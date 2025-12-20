Без любви не только детей не бывает, но и вообще ничего путного в жизни не получается. На «Прямой линии» Владимир Путин признался, что он влюблён. И это хороший пример всем нам, ведь, как писал Александр Блок, «только влюблённый имеет право на звание человека».0 комментариев
Спецпредставитель президента России, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прибыл в гольф-клуб в Майами, где вскоре начнутся переговоры по украинскому урегулированию с участием Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.
Специальный представитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в гольф-клуб в Майами, где состоятся переговоры с США по урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС.
Дмитриев прибыл в Майами в субботу вечером, его кортеж уже заехал на территорию клуба.
Со стороны США в переговорах, как ожидается, примут участие спецпредставитель президента Стивен Уиткофф, а также Джаред Кушнер – предприниматель и по совместительству зять хозяина Белого дома. Встреча проходит в неформальной обстановке, на фоне продолжающихся обсуждений путей разрешения конфликта на Украине.
Иные детали и повестка предстоящих переговоров пока не раскрываются. Ожидается, что участники обсудят возможности для продвижения мира и обсуждение условий урегулирования украинского кризиса.
Ранее в субботу глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о подготовке России к совместной работе с США в Арктике.
Утром сообщалось, что Дмитриев направился в Майами, где может состояться его встреча с представителями США.