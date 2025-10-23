Bloomberg предсказало обнуление поставок российской нефти в Индию

Tекст: Вера Басилая

Новые ограничения, введенные Вашингтоном в отношении «Роснефти» и «Лукойла», сделают невозможной продолжение поставок российской нефти в Индию, передает Bloomberg.

Представители индийских нефтеперерабатывающих предприятий. компаний заявили, что последние ограничения, объявленные Вашингтоном, фактически делают невозможным продолжение поставок.

По данным аналитической компании Kpler, с начала года на Россию приходилось чуть более 36% всех индийских импортных поставок нефти. Однако, после введения новых санкций, ожидается, что заказы на нефть, которые должны были быть размещены на ближайшей неделе и поступить в Индию в декабре, будут преимущественно из других стран. Сделки по российской нефти сорта Urals практически прекратились с середины октября, когда Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Нарендра Моди пообещал прекратить закупки российской нефти.

Эксперты прогнозируют, что Индии будет проще отказаться от российских поставок, поскольку до 2022 года страна практически не закупала нефть у России. Исключением может стать только Nayara Energy, которая продолжает работать на российской нефти после введения санкций ЕС в июле. Представители крупнейших индийских нефтеперерабатывающих компаний отказались комментировать ситуацию.

Ранее Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

Индийский холдинг Reliance Industries начал корректировать объемы импорта российской нефти, ориентируясь на новые требования правительства Индии.

Дональд Трамп заявил, что Индия якобы сократит закупки российской нефти.

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко подтвердил, что экспорт российской нефти в Индию не прекращается.