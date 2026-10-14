В Узбекистане ввели пожизненное заключение за педофилию

Президент Узбекистана утвердил пожизненные сроки за насилие над детьми

Tекст: Ольга Иванова

Глава государства утвердил изменения, ужесточающие ответственность за сексуальное насилие над малолетними. Теперь за подобные преступления грозит до 25 лет лишения свободы или пожизненный срок, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу администрации президента страны Саиду Мирзиееву.

«Срока давности по таким преступлениям не будет», – заявила Мирзиеева.

Она подчеркнула, что ответственность понесет каждый, кто причинит вред ребенку, включая сотрудников образовательных учреждений и родственников. Никаких смягчений за преступления, повлекшие смерть ребенка, не предусмотрено.

Поводом для ужесточения наказания стал резонансный случай в Наманганской области, где в сентябре по обвинению в изнасиловании пятилетней девочки арестовали завхоза детского сада. После этого граждане предложили вернуть для педофилов смертную казнь, которая в Узбекистане отменена с 2008 года. Ранее максимальное наказание за изнасилование ребенка младше 14 лет составляло до 20 лет тюрьмы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Мирзиеев оценил вклад президента России Владимира Путина в партнерство двух стран.

В августе глава республики помиловал сотни заключенных ко Дню независимости.