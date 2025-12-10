Украина предложила Канаде поделиться технологиями производства БПЛА

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти Украины готовы поделиться с Канадой военными технологиями, включая разработки в области беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС со ссылкой на The Globe and Mail.

По информации издания, украинский посол в Оттаве Андрей Плахотнюк озвучил это предложение на встрече с членами парламента Канады. «Киев готов предоставить канадцам свои военные технологии либо путем их продажи, либо через совместное производство», – заявил дипломат.

Плахотнюк отметил, что наилучшим вариантом было бы размещение совместного производства на Украине, однако украинская сторона готова рассмотреть и другие решения. По данным газеты, ежегодно Украина производит около 4 млн беспилотников.

The Globe and Mail также подчеркивает, что военное партнерство с Украиной может быть выгодно Канаде, учитывая желание Оттавы уменьшить зависимость от США, у которых закупается 75% военной техники. Издание напоминает, что с февраля 2022 года Канада предоставила Украине помощь на сумму 22 млрд канадских долларов, или 15,9 млрд долларов США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, хакеры создали интерактивную карту цехов производства дронов на Украине. Украина и Норвегия договорились о совместном производстве беспилотников. Американская компания Anduril, поставлявшая БПЛА Киеву, провалила испытания своей продукции.