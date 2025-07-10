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    «Путь ляха» – путь смерти
    10 июля 2025, 11:48 Мнение

    «Путь ляха» – путь смерти

    По материалам всей истории преследования канонической православной Церкви на Украине и ее предстоятеля, можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.

    Андрей Полонский Андрей Полонский

    писатель, историк

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    Зеленский своим указом лишил митрополита канонической Украинской православной Церкви Онуфрия (в миру Ореста Берёзовского) украинского гражданства. В этом документе всё вопиет к небесам. Указ издан по представлению СБУ, и там черным по белому написано, что митрополит, якобы имеющий с 2022 года российский паспорт, «незаконно пользовался благами украинского гражданства».

    Подобная формулировка – верх подлости и цинизма. Какими такими благами пользовался преследуемый митрополит в дни гонений на его Церковь? Это когда монахов пинками выпроваживали из Киево-Печерской лавры или когда врывались в храмы на службы по всей стране? В эти часы владыка «пользовался благами»?

    Подобные формулы идеально демонстрируют, как ненависть слепит глаза и заливает человеческое в человеке. Так постепенно шаг за шагом происходит смерть души. То есть люди совсем перестают понимать, что они делают и что одобряют. «Да он просто бес, – воскликнули многие и в России, и за её пределами, прочитав текст указа с Банковой. В том-то и дело, что нет. Человек он, но шаг за шагом, месяц за месяцем, год за годом сдающий человеческое в себе вековечным силам злобы и предательства.

    В сущности, по материалам всей истории с преследованием канонической Церкви и ее предстоятеля в государстве 404, можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.

    Существенно, однако, что весь этот процесс происходит под молчаливое одобрение публики. Разумеется, на Украине миллионы православных верующих, паства канонической Церкви, и они целиком на стороне своего архиерея, а не сошедшего с ума государства. Но даже если не брать националистов, радикалов и, в сущности, нацистов, которые все эти одиннадцать лет войны давят на режим справа и ограничивают возможность его маневра, городской средний класс даже в таких вопросах вполне следует логике власти и пропаганды. 

    Эта, весьма существенная часть украинского общества, давно уже идет по пути «ляха», и сдает на этом пути все и вся, и веру, и семейную память. В этом помрачении люди – такой злой «гений места» – часто бывали готовы согласиться на унию, служить польским панам, чтоб потом очнуться и воскликнуть – что я? где я? с кем я?

    Теперь они готовы ходить в храмы оборотня Филарета и слушать загнанного в угол Зе, – одна надежда, лишь бы ТЦК не добрались.

    Всё просто. Украинский средний класс настолько привык видеть себя на пути предательства, что он им кажется их естественным выбором. «Если б не знать, что люди способны к раскаянию и преображению, наблюдать это было бы совершенно невыносимо», – написал автору этого материала несколько дней тому назад киевский богослов, монах и священник, имя которого я не могу назвать просто потому, что человеку грозит СБУ.

    Такова ситуация «на земле» в государстве 404.

    Но есть в этой истории еще один аспект, для людей, которые не привыкли вспоминать о прошлом и преломлять его к настоявшему, может и неожиданный, но достаточно серьёзный. На территориях, которые ныне входят пока еще в состав государства Украина, от Львова до Полтавы, любой откат от «ляха», от прозападного настроения, всегда сопровождался самыми грубыми и кровавыми формами антисемитизма. Президент-еврей, квнщик и фигляр, каким бы он ни был, должен знать хотя бы семейные предания?

    Да нет, скорей всего, перед нами типичный Абрам, не помнящий родства, персонаж постсоветского образца, верящий в деньги тысячекратно сильней, чем в мифы и символы. Напрочь лишенный тонкой интуиции Зе даже не понимает, каких демонов он разбудил одним росчерком пера, лишая гражданства именно своей подписью главу канонической Православной Церкви. Он не помнит, что на западенщине в 1941 году даже нацисты, занявшие территорию, и те были поражены хаотичной и сводящей с ума, совершенно звериной и ничем не оправданной и не спровоцированной жестокостью местных по отношению к евреям. Гитлеровцев, конечно, смущал не сам факт погромов и преследований, а их хаос и беспорядочность. Они любили ровные ряды расстреливаемых женщин и детей. Но сохранилось множество воспоминаний, запечатлевших удивление, в том числе даже и эсесовских офицеров – «как так можно».

    Тем более конечно Зе не знает, и зачем ему? – что практически все достопамятные погромы на территории Российской империи имели место именно на Украине и в Бессарабии. В Великороссии никогда ничего подобного не случалось. Впрочем, именно по Украине и Бессарабии проходила черта оседлости.

    И уж тем более украинскому недопрезиденту – а то вдруг ночей спать не будет – не стоит помнить, какими неслыханными зверствами по отношению к его предкам сопровождалось любое казацкое восстание в Речи Посполитой.

    Он этого не знает, не помнит – полбеды. Но вот главу канонического православия на Украине Зе точно не стоило лишать гражданства. В этом есть вопиющая несоразмерность, и она чревата очень серьёзными потрясениями.

    Хотя, казалось бы, что можно придумать серьёзней тех потрясений, которые навлекли себе на голову украинские националисты в день, когда начали АТО в Донбассе?

    Однако едва ли не самое существенное, что с новыми проблемами, которые очень легко могут возникнуть в хаосе в момент крушения нынешней украинской власти, разбираться придётся уже Российскому государству.

    А врачевать раны обманутых и оскорбленных людей, которые, наконец, осознают, в какой угол их загнал пресловутый «путь Запада, путь ляха», а также ежедневно усугубляющий положение, давно подчинённый маниакальной логике режим Зеленского, – всё равно будет Украинская Православная церковь. И ее предстоятель.

    Больше некому.

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