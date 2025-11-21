WP сообщила о прекращении индийской Reliance закупок российской нефти

Tекст: Елизавета Шишкова

Reliance Industries, крупнейший покупатель российской нефти в Индии, приостановил импорт сырья из России на нефтеперерабатывающий завод в Джамнагаре, передает РБК.

Ограничения вступают в силу с 20 ноября 2025 года, а с 1 декабря завод начнет получать только нефть нероссийского происхождения. Такое решение принято на фоне ужесточения санкций со стороны США и Евросоюза против России.

Компания, принадлежащая Мукешу Амбани, крупнейшему индийскому бизнесмену и союзнику премьера Моди, за время конфликта на Украине закупила у России сырья на сумму около 33 млрд долларов – это составило почти 8% всего российского нефтяного экспорта. Покупка вызывала критику со стороны США. В официальном комментарии эксперт Майкл Кугельман заявил: «Решение Reliance может стать одним из последних факторов, которые приведут обе стороны к финишной черте торговых переговоров». Он отметил, что отказ Reliance от российской нефти воспринимается в Вашингтоне как значимый сигнал.

США в августе 2025 года повысили тарифы на экспорт индийских товаров до 50%, объяснив это продолжением закупок российской нефти Дели. Президент США упомянул, что считает конфликт России и Украины «войной премьер-министра Индии Нарендры Моди». МИД Индии назвал тарифы США несправедливыми и неоправданными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию и готова и дальше предлагать Нью-Дели самые выгодные условия.

Индия оценивает последствия новых санкций против российского нефтяного сектора.

Пять крупнейших индийских нефтепереработчиков отказались от закупок российской нефти в декабре.