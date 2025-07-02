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    2 июля 2025, 13:40 • В мире

    Почему неизбежна новая война между Израилем и Ираном

    Почему неизбежна новая война между Израилем и Ираном
    @ Ayman Nobani/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александр Тимохин

    И Иран, и Израиль провозглашают победу в прошедшей в июне войне. Однако есть множество признаков того, что ни одно из этих государств никакой победы не одержало. Почему очередное столкновение не за горами, когда именно оно начнется и как к нему прямо сейчас готовятся военные обеих стран?

    Израиль начал войну с Ираном в самых благоприятных условиях. Внезапность, высокотехнологичная авиация, агентура, диверсанты на территории Ирана, активная помощь США, помощь других стран, предоставлявших израильтянам свое воздушное пространство.

    Операция Израиля была великолепной с точки зрения эффективности. Все средства поражения попали туда, куда планировалось, ПВО Ирана была буквально разорвана. Потеряли израильтяне несколько беспилотников, потерь в самолетах и пилотах они не имели. Ущерб, который Израиль нанес Ирану, был намного больше, чем Иран доставил Израилю.

    Непобеда Израиля, поражение Ирана

    Но увы для израильтян – их цели не были достигнуты. Вопреки пропаганде, Иран успел вывезти как минимум часть обогащенного урана из завода в Фордо, о чем свидетельствуют спутниковые фотографии. Никаких подтверждений того, что уран остался под землей, нет. Нет и никаких данных об ущербе – иранцы благоразумно не публикуют никаких данных. В случае разрушения урановых хранилищ наблюдались бы утечки радиации в атмосферу – но они отсутствуют.

    Более того – Иран прервал сотрудничество с МАГАТЭ и продолжит обогащение урана в будущем. Американская разведка считает, что основные компоненты ядерной программы Ирана не уничтожены. Политический режим в Иране тоже устоял.

    Таким образом, Израиль не достиг ни одной из своих целей, которые его руководство декларировало, начиная эту войну, но добился отказа Ирана от переговоров в будущем. При этом, позиция США говорит о том, что активно воевать за Израиль американцы не хотят – их налет носил явные признаки демонстративной акции, цель которой – просто показать израильскому лобби внутри страны, что США не остались в стороне, и принудить иранцев к прекращению огня.

    Это не поражение Израиля – он получил боевой опыт, а его потери минимальны – но это и не победа. Помимо того, что цели войны не были достигнуты, израильтяне еще и увидели предел своих возможностей. При продолжении обмена ракетными ударами им грозила война на истощение, в которой они сломались бы месяца за три, просто в силу невозможности пополнять боекомплект систем ПВО и высокоточного оружия авиации. Их агентура теперь будет разгромлена.

    Но для Ирана итоги войны определенно можно назвать поражением – иранцы по итогам войны оказались в худшей ситуации, чем были. Атака Израиля показала всему миру реальные иранские военные возможности. До этой войны Иран воспринимался намного сильнее, чем по ее итогам. Его политические позиции подорваны.

    Тегеран пропустил первый удар, когда Израиль фактически сокрушил ливанскую «Хезбаллу». Потом – когда рухнула власть Башара Ассада в Сирии. Оставалась карта в виде военных возможностей самого Ирана, и вот она бита тоже.

    Внутри страны ситуация аналогичная – аятолла Хаменеи может сколько угодно провозглашать победу над Израилем и США, но люди все понимают и могут сравнить. Многолетняя пропаганда своего величия и мощи оказалась пшиком. Все это будет иметь для Ирана серьезные политические последствия.

    Поскольку и цели Израиля не достигнуты, и Иран пережил серьезное унижение – довоенная ситуация ни в коем случае не разрешена. А значит, новая война – лишь вопрос времени.

    Что дальше будут делать Иран и Израиль

    Идея о том, что Иран может напасть на Израиль, безумна – или является частью израильской военной пропаганды. Он просто не в том положении. Авиации толком нет, ракеты до Израиля долетали, но большинство было сбито, лояльность населения к властям подорвана. Нападать на Израиль в такой обстановке даже технически бессмысленно.

    Также у Ирана кончились инструменты для асимметричной войны против Израиля, а именно – «Хезболла». Вести свои традиционные полупартизанские операции иранцам теперь некем и нечем.

    А вот что Иран точно будет делать, так это готовиться к следующей израильской агрессии. Во-первых, это выразится в совершенствовании ракетного арсенала.

    Скорее всего, сейчас Иран будет реорганизовывать и перевооружать свои ракетные силы так, чтобы более эффективно пробивать израильскую ПВО. Цель – иметь возможность вести эффективную войну на истощение, которой Израиль не выдержит.

    Второе – продолжение обогащения урана. По существовавшем ранее договору СВПД, Иран имел право на обогащение 300 кг урана до 3,7%. Позже американцы их этого договора вышли, и Иран снял с себя все ограничения. По данным МАГАТЭ на начало февраля 2025 года, Иран наработал по обогащению: 2927 кг урана – до 2%; 3655 кг – до 5%; 606,8 кг – до 20%; 274,8 кг – до 60%.

    Основное хранилище находилось на объекте Фордо, в том числе там находилось 166,6 кг урана, обогащенного до 60%. Скорее всего, этот уран был вывезен весь. По крайней мере, судьба как минимум 409 кг обогащенного урана теперь неизвестна, поскольку МАГАТЭ потеряло возможность контроля за ними. Иран теперь должен скрытно восстановить объект в Фордо и продолжить то, что он делал, создавая запас материалов для ядерных боеприпасов.

    Возможно, при этом иранцы будут удерживаться на «пороговом» статусе, не производя ядерный боеприпас или не собирая его, чтобы использовать это для дипломатического давления.

    Задача Израиля сложнее. Чтобы ударить второй раз, нужно подготовиться отражать иранские ракетные удары намного более эффективно. Нужно создать запас противоракет на десятки или более ста дней конфликта – а они очень дорогие и производятся не быстро. И такой же запас высокоточных средств поражения для авиации. Нужно восстановить агентуру в Иране, купировать контрмеры, которые иранцы, наученные этим нападением, теперь будут предпринимать. Хотя бы в части рассредоточения своих ракет.

    Все это возможно, но дорого и потребует времени. А еще нужно, чтобы Нетаньяху удержался у власти, пока все это будет делаться. При уходе кабинета Нетаньяху в отставку вероятность второй атаки Израиля против Ирана снизится.

    Как пройдет новая война между Израилем и Ираном

    Иран добьется качественного роста возможностей ракетных сил уже в этом году. В будущем и количество ракет Ирана будет расти вместе с его возможностями вести войну на истощение.

    Израиль также будет запасать высокоточное оружие и противоракеты как минимум несколько месяцев. По мере того, как их запасы будут расти, будет расти и вероятность повторного нападения на Иран.

    До осени возможны отдельные атаки, а начиная с сентября вероятность полномасштабного нападения начнет увеличиваться. Скорее Израиль дозреет до удара в следующем году, но при получении от США гарантий военной помощи, возможно, и ближе к концу этого года. Если в ходе такого нападения Израиль применит ядерное оружие, то Иран после «второго раунда» гарантированно создаст свое – терять будет больше нечего.

    Эффективность ракетных ударов Ирана по Израилю во второй войне будет выше, так как они учтут опыт первого раза. Эффективность ПВО – такой же околонулевой, так как им даже свой довоенный уровень быстро не восстановить. Моральное состояние иранского населения будет выше, чем в первый раз, так как они уже пережили воздушное нападение и теперь оно уже не будет вызывать такой шок.

    США вмешаются в конфликт как невоюющая сторона сразу же, как и в первый раз. Как воющая – только если Израиль начнет проигрывать войну на истощение. При систематических атаках со стороны США Иран рано или поздно начнет обстреливать их базы по-настоящему, без предупреждений и ударов по пустым аэродромам, как в этот раз.

    Добьется ли Израиль своих целей со второй попытки? Результат любой войны, даже наилучшим образом подготовленной, непредсказуем. Но можно уверенно сказать, что Израиль уже показал, что готовится к войнам гораздо лучше, чем все его соседи на Ближнем Востоке.

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