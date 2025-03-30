NYT: ВСУ вошли в Курскую область с техникой союзников без ведома США

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет New York Times, ВСУ использовали технику, предоставленную союзниками Украины, при этом США не были осведомлены об этой операции, передает РИА «Новости».

В статье приводятся слова: «Украинцы снова держали их в неведении; они тайно пересекли взаимно согласованную линию, доставив оборудование, поставленное коалицией, на российскую территорию».

Издание также подчеркивает, что это вторжение стало «серьезным нарушением доверия» между Украиной и ее западными партнерами.

Ранее NYT со ссылкой на источники сообщила, что американские военные в Висбадене координировали удары HIMARS по российским позициям, передавая разведданные украинским войскам.

В среду политолог Владимир Скачко заявил, что Владимир Зеленский продолжает убеждать Вашингтон, что поддерживает урегулирование конфликта на Украине, однако на деле он каждый раз выискивает препятствия, которые якобы мешают достичь соглашения. По тону очередных заявлений очевидно: Киев нарушит любые договоренности, уточнил политолог.