Онлайн-кинотеатр Okko подал иск к «Матч ТВ» на 84 млн рублей

Tекст: Денис Тельманов

Онлайн-кинотеатр Okko обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании 84 млн рублей с ООО «Национальный спортивный телеканал» (юрлицо «Матч ТВ»), передает РИА «Новости».

Исковое заявление поступило в инстанцию 8 октября и пока не принято к рассмотрению. На чем основываются требования истца, в материалах дела не уточняется.

Кинотеатр также просит привлечь к судебному разбирательству в качестве третьего лица АО «Телеспорт груп». Эта компания ранее была одной из крупнейших структур на рынке спортивных прав в России и занималась трансляциями крупных соревнований.

В настоящее время АО «Телеспорт груп» проходит процедуру банкротства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году «Матч ТВ» отказался продлевать контракт на показ Бундеслиги.