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    Ирано-израильская война была похожа на кино, но финальных титров ещё нет
    28 июня 2025, 12:20 Мнение

    Ирано-израильская война была похожа на кино, но финальных титров ещё нет

    Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.

    Андрей Полонский Андрей Полонский

    писатель, историк

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    История только что отхлынувшей израильско-иранской войны в чём-то похожа на кино. Начавшись с классической по профессионализму и подлости операции Мосада, война начала захлёбываться, и вынудила вмешаться США. Трамп в данном случае должен был выходить из достаточно сложной для себя ситуации. Помимо того, что трое его внуков – евреи, о чём не написал только ленивый, часть, и очень существенная, его сторонников из консервативных протестантов всегда были большими друзьями Израиля, в том числе и по богословским соображениям. Такое уж у них богословие.

    Но при этом другая часть американских традиционалистов, которые тоже составляют известную силу за спиной американского президента, настроена совсем иначе и её категорически не устраивало, что человек, вознамерившийся сделать Америку снова великой, будет петь под дудку Тель-Авива и израильского премьера Нетаньяху, по-своему загнанного в угол.

    В какой-то момент казалось, что Трамп не сможет проскочить между этими флажками. Но на то и мастерство шоумена – так или иначе ему это удалось.

    Вся история с американской бомбардировкой и заявлением, что теперь с иранской ядерной программой покончено, ответными демонстрационными ударами Ирана, о которых американцы были предупреждены, и уж совсем неожиданной благодарностью Трампа всем участникам конфликта – как минимум свежий и своеобразный сюжет. Здесь можно увидеть не только привычное шоу, но – если дать волю воображению – даже и тень классической дуэли, когда удары наносятся по правилам и в соответствии с чуть ли не заранее обговорёнными условиями.

    По крайней мере, так поступил Иран.

    В итоге опасность большой войны, которую многие уже спешили назвать мировой, а многие утверждали, что открылся новый фронт третьей мировой, которая давно уже идёт, – несколько отступила. Мы стали свидетелями реализации закона «снятия снятия» в концентрированном историческом времени. Пример почти как из школьного учебника, что всегда интересно.

    Но как только первое впечатление схлынуло, осталось три важнейших вопроса.

    Действительно ли Иран лишился возможности производить ядерное оружие?

    Успокоится ли Израиль?

    И, все-таки, гений пиара или безумец Дональд Трамп? То, что смелый, но и опасный для всех по кругу политик, безусловно.

    На некоторые из этих вопросов уже есть варианты ответов. Сам американский президент, разумеется, утверждает, что он достиг всех целей. Но его же разведка говорит, что хоть иранской ядерной программе нанесен определённый ущерб, существенного урона она не понесла. Всё либерально-глобалистское сообщество, разумеется, моментально начало использовать этот момент против Трампа. Си-Эн-Эн, Рейтер и прочие господа из леволиберального лагеря пытались выжать максимум из ситуации. В какой-то момент казалось, что трамписты могут посыпаться. А нет. Саммит НАТО, который показал беспрецедентную готовность европейских политиков подчиниться воле американского президента, стал ещё одним косвенным свидетельством простого факта, что ненавистники Трампа в данном случае проиграли.

    Тут надо учитывать ещё один момент, касающийся уже нашей внутренней полемики. Какими бы сложным не было наше отношение к Трампу и его окружению, политические успехи его противников категорически не в наших интересах.

    Разумеется, очень существенен для нас и ещё один вопрос – какова была роль России в реализованном сценарии? А она, видимо, не только была, но и была очень велика. Напомним, что глава иранского МИДа Аракчи в критической ситуации приехал именно в Москву, встречался с президентом Путиным, и именно из Москвы заявил, что Иран согласен на перемирие, если Израиль в течение четырёх часов прекратит военные действия.

    И самое интересное, что Израиль, может быть и не сразу – были сомнения в эффективности всей комбинации, – но прекратил военные действия. Впрочем, как сообщала мировая пресса, Трампу пришлось даже прикрикнуть на Нетаньяху.

    В итоге уже 24 июня в Тегеране на площади Революции в 9 часов вечера прошёл парад победы. В Тель-Авиве такое вряд ли может случиться.

    Были ли реальные военные результаты по ядерной программе ИРИ, мы узнаем чуть позже, через месяц-другой. Физик-ядерщик в Иране – профессия опаснейшая. Но нелепо думать, что за руководителями проектов там не стоят сотни, а то и тысячи грамотных и квалифицированных специалистов. И что они не готовят себе смену. Можно быть уверенным, что они делают это в ежедневном режиме.

    Пока же можно сказать только об одном политическом итоге военной акции, которую несколько лет планировал Израиль. Иран собрался, он консолидирован, как точно не был последние десять лет, запас прочности республики увеличился кратно.

    26 июня аятолла Хаменеи заявил, что «Иран одержал победу над США и Израилем. Он добавил, что США вступили в войну с Ираном, осознав, что Израиль обречен на полное уничтожение в случае продолжения конфликта с Тегераном».

    Конечно, «иранская победа» не безусловна.

    «Внутренний потребитель эту «победу» может и проглотит. Но весь остальной мир видел, как 92-миллионную страну с претензией на региональное лидерство менее чем за 2 недели фактически поставили на колени. Прилетели, разбомбили, что планировали и улетели. Без одобрения Совбеза ООН, по праву сильного», – написал военкор Александр Коц.

    Однако, как кажется, всё далеко не так однозначно. На мой взгляд, ни в коем случае не поставили Иран ни на какие колени. Вновь объединили противостоянием с «большим» и «малым» сатаной.

    Разбомбили, что планировали? Тоже не факт. Отбомбились, да, но о большем пока говорить рано. Иран разорвал отношения с МАГАТЭ. И скорей всего его ядерная программа так или иначе жива. Ущерб был, но и часть персидских ракет долетели до Израиля.

    Здесь очень характерную сентенцию приводит ТГ-канал «Красивый Иран», который до начала нагнетания этой войны занимался только искусством, а с её началом – только патриотикой. «Думать, что война закончилась, – это просто бред. Наша битва с вами продлится до конца времен; мы встретимся в Армагеддоне сегодня или завтра».

    Не менее интересен и взгляд со стороны Израиля. Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории?

    Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил. Он почти стер в пыль Газу, убил множество мирного населения, больше тысячи, наверно, за одного заложника, но не победил.

    И сейчас тем более. Сколько лет они готовили операцию Моссада? Ну, убили ведущих физиков. Что, они не знали, что у любого значительного ученого всегда есть ученики? Что в стране, где существует широкая программа исследований, существуют серьезные научные школы?

    Анализировать итоги очередного ближневосточного конфликта будут ещё долго. Законы кинематографии добавляют масла в огонь. Но финальных титров пока нет.  

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