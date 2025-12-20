Дмитриев прибыл в гольф-клуб в Майами на переговоры по Украине

Дмитриев прибыл в гольф-клуб в Майами, где пройдут переговоры по Украине

Tекст: Мария Иванова

Специальный представитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в гольф-клуб в Майами, где состоятся переговоры с США по урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС.

Дмитриев прибыл в Майами в субботу вечером, его кортеж уже заехал на территорию клуба.

Со стороны США в переговорах, как ожидается, примут участие спецпредставитель президента Стивен Уиткофф, а также Джаред Кушнер – предприниматель и по совместительству зять хозяина Белого дома. Встреча проходит в неформальной обстановке, на фоне продолжающихся обсуждений путей разрешения конфликта на Украине.

Иные детали и повестка предстоящих переговоров пока не раскрываются. Ожидается, что участники обсудят возможности для продвижения мира и обсуждение условий урегулирования украинского кризиса.

Ранее в субботу глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о подготовке России к совместной работе с США в Арктике.

Утром сообщалось, что Дмитриев направился в Майами, где может состояться его встреча с представителями США.