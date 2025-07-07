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    Доклад Хрущева о Сталине нанес огромный вред

    @ РИА Новости

    7 июля 2025, 11:32 Мнение

    Доклад Хрущева о Сталине нанес огромный вред

    Доклад Хрущева «О культе личности» нанес непоправимый удар по всемирному левому движению – настоящему левому, не нынешнему. Это было очень серьезное поражение, и оно сильно повлияло на надежды миллионов людей по всему миру «жить иначе». Последствия этой смуты мы ощущаем по сей день.

    Андрей Полонский Андрей Полонский

    писатель, историк

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    19-й отчетно-выборный съезд КПРФ официально признал «ошибочным и предвзятым» знаменитый доклад Никиты Хрущёва  «О культе личности и его последствиях», сделанный им на закрытом заседании ХХ съезда КПСС 25 февраля 1956 года.

    С середины 50-х годов прошлого века прошло 70 лет, но имя Сталина до сих пор властно вторгается в современную политику и идеологию, так что удивляться тут нечему.

    Политолог Марат Баширов тут же написал, что «это политическая бомба», и задался несколькими вопросами: «Имеют ли они на это право? С именем Сталина коммунисты собираются идеи на выборы в Госдуму в 2026 году? Должны ли другие партии отреагировать на инициативу КПРФ? Мои ответы: да, да, да».

    Впрочем, тут же нашлись умники-правоведы, которые стали объяснять, что решение КПРФ не обладает никакой юридической силой, так как партия никогда не была правопреемницей КПСС. Странно, что кому-то может быть непонятно, что решение КПРФ лежит точно уж не в юридической, а идеологической или даже символической области.

    За последние недели это уже второй случай, когда обращение к советской теме рискует смутить сознание людей и расколоть общество. Отдельные умы, которые во всем видят подвох, даже начали говорить, что нас хотят от чего-то важного «отвлечь». Этот вид социальной паранойи – как своего рода спорт. Граждане даже не задумываются, зачем кому-то их от чего-то отвлекать. Они разве такие внимательные?

    Однако в случае со Сталиным дело выглядит куда серьезней, чем пресловутое кино про Мавзолей Ленина, и затрагивает многие важнейшие вопросы нашего прошлого, настоящего и будущего.

    Лично меня Сталин всегда интересовал больше Ленина. Знаю, многие со мной не согласятся.

    Однако этот интерес всегда был определен несколькими причинами. В Сталине, если только не демонизировать его образ, куда больше чувствуешь человека со страстями и желаниями, иногда понятными и читаемыми, иногда совершенно запредельными. Ну и воля его часто тоже чисто человеческая. Он не настолько, как Ленин, был влеком именно одним из древних «духов истории», каковой дух Бакунин однажды назвал «подземным кротом».

    Но это, скажем, о душевном складе.

    Дальше – главное.

    Сталин не разрушил государство, а воссоздал его, вывел из одной эпохи в другую. А потом пришла война.

    В которой мы победили под его руководством.

    Ну и третье – возвращение Церкви, пусть и частичное.

    Дальше – более спорные вещи. Тот слой, который у нас был у власти после Октября 1917-го, был сметен «ранним сталинизмом» в 1930-е годы. Персонажи там оказались очень противоречивые, и поэтому именно верхушечную часть так называемых репрессий нельзя однозначно оценить ни в ту, ни в другую сторону. Здесь события ждут еще и еще исследований, возможно, новых материалов.

    Самое темное из знаменитых «дел» – дело Тухачевского, повлекшее за собой мощнейший удар по армии. Но надо помнить, как тот же Тухачевский вел себя, подавляя крестьянские восстания, и не питать иллюзий.

    Дальше – по мелочи. Возвращенные воинские звания, Новый год и елка, само понятие Родины, которое – не все об этом знают – в 1920-е годы было под суровым запретом, за это слово люди получали тюремные сроки. Наконец, ордена Суворова и Кутузова. Даже анекдоты и истории, где мрачный шарм никогда не покидает Сталина.

    По другую сторону – тоже огромный список. Новомученики и исповедники российские вопиют к небу. Коллективизация – удар по русскому народу и другим народам России. Насколько она была необходима для великого индустриального прорыва – вопрос. На него не будет ответа ни сейчас, не позже, боль так велика, что ответ невозможен.

    И конечно, репрессии. Жертв было много. О цифрах спорить не станем, они политически мотивированы с обеих сторон. В советское время противникам СССР надо было шарахнуть подсчетами, чтоб точно уж проняло.

    Шарахнуло. Проняло.

    Но едва ли не самое существенное, что может иметь отношение к знаковому решению КПРФ – доклад Хрущева нанес непоправимый удар по всемирному левому движению, настоящему левому, не нынешнему, а тому, которое существовало в середине прошлого века – сильному и полнокровному, с множеством социальных и мировоззренческих троп и открытых дорог. Из компартий начался массовый исход, причем именно интеллектуалов, ведущих деятелей культуры своих стран. Страдали и сомневались такие люди, как Андре Стиль, Луи Арагон, список можно длить и длить только по Франции.

    Об отношениях с КНР я уж не говорю. Инициатива в планетарном масштабе надолго перешла к Мао.

    Это было очень серьезное поражение, и оно сильно повлияло на надежды миллионов людей по всему миру «жить иначе». Была открыта дорога большому сомнению и смуте в умах, последствия которой мы ощущаем и по сей день. Естественно, наш противник – условный Запад – получил тогда на руки совершенно неожиданные козыри, которые с наслаждением разыграл в последующие десятилетия. 

    Так что официальное заявление съезда КПРФ, может быть сделанное именно по ситуационно-политическим (под выборы) соображениям – это серьезный знак. И дело, конечно, не в одном только переименовании Сталинграда, о котором так радеют коммунисты.

    Механику того, семидесятилетней давности, обрушения надо ясно понимать, чтоб не повторить ошибок и двигаться дальше. Нельзя безнаказанно, на глазах друзей и врагов, грызть тело своего прошлого. 

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