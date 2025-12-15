ЕС призвал к созданию возглавляемых Европой «многонациональных сил» Украины

Tекст: Вера Басилая

В совместном заявлении глав Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции, Швеции, а также премьер-министра Великобритании и председателей Еврокомиссии и Евросовета говорится, что гарантии Киеву могут предоставить созданные многонациональные силы для Украины, которые будут состоять из заинтересованных стран, передает ТАСС.

В ЕС отметили, что упомянутые силы должны быть сформированы «коалицией желающих» и при поддержке США».

Предполагается, что созданные «силы» будут помогать в восстановлении ВСУ, контролировать воздушное пространство Украины и в море, а также «проводить операции внутри Украины».

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ЕС и США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, схожих с 5-й статьей НАТО.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия выразит резкие возражения при появлении в новом плане по урегулированию конфликта на Украине неприемлемых для Москвы условий.