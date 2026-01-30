  • Новость часаМосква отмела версию о подрыве «Северных потоков» исключительно украинцами
    Военный эксперт: У России есть цели для ударов на Украине помимо энергетики
    Каллас объявила о планах стать очень умной
    Полярные медведи стали толстеть
    Эксперт: Пауза в ударах по энергетике Украины не является «энергетическим перемирием»
    Российские войска освободили Бересток в ДНР, запорожские Терноватое и Речное
    Кремль ответил на «приглашение» Зеленским Путина в Киев
    Трамп назвал сближение Британии с Китаем очень опасным шагом
    Назван срок введения ограничений на вывоз золота из России
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим

    Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Россия не встраивается в тренды, а задает их

    В кои-то веки даже не мы идем в ногу с миром, а мир в ногу с нами. Не потому, конечно, что Трамп насмотрелся на Владимира Владимировича и тоже так захотел. Просто мы раньше других уловили эти изменения.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис История превратила Давосский форум в ничто

    Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.

    30 января 2026, 14:50 • В мире

    Как Иран будет сражаться против агрессии США

    Как Иран будет сражаться против агрессии США
    Tекст: Александр Тимохин

    На фоне концентрации крупных американских сил на Ближнем Востоке и прямых угроз со стороны США Иран заявляет о своей готовности к сопротивлению. Похоже, Ирану предстоит битва на выживание. Каковы сильные и слабые стороны иранских вооруженных сил и как могут выглядеть их ответные военные операции в случае американской агрессии?

    Дональд Трамп озвучил Ирану ультиматум – прекратить обогащение урана, пустить в страну инспекторов ООН и, судя по некоторым намекам со стороны американских официальных лиц – еще и сократить ракетную программу. Глава Госдепа Марко Рубио заявляет о готовности превентивной операции против Ирана, хотя и надеется, что «до этого не дойдет». Иранская позиция следующая – он готов к переговорам, но без предварительных условий и заявляет о готовности защищаться от любых атак.

    Тем временем наращивание сил США продолжается. Из Карибского бассейна на Ближний Восток перебрасываются истребители F-35A и предназначенные для подавления систем ПВО самолеты-постановщики помех EA-18 Growler, которые использовались в нанесении удара по Венесуэле во время захвата Николаса Мадуро. Также реализуются меры по наращиванию оборонительных возможностей американских войск в регионе.

    Положению Ирана не позавидуешь. Шансов нанести нападающей стороне решительное поражение у него нет. А ракетная война, как показал 2025 год, требует чудовищного количества ракет. В теории Иран имеет технологические возможности для ускорения производства дешевого ракетного оружия, но у него не хватит времени, чтобы начать.

    Испытания иранской МБР, если они были на самом деле, тоже ничего не решают – для нанесения серьезного ущерба тем же США нужен большой запас таких ракет, а удар одной или несколькими американцев только разозлит. Ударные дроны типа «Шахед-136» сработали бы против такого противника, как Украина, но против США и Израиля – скорее нет. По крайней мере, в прошлой войне израильтяне сбили почти все такие дроны, задействовав небольшое число ударных вертолетов. Против американских баз массированный удар «Шахедами» может получиться, но надо бросить в атаку по-настоящему большие массы этих беспилотников – больше, чем противник сможет сбить.

    Против израильской и американской авиации Иран мало что сможет сделать – современные комплексы ПВО почти бесполезны против ударной авиации США и Израиля. Применить истребители Иран, возможно, сможет, но только там, где они смогут укрываться в складках рельефа при перелете в район боевого применения. Небольшими количествами, с малыми шансами на успех и высочайшим риском потерь. И даже если Иран собьет некоторое количество самолетов противника, на ход боевых действий это не повлияет.

    И конечно, не стоит принимать во внимание фантазии о том, как иранские дроны или подлодки поразят американский авианосец – подобные выходки против ВМС США бесполезны и не приведут ни к чему, кроме потерь. Иранцы воевали на море с американцами в 1988 году и были разделаны всухую до смешного малыми американскими силами. Иранским кораблям стоит держаться подальше от кораблей США.

    Также слабой стороной Ирана является его качество управления силами – все решения принимаются и согласовываются какое-то время, сами силовые структуры склонны к прямолинейным предсказуемым действиям. О западном подходе к военному управлению, когда любая внезапно возникшая проблема не скрывается, а немедленно озвучивается и начинает решаться, Ирану остается только мечтать. Все это, однако, не значит, что Ирану совсем нечего выложить на стол.

    Первая сильная сторона Исламской республики – ракетный арсенал.

    Как бы ни были эффективны американские корабли в качестве средства ПВО, можно или перегрузить их числом ракет, или предпринять другие меры для затруднения стрельб ПРО. Помимо баллистических ракет, у Ирана есть и какое-то количество крылатых.

    Второе преимущество – мотивированный личный состав, готовый к самопожертвованию. Набрать добровольцев для опасных задач там смогут, и для самоубийственных тоже, в основном по линии Корпуса стражей исламской революции (КСИР). У Ирана есть армия, организованная и обученная не как религиозные воины из КСИР, а по западным методикам. И в составе этой армии есть неплохо подготовленные войска специального назначения, в том числе боевые пловцы, которых можно использовать для диверсий на объектах противника.

    Иран имеет наземные установки противокорабельных ракет. Наконец, у Ирана еще выжило некоторое количество «прокси» в Ираке. И с ними есть связь по земле через иранскую границу. Эти ресурсы сразу же намекают на то, каким может быть ответ.

    Первое – массированные ракетные удары по американским базам. Иран открыто заявляет о готовности к ним. Для этого Ирану нужно заранее вывести из-под удара максимум ракет, рассредоточить их и замаскировать, чтобы их невозможно было уничтожить несколькими ударами с воздуха. Затем атаковать все доступные американские базы, используя ракеты в таких количествах, которые американцы не смогут сбить.

    Второе – атаки «Шахедов» должны синхронизироваться с ракетными ударами. Противник должен оказаться перед выбором – удар чего он пропустит.

    Третье – диверсии на территории противника, в прилежащих странах. Они могут быть небольшими по масштабам, но заставят противника напрягаться и тратить силы на противодействие.

    Четвертое – Иран должен начать засыпать минами Ормузский пролив, блокируя поставки нефти на мировой рынок и взвинчивая цены. Это сделает американскую операцию крайне токсичной для всех потребителей нефти в мире и создаст на США серьезное давление. Несмотря на то, что коллапс мирового энергорынка американцам может быть даже и выгоден, но политически они могут не выдержать напора потребителей нефти. Иран имеет сотни маломерных быстроходных катеров в составе морских сил КСИР, их экипажи обучены ставить морские мины, а этих мин у Ирана очень много.

    Минирование будет стоить Ирану очень дорого с точки зрения потерь. Но здесь мотивированный на самопожертвование личный состав и должен сказать свое слово – сколько бы моторок с минами не ушло на дно, в море должны выходить новые.

    Минная война потребует от США мер по разминированию. Иранцы смогут атаковать те силы, которые будут его проводить, втягивая США в бои на своих условиях и заставляя походить кораблями туда, где Иран сможет применять противокорабельные ракеты с берега. Если пролив будет перекрыт, то иранские мини-подлодки смогут пересекать Персидский залив, обеспечивая действия диверсантов, и также скрытно ставя мины.

    Можно даже попробовать заранее вывести под видом торгового судна в море замаскированный под торговый корабль носитель беспилотников, да еще и с подразделением спецназа на борту и с началом военных действий попробовать на прочность базу в Диего-Гарсия. Здесь опять может пригодиться готовый к самопожертвованию личный состав.

    «Катаибат Хезболла» в Ираке должны получить максимум дальнобойного оружия, которое дало бы этим формированиям возможность наносить удары по американским войскам с большого расстояния, и с началом боевых действий применить его против баз США.

    Такими мерами можно будет, уступая США в воздухе и не имея возможности нанести им военное поражение, управлять при этом эскалацией войны.

    Но Иран, к сожалению, волею судьбы попал в безвыходную ситуацию. Специфика американского похода в том, что они используют переговоры как оружие или способ затягивания войны, как способ обмана глупого противника, но никогда как собственно переговоры. Поэтому ультиматум Трампа – ложь. США все равно нападут, просто в каком-то случае – позже.

    Все иранские переговорщики в 2025 году были убиты, это был более чем ясный намек от израильско-американского альянса. У Ирана нет выбора, ему придется драться. А раз терять нечего, то лучше взвинтить ставки до предела и превратить войну в тотальную, с использованием всех средств, которые есть.

    Да, потери будут большие и возникнет риск применения американцами ядерного оружия. Но сдаться тоже будет означать потери и смерть, просто потом и «в рассрочку». Терять Ирану все равно нечего. И скоро мы увидим, готов ли Иран драться по-настоящему.

    Скачко: Зеленский боится правды о жестах доброй воли Москвы
    На Украине заявили о планах Макрона освободить захваченный танкер Grinch
    Грузия обвинила Эстонию в ненависти и мошенничестве
    Москва указала на стремление Германии создать сильную армию
    OpenAI пообещал отключить четыре устаревшие модели ChatGPT
    В России начали составление «Словаря школьника»
    Лед с крыши в Москве убил женщину

    Золото становится не по карману мировым центробанкам

    Золото всего за один месяц нового года выросло почти на треть – до 5500 долларов за унцию. Тогда как доллар оказался вблизи четырехлетнего минимума. Сверхвысокая цена на драгметалл уже начала отпугивать своих главных покупателей. Откажутся ли мировые центробанки от скупки слитков в резервы, обвалив цены? Подробности

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    ВСУ превращают угрозы Киева в имитацию

    Главком ВСУ Александр Сырский в начале года сделал ряд заявлений о якобы готовности украинской армии к наступательным операциям. Однако реальная обстановка на фронте и отсутствие у ВСУ полноценных резервов указывают, что заявления главкома нацелены скорее на информационный эффект, чем на реальное изменение стратегии войск. Тем не менее ВСУ способны на разовые бессмысленные операции. Как они могут выглядеть и где вероятно их проведение? Подробности

    Как Иран будет сражаться против агрессии США

    На фоне концентрации крупных американских сил на Ближнем Востоке и прямых угроз со стороны США Иран заявляет о своей готовности к сопротивлению. Похоже, Ирану предстоит битва на выживание. Каковы сильные и слабые стороны иранских вооруженных сил и как могут выглядеть их ответные военные операции в случае американской агрессии? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Трамп решил сменить власть на Кубе

      Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    • Зеленский поставил задачу по убийству русских

      Владимир Зеленский подтвердил информацию, что поставил перед ВСУ задачу ликвидировать не менее 50 тысяч российских военнослужащих в месяц. По его словам, это сложно, но реально: все зависит от БПЛА.

    • Урсула – диктатор Европы

      Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • В чем уникальность российского маткапитала: сколько за рождение ребенка дают в других странах

      Материнский капитал – одна из самых узнаваемых и устойчивых мер поддержки семей в России. Подобные программы существуют лишь в ограниченном числе стран мира, а по масштабу, условиям и моменту предоставления российская модель остается практически уникальной. Это не разовая символическая выплата и не растянутая во времени помощь, а крупный целевой ресурс, который семья получает именно тогда, когда он особенно нужен – в момент рождения ребенка.

    • Приметы погоды на февраль 2026 года: что предвещают морозы, снег и оттепели

      Февраль всегда считался на Руси месяцем-«переломом» – последней и часто самой коварной главой зимы. Его характер переменчив: сегодня лютует метель, а завтра пригревает солнце. Именно по нему наши предки с особым вниманием судили о том, какой будет грядущая весна и даже лето. Эти наблюдения, отточенные веками, складывались в короткие, емкие фразы, которые передавались из поколения в поколение. Вспомним эти народные подсказки и посмотрим, о чем может рассказать февраль 2026 года.

    • Лунный календарь на февраль 2026 года: лучшие дни для сада, стрижки, ухода за собой и финансов

      Февраль – месяц активной подготовки к весне. Садоводы начинают высевать рассаду, многие задумываются о смене имиджа, планируют крупные покупки и уделяют больше внимания здоровью. В этом планировании помогает лунный календарь – система, которая связывает различные виды активности с циклами Луны. Считается, что на растущую Луну хорошо начинать новые дела и все, что должно расти, а на убывающую – завершать проекты, проводить очищение и ухаживать за тем, что уже есть.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

