Протесты во Франции не приведут ни к чему

Франция, которая гордится своей Великой революцией 1789 года и первой в Европе демократией, до сих пор свято чтит заповедь своих героев: «Свобода! Равенство! Братство!». Чтит она и завоеванную 200 лет назад демократию. Вот только эта демократия в лице правительства Макрона почему-то последнее время перестала чтить Францию.

Сейчас на улицы десятков французских городов вышли не безработные, не «желтые жилеты», а просто дети. Нам, привыкшим смотреть на Францию как на богатейший центр мировой культуры и цивилизации, трудно даже представить себе причины, заставившие французских школьников выйти на улицы. Эти причины жестоки и просты.

Все началось 21 сентября с забастовки преподавателей лицея Сент-Экзюпери в пригороде Парижа. В здании школы протекает крыша, большая часть окон давно лишилась стекол, туалеты не работают. В школе критически не хватает учителей, заболевших преподавателей некому заменить, нет ни административных, ни медицинских работников. Увы, именно так теперь выглядит европейский «райский сад». Протест преподавателей на следующий день поддержали ученики и заблокировали вход в школу. Министерство образования срочно направило в лицей новых сотрудников и средства. Но огонь возмущения уже запылал по всей стране.

К протекающей крыше в парижском пригороде добавились ужасы школьной жизни со всей Франции. «На видеозаписях, сделанных учениками и учителями, видны протечки, снующие крысы, дыры в стенах и потолках, сломанные туалеты и нехватка стульев или столов, из-за чего учителям приходится переносить их из класса в класс. Некоторые дети говорили, что им приходилось заниматься в классе, где вода стекала в ведра, или передвигать парты, чтобы не намокнуть. Во время сильной жары в мае и июне прошлого года температура во многих классах превышала +35 °C», – описывала ситуацию английская The Guardian. По оценкам издания, Франции необходимо вложить в систему образования миллиарды евро – только ради того, чтобы эта система не развалилась окончательно.

На улицы вышли не только бедные дети окраин. Вместе со всеми на протесты выходят и ученики элитных учебных заведений. Крыша над ними не течет, но им от этого не легче. «Мы не видим свое будущее в хорошем свете», – хором говорят они. Образование, считают протестующие, перестало давать реальные знания и право на достойную жизнь. Вместе этого оно превратилось в бессмысленную гонку за баллами и рейтингами. Свежий опрос французской социологической службы Ipsos/BVA показывает, что эта проблема касается всего населения страны. Речь идет о системном недоверии к власти в целом. Образование – только зеркало, в котором отразилась вся боль французского общества. 78% французов в возрасте от 18 до 29 лет считают, что нынешние политики не заботятся об их будущем, 82% полагают, что политический класс слишком далек от реальных проблем, а 76% обеспокоены положением самой Франции. Почти четверо из пяти молодых людей хотя бы раз задумывались о том, чтобы строить будущее за пределами страны. Об этом и кричат протестующие. На их плакатах можно прочитать: «Извините за беспорядки, мы пытаемся спасти свое будущее», «Мы не плохие, мы просто хотим быть услышанными», «Выделите деньги на образование, а не на закупку вооружений».

Уже к концу сентября протестами были охвачены более тысячи учебных заведений в десятках городов Франции. К школьным учителям и старшеклассникам присоединились студенты, родители учеников и, наконец, профсоюзы. К середине октября прошло уже четыре волны организованных выступлений. Десятки тысяч демонстрантов, баррикады, перекрытые дороги, заблокированные учебные заведения – это со стороны протестующих. Дикие методы подавления, светошумовые гранаты, водометы, слезоточивый газ – со стороны мобилизованной во всех городах полиции. В итоге французские власти отчитываются о более чем шести тысячах задержанных, сотнях детей, получивших травмы и увечья. Жуткие видео с полицейскими, избивающими безоружную толпу подростков, каждый день транслируются по всему миру. 15-летний мальчик, который лишился кисти руки, подобрав полицейскую гранату, стал чем-то вроде сакральной жертвы протеста. Около 500 лицеев закрыто, 24 сожжены и разграблены. Под погромы попали уже 735 из 3700 школ. Даже для Франции, где протесты – дело обычное, это слишком.

Несколько стран уже обратились к Парижу с требованиями прекратить бойню. Даже Иран. Всего несколько месяцев назад Париж выговаривал Тегерану за жестокое подавление проамериканской оппозиции. Теперь Иран направил в Елисейский дворец аналогичную ноту. Это можно было бы назвать новым искусством международного троллинга, но в сущности Тегеран просто сказал вслух то, что думают все: Франции, которая 200 лет учила весь мир гуманизму, неплохо было бы и самой овладеть этой наукой – воевать с собственными детьми нельзя.

Несмотря на международный резонанс, французские власти решительно не способны вступить в реальный диалог с протестующими. Глава кабинета министров Себастьян Лекорню пока распорядился только об отмене одного копеечного сбора за обучение. А министр образования Эдуар Жеффре призвал школьников к «внутренней демократии» и «конструктивному выражению своих требований». Понятно, что на фоне имеющихся проблем это смешно.

А между тем восстание школьников, которое уже многие сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть во Франции вообще может его гарантировать.

Именно эта власть и создала все сегодняшние проблемы. С приходом к власти Эммануэля Макрона ассигнования на образование сократились на 20%. Итог такой политики налицо. «Государственная образовательная система находится в катастрофическом состоянии. Там дефицит буквально всего», – констатирует глава профсоюза французских учителей Софи Венетитей. Зато с февраля 2022 года Париж передал Украине 26 млрд евро. Этих денег как раз хватило бы на восстановление школ.

Неслучайно вместе с детьми на улицы французских городов выходят и взрослые с прямыми требованиями антивоенного характера. Среди баннеров протестующих часто встречается сакраментальное «Россия нам не враг». Но правительство слышит только то, что хочет слышать. Сейчас во Франции ответственность за беспорядки возлагают на левака Меланшона, лидера партии «Непокоренная Франция». Но дело не только в леваках.

Дело в том, что возмущение школьников, студентов и учителей, судя по всему, совершенно справедливо. Но трагедия нынешних протестов в том, что дети жертвуют собой напрасно. Требования протестующих Елисейский дворец не может удовлетворить просто физически. Дефицит французского бюджета составляет 5,4% ВВП, а государственный долг приблизился к 120% ВВП. В следующем году правительство хочет сократить дефицит. Но помощь Украине и расходы на оборону сохранятся в том же размере. Откуда возьмутся деньги на выплату госдолга и прочие госрасходы? Конечно же, из социальной сферы, то есть из того же образования.