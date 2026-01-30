Как Иран будет сражаться против агрессии США

Tекст: Александр Тимохин

Дональд Трамп озвучил Ирану ультиматум – прекратить обогащение урана, пустить в страну инспекторов ООН и, судя по некоторым намекам со стороны американских официальных лиц – еще и сократить ракетную программу. Глава Госдепа Марко Рубио заявляет о готовности превентивной операции против Ирана, хотя и надеется, что «до этого не дойдет». Иранская позиция следующая – он готов к переговорам, но без предварительных условий и заявляет о готовности защищаться от любых атак.

Тем временем наращивание сил США продолжается. Из Карибского бассейна на Ближний Восток перебрасываются истребители F-35A и предназначенные для подавления систем ПВО самолеты-постановщики помех EA-18 Growler, которые использовались в нанесении удара по Венесуэле во время захвата Николаса Мадуро. Также реализуются меры по наращиванию оборонительных возможностей американских войск в регионе.

Положению Ирана не позавидуешь. Шансов нанести нападающей стороне решительное поражение у него нет. А ракетная война, как показал 2025 год, требует чудовищного количества ракет. В теории Иран имеет технологические возможности для ускорения производства дешевого ракетного оружия, но у него не хватит времени, чтобы начать.

Испытания иранской МБР, если они были на самом деле, тоже ничего не решают – для нанесения серьезного ущерба тем же США нужен большой запас таких ракет, а удар одной или несколькими американцев только разозлит. Ударные дроны типа «Шахед-136» сработали бы против такого противника, как Украина, но против США и Израиля – скорее нет. По крайней мере, в прошлой войне израильтяне сбили почти все такие дроны, задействовав небольшое число ударных вертолетов. Против американских баз массированный удар «Шахедами» может получиться, но надо бросить в атаку по-настоящему большие массы этих беспилотников – больше, чем противник сможет сбить.

Против израильской и американской авиации Иран мало что сможет сделать – современные комплексы ПВО почти бесполезны против ударной авиации США и Израиля. Применить истребители Иран, возможно, сможет, но только там, где они смогут укрываться в складках рельефа при перелете в район боевого применения. Небольшими количествами, с малыми шансами на успех и высочайшим риском потерь. И даже если Иран собьет некоторое количество самолетов противника, на ход боевых действий это не повлияет.

И конечно, не стоит принимать во внимание фантазии о том, как иранские дроны или подлодки поразят американский авианосец – подобные выходки против ВМС США бесполезны и не приведут ни к чему, кроме потерь. Иранцы воевали на море с американцами в 1988 году и были разделаны всухую до смешного малыми американскими силами. Иранским кораблям стоит держаться подальше от кораблей США.

Также слабой стороной Ирана является его качество управления силами – все решения принимаются и согласовываются какое-то время, сами силовые структуры склонны к прямолинейным предсказуемым действиям. О западном подходе к военному управлению, когда любая внезапно возникшая проблема не скрывается, а немедленно озвучивается и начинает решаться, Ирану остается только мечтать. Все это, однако, не значит, что Ирану совсем нечего выложить на стол.

Первая сильная сторона Исламской республики – ракетный арсенал.

Как бы ни были эффективны американские корабли в качестве средства ПВО, можно или перегрузить их числом ракет, или предпринять другие меры для затруднения стрельб ПРО. Помимо баллистических ракет, у Ирана есть и какое-то количество крылатых.

Второе преимущество – мотивированный личный состав, готовый к самопожертвованию. Набрать добровольцев для опасных задач там смогут, и для самоубийственных тоже, в основном по линии Корпуса стражей исламской революции (КСИР). У Ирана есть армия, организованная и обученная не как религиозные воины из КСИР, а по западным методикам. И в составе этой армии есть неплохо подготовленные войска специального назначения, в том числе боевые пловцы, которых можно использовать для диверсий на объектах противника.

Иран имеет наземные установки противокорабельных ракет. Наконец, у Ирана еще выжило некоторое количество «прокси» в Ираке. И с ними есть связь по земле через иранскую границу. Эти ресурсы сразу же намекают на то, каким может быть ответ.

Первое – массированные ракетные удары по американским базам. Иран открыто заявляет о готовности к ним. Для этого Ирану нужно заранее вывести из-под удара максимум ракет, рассредоточить их и замаскировать, чтобы их невозможно было уничтожить несколькими ударами с воздуха. Затем атаковать все доступные американские базы, используя ракеты в таких количествах, которые американцы не смогут сбить.

Второе – атаки «Шахедов» должны синхронизироваться с ракетными ударами. Противник должен оказаться перед выбором – удар чего он пропустит.

Третье – диверсии на территории противника, в прилежащих странах. Они могут быть небольшими по масштабам, но заставят противника напрягаться и тратить силы на противодействие.

Четвертое – Иран должен начать засыпать минами Ормузский пролив, блокируя поставки нефти на мировой рынок и взвинчивая цены. Это сделает американскую операцию крайне токсичной для всех потребителей нефти в мире и создаст на США серьезное давление. Несмотря на то, что коллапс мирового энергорынка американцам может быть даже и выгоден, но политически они могут не выдержать напора потребителей нефти. Иран имеет сотни маломерных быстроходных катеров в составе морских сил КСИР, их экипажи обучены ставить морские мины, а этих мин у Ирана очень много.

Минирование будет стоить Ирану очень дорого с точки зрения потерь. Но здесь мотивированный на самопожертвование личный состав и должен сказать свое слово – сколько бы моторок с минами не ушло на дно, в море должны выходить новые.

Минная война потребует от США мер по разминированию. Иранцы смогут атаковать те силы, которые будут его проводить, втягивая США в бои на своих условиях и заставляя походить кораблями туда, где Иран сможет применять противокорабельные ракеты с берега. Если пролив будет перекрыт, то иранские мини-подлодки смогут пересекать Персидский залив, обеспечивая действия диверсантов, и также скрытно ставя мины.

Можно даже попробовать заранее вывести под видом торгового судна в море замаскированный под торговый корабль носитель беспилотников, да еще и с подразделением спецназа на борту и с началом военных действий попробовать на прочность базу в Диего-Гарсия. Здесь опять может пригодиться готовый к самопожертвованию личный состав.

«Катаибат Хезболла» в Ираке должны получить максимум дальнобойного оружия, которое дало бы этим формированиям возможность наносить удары по американским войскам с большого расстояния, и с началом боевых действий применить его против баз США.

Такими мерами можно будет, уступая США в воздухе и не имея возможности нанести им военное поражение, управлять при этом эскалацией войны.

Но Иран, к сожалению, волею судьбы попал в безвыходную ситуацию. Специфика американского похода в том, что они используют переговоры как оружие или способ затягивания войны, как способ обмана глупого противника, но никогда как собственно переговоры. Поэтому ультиматум Трампа – ложь. США все равно нападут, просто в каком-то случае – позже.

Все иранские переговорщики в 2025 году были убиты, это был более чем ясный намек от израильско-американского альянса. У Ирана нет выбора, ему придется драться. А раз терять нечего, то лучше взвинтить ставки до предела и превратить войну в тотальную, с использованием всех средств, которые есть.

Да, потери будут большие и возникнет риск применения американцами ядерного оружия. Но сдаться тоже будет означать потери и смерть, просто потом и «в рассрочку». Терять Ирану все равно нечего. И скоро мы увидим, готов ли Иран драться по-настоящему.