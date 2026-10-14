Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Онлайн-кинотеатр Okko подал иск к «Матч ТВ» на 84 млн рублей
Онлайн-кинотеатр Okko направил исковое заявление в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать 84 млн рублей с телеканала «Матч ТВ».
Онлайн-кинотеатр Okko обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании 84 млн рублей с ООО «Национальный спортивный телеканал» (юрлицо «Матч ТВ»), передает РИА «Новости».
Исковое заявление поступило в инстанцию 8 октября и пока не принято к рассмотрению. На чем основываются требования истца, в материалах дела не уточняется.
Кинотеатр также просит привлечь к судебному разбирательству в качестве третьего лица АО «Телеспорт груп». Эта компания ранее была одной из крупнейших структур на рынке спортивных прав в России и занималась трансляциями крупных соревнований.
В настоящее время АО «Телеспорт груп» проходит процедуру банкротства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году «Матч ТВ» отказался продлевать контракт на показ Бундеслиги.