовиков на границе Литвы и Белоруссии, вызванных реконструкцией пунктов пропуска»,

– пояснил газете ВЗГЛЯД калининградский губернатор Антон Алиханов. «В случае введения дальнейших ограничений на перевозку людей и грузов, морские перевозки могут стать вообще основным способом снабжения региона, поэтому запуск новых паромов логичен. Запуск парома важен также потому, что он может работать круглый год и в любых условиях, что позволит избежать перебоев в снабжении. Это судно способно перевозить железнодорожные составы, а значит этот вид транспорта продолжит действовать в регионе», – отмечает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Россия также обеспечила энергетическую безопасность региона. Газ в Калининградскую область идет через Литву по газопроводу «Минск – Вильнюс – Каунас – Калининград». Сейчас поставки идут в стандартном объеме. Однако при необходимости Калининград будет обеспечен газом и без этой трубы. При потенциальном перекрытии транзита газа литовской стороной Газпром сможет перейти полностью на поставки СПГ в Калининградский регион, эту схему уже тестировали в прошлом году, отмечает замруководителя экономического департамента фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев.

В регион недавно прибыла плавучая регазификационная установка «Маршал Василевский», а также два танкера-газовоза с партиями СПГ Газпрома. На этих судах может находиться порядка 510 тыс. кубометров газа. Этого достаточно для обеспечения потребностей Калининградской области более чем на 75 дней. И это без учета запасов газа в местном подземном хранилище.

«Проблем с электроэнергией тоже не будет. Минэнерго и Интер «РАО» ранее предприняли усилия по диверсификацию топливного баланса региона. Здесь работает не только Калининградская ТЭС, но также Маяковская и Приморская ТЭС. Они могут использовать не только газ, но и уголь. Есть накопленные запасы угля, и доставлять его можно морским путем. Текущих мощностей региону хватает для самообеспечения энергией с запасом. В последние годы Калининград уже не был импортером, а стал даже экспортером электроэнергии в Литву», – говорит Сергей Кондратьев.

В долгосрочном плане, считает эксперт, правильно было бы проложить подводный кабель, чтобы соединить регион с АЭС северо-запада России. Кроме того, надо понимать, что закрытие со стороны Прибалтики оставшихся экономических отношений с Россией серьезно ударит по их собственным экономикам. И субсидии ЕС, если они вообще будут, вряд ли спасут.

Например, остановка транзита газа через Литву не останется без ответа. Это будет означать как минимум остановку поставок российского газа для литовских потребителей. «Для самой Литвы это будут очень болезненные решения, потому что без российского газа страна окажется в полной зависимости от поставок на СПГ-терминал. При нынешних сверхвысоких спотовых ценах на газ это будет в прямом смысле дорогая акция, даже когда отпадет необходимость отапливать жилища по окончанию отопительного сезона», – говорит отраслей эксперт.

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По его словам, на политическом уровне это все может даже вызывать радость в Литве, но на экономическом уровне это будет иметь очень серьезные последствия для всех – и для бизнеса, и для населения. «Крупные литовские компании, включая производителей удобрений, уже при текущих ценах на газ находятся в безвыходной ситуации», – указывает Кондратьев.

Что касается потенциального перекрытия транзита из России в Прибалтику, то тем самым балтийские страны перекроет себе доступ вообще на весь восточный рынок, говорит эксперт. Потеря китайских грузов и китайского транзита серьезно ударит по Латвии и Эстонии. Литва в этом плане уже де-факто потеряла китайские грузы. Для жителей Литвы, Латвии, Эстонии и Польши это будет означать ухудшение условий жизни и дефицит привычных товаров потребления.

«В последние полтора года стал очень развит топливный туризм из Польши и Литвы в Калининградскую область. Поляки и литовцы ездят к нам, чтобы заправиться дешевым бензином и купить какие-то товары.

Калининградцы тоже создавали большой поток клиентов для приграничных европейских магазинов. Но негативный эффект для Калининграда будет заметен меньше, чем для Польши и Литвы», – отмечает Кондратьев.

«Сейчас мир и так находятся в состоянии «идеального шторма», когда установили сверхвысокие цены на товарных рынках и на энергоресурсы. Если на это будет накладываться еще и ухудшение торговых отношений с партнером, то это приведет к серьезному экономическому кризису», – заключает собеседник.

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