Bloomberg сообщил о планах Британии отправить войска на Украину

Tекст: Елизавета Шишкова

Планы по развертыванию войск на Украине были подтверждены британским министром обороны Джоном Хили, сообщает «Коммерсант». В документе предусмотрено, что британские подразделения будут базироваться в дальних тыловых регионах страны, вдали от линии соприкосновения и российской границы. Основная задача военных контингентов – обучать и инструктировать украинских солдат на месте, так как ранее такие тренировки велись преимущественно в самой Британии.

Газета уточняет, что летом 2025 года деятельность на Украине вела специальная разведывательная группа, которая определила необходимые подразделения и штабные структуры для будущей миссии. Помимо обучающей функции, британских военных планируется использовать как силы по поддержанию мира, для патрулирования воздушного пространства, а также в рамках расширения Черноморской оперативной группы совместно с Турцией, Румынией и Болгарией. В задачи этой группы войдут разминирование акватории и восстановление безопасных морских маршрутов для судоходства.

Ожидается, что бюджет развертывания составит около 100 млн фунтов стерлингов, что превышает 10,5 млрд рублей. По информации агентства, ранее формирование «коалиции желающих» уже объединило свыше 30 стран Евросоюза, готовых направить свои военные контингенты на Украину после окончания активных боевых действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция заявила о готовности развернуть свои войска на Украине в 2026 году. Париж нашел способ обойти ограничения на прямое вмешательство вооруженных сил НАТО в конфликт на Украине. Правительство Франции приняло специальный документ, который позволяет юридически оформить отправку военного контингента на Украину.