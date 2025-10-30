Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.0 комментариев
Индия заявила об изучении последствий санкций против нефтяного сектора России
МИД Индии: Нью-Дели изучает последствия санкций против нефтяного сектора России
Официальный представитель министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал сообщил, что страна внимательно оценивает последствия новых санкций против российского нефтяного сектора.
«Мы изучаем последствия этих санкций», – подчеркнул дипломат. По его словам, Индия будет принимать решения «естественным образом с учетом меняющейся динамики мирового рынка», передает ТАСС.
Джайсвал отметил, что страна самостоятельно определит, какие именно последствия ограничения принесут для Индии.
Дипломат напомнил, что более широкая позиция индийских властей по вопросу закупок энергоресурсов давно известна. «В этом отношении мы руководствуемся целью обеспечения доступной энергии из различных источников для удовлетворения потребностей в энергетической безопасности 1,4 млрд человек», – заявил он.
Напомним, США ввели санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что индийская сторона якобы сократит свои закупки российской нефти.
Агентство Bloomberg предсказывало полное обнуление поставок российской нефти в Индию.