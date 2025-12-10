Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.8 комментариев
Глава СПЧ заявил о необходимости реформировать трудовые отношения в России
Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил о необходимости навести порядок в сфере оформления трудовых отношений.
По его оценке, вне рамок Трудового кодекса и вообще вне формальных трудовых взаимоотношений сегодня работают примерно 2 млн россиян, возможно, число таких граждан еще выше, передает ТАСС.
Фадеев отметил, что эти люди трудятся по гражданско-правовым договорам, содержание которых может быть абсолютно произвольным. Он подчеркнул, что сталкивается с большим недоумением по поводу отсутствия контроля за этими контрактами. «Я удивляюсь, почему до сих пор нет телесных наказаний, они тоже могут быть прописаны в этих договорах», – с иронией заметил глава СПЧ.
Он считает подобную ситуацию неправильной со всех точек зрения. Фадеев призвал переводить оформление таких трудовых отношений в рамки Трудового кодекса, чтобы обеспечить надежную защиту работников и создать прозрачные правила для работодателей.
