Сталин – подходящая фигура для раскачивания ситуации

В переходе между станциями метро «Таганская» кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий восстановили барельеф «Благодарность народа вождю-полководцу» с фигурой Иосифа Сталина в центре.

Одни выразили свое неодобрение, разместив у памятника плакаты с цитатами президента Владимира Путина, критикующими Сталина и его политику, другие восприняли барельеф не просто позитивно, но и с религиозным энтузиазмом – в сети есть ролик с пожилым человеком, который становится перед изображением Сталина на колени и осеняет себя крестным знамением – так, как если бы перед ним была икона Спасителя.

Причины, по которым люди снова и снова пытаются сделать Сталина объектом всенародного почитания, отчасти понятны. Сталин – фигура, особенно ненавистная «либералам» и «западникам», внутренним и внешним врагам. Эмоциональное желание показать фигу мировой жабе, особенно сильное на фоне нынешнего противостояния, побуждает выбрать, кажется, наиболее ненавистную «западникам» фигуру и поднять ее на знамя, «чтобы врагов корежило». Проблема в том, что эмоциональные реакции «назло врагам» делают людей уязвимыми для манипуляции в интересах этих самых врагов.

Есть два типа поведения. Реактивное, то есть реагирующее – когда действия человека определяются извне. Его бесят – он бесится, его соблазняют – он соблазняется, его пугают – он пугается. Такого человека легко, как говорят, «развести», сделать жертвой несложной манипулятивной схемы.

Другой тип – «проактивный», когда действия человека определяются его собственными ценностями, целями и планами.

Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом. Будущее страны требует справедливости – прежде всего, в том самом простом и понятном смысле, когда человек знает, что если он не будет совершать преступлений, то его не будут преследовать, а если он будет верно служить государству – его вознаградят.

Общество растет и развивается благодаря взаимному доверию – когда вы спокойно живете и работаете, не ожидая ни от соседей, ни от коллег, ни от сослуживцев ножа в спину. Ни справедливость, ни доверие невозможно ассоциировать с образом Сталина.

В нашем православном календаре каждый день память мучеников, убитых, главным образом, в 1937-38 годах – с несомненного ведома и согласия Сталина. Невозможно придерживаться курса на признание консервативных, христианских корней нашего общества и прославлять одного из жесточайших гонителей Церкви за всю ее историю. Но дело не только в этом. Понятно, что для многих энтузиастов культа личности это чужие им мученики чужой им религии, и для них вопрос «как можно одновременно почитать святых и их убийцу» просто не стоит. Это не их святые.

Дело еще и в том, что история правления Сталина – это история какого-то непрестанного предательства.

Например, все члены первого советского правительства, совнаркома, которые дожили до 1937 года, были разоблачены, как изменники и шпионы, и казнены. Из всего совнаркома в живых остался один Сталин.

Из 1956 делегатов XVII съезда ВКП(б) 1108 были арестованы по обвинению в контрреволюционных преступлениях (56,6 %). Главами госбезопасности при Сталине последовательно были предатель и изменник Г.Г. Ягода, (разоблачен советским правосудием в 1936 году, в 1938-м – казнен) его сменил другой предатель и изменник Н.И. Ежов, (разоблачен в 1938, в 1940 году – казнен), его сменил третий предатель и изменник, Л.П. Берия, который служил врагам еще с 1919 года, но был разоблачен и казнен советским правосудием только в 1953 году.

Когда читаешь документы эпохи (и это невероятное чтение!) бросается в глаза поразительная особенность системы – полное отсутствие среди высокопоставленных товарищей каких-либо проблесков товарищества. Каждый живет в ситуации, когда ему предельно ясно, что, если его будут уничтожать, никто и не подумает ни открыто выступить в его защиту, ни хотя бы тайно помочь. Все поскорее отрекутся – никаких старых соратников, друзей, родственников, мужей, жен.

Вечером верный друг и заслуженный товарищ, утром предатель и шпион.

Эта неслыханная эпидемия предательства, впрочем, прекратилась вскоре после смерти вождя – в пост-сталинском СССР число «изменников и предателей» резко упало. И нам стоит подумать – мы действительно видим во всем этом привлекательный образец? Мы действительно хотели бы возрождения этого?

Стоит заметить и другое. Можно (обоснованно) не любить «либералов». Но их эффективность, с точки зрения раскачивания внутриполитической ситуации, равна нулю – вернее, даже отрицательной величине. Добавьте в любую движуху либералов – и она угаснет сама собой.

Расшатывать ситуацию реально только под ультрапатриотическими лозунгами, под поиски «предателей» и «коррупционеров» во власти – как это было, например, во время мятежа Пригожина. Сталин – не реальный, конечно, а мифологический – любезен верующим в него как борец с «предателями» и «ворами».

Люди с трудом представляют себе, что реально происходит в коридорах власти – и какой-нибудь крикливый демагог сможет убедить их, что там предают и воруют, и он, как «честный патриот» поведет их на борьбу за всё хорошее. И на знамени у него будет, как легко догадаться, товарищ Сталин. Стоит ли популяризовать эту фигуру? Кто, в итоге, извлечет из этого выгоду? Об этом стоит задуматься, перед тем как поощрять его культ.