Глава СПЧ заявил о необходимости реформировать трудовые отношения в России

Глава СПЧ Фадеев: В сфере оформления трудовых отношений нужно навести порядок

Tекст: Валерия Городецкая

По его оценке, вне рамок Трудового кодекса и вообще вне формальных трудовых взаимоотношений сегодня работают примерно 2 млн россиян, возможно, число таких граждан еще выше, передает ТАСС.

Фадеев отметил, что эти люди трудятся по гражданско-правовым договорам, содержание которых может быть абсолютно произвольным. Он подчеркнул, что сталкивается с большим недоумением по поводу отсутствия контроля за этими контрактами. «Я удивляюсь, почему до сих пор нет телесных наказаний, они тоже могут быть прописаны в этих договорах», – с иронией заметил глава СПЧ.

Он считает подобную ситуацию неправильной со всех точек зрения. Фадеев призвал переводить оформление таких трудовых отношений в рамки Трудового кодекса, чтобы обеспечить надежную защиту работников и создать прозрачные правила для работодателей.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила поправки в Трудовой кодекс, которые коснутся регулирования платформенной занятости.

В Общественной палате напомнили о штрафах за переработки сверх 120 часов в год.