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    Список ударов России по Британии дополнен неожиданным пунктом
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    Рябков: Дизельная сделка вразумляет сомневающихся в России
    Трамп опроверг прекращение передачи американских разведданных Украине
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    Норвежский суд объяснил арест судна «Профессор Молчанов» опасностью промедления
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский ПВО становится бизнесом

    Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Публичная казнь разрушительна для души

    Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.

    13 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Цифровая инфраструктура России успешно прошла стресс-тест

    Дата-центры – это чрезвычайно чувствительная к внешним воздействиям ключевая инфраструктура. Работа по устранению последствий ударов по ним стала свидетельством высокой квалификации технических специалистов «Яндекса», компаний-партнеров, представителей государственных органов (в первую очередь Минцифры).

    10 комментариев
    14 октября 2026, 08:17 • Новости дня

    Российские войска нанесли массированный удар по объектам в Киеве и Харькове

    Минобороны: ВС России ударили по военным объектам в Киеве и Харькове

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам коммуникационной и энергетической инфраструктуры Украины, сообщило Минобороны.

    Российские войска применили высокоточное оружие наземного базирования и ударные беспилотники большой дальности для атаки на украинскую инфраструктуру, указало ведомство в Max.

    В результате массированного удара были поражены коммуникационные и энергетические объекты в Киеве, Киевской и Харьковской областях. Уточняется, что эти мощности использовались в интересах Вооруженных сил Украины и военно-промышленного комплекса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российские войска нанесли удары по Харькову.

    В понедельник в Киеве, Харькове и Ровенской области прогремели взрывы.

    В воскресенье в Харькове на фоне воздушной тревоги также произошел взрыв.

    13 октября 2026, 18:52 • Новости дня
    Задержанный японский журналист собирал данные об участниках СВО на Курилах

    ФСБ: Задержанный японский журналист собирал на Курилах данные об участниках СВО

    Задержанный японский журналист собирал данные об участниках СВО на Курилах
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Задержанный по подозрению в шпионаже корреспондент японской газеты «Хоккайдо Симбун» собирал данные о жителях Курильских островов, участвующих в специальной военной операции.

    Задержанный по подозрению в шпионаже корреспондент бюро японской газеты «Хоккайдо Симбун» собирал данные об участниках СВО из числа жителей Курильских островов, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

    «В результате кропотливой работы нами достоверно установлено, что японец, прикрываясь своим журналистским статусом, вышел далеко за его рамки», – сообщил оперативный сотрудник ФСБ.

    По его словам, действуя по заданию национальной разведки, иностранец осуществлял сбор и хранение сведений о количестве мобилизованных и добровольных участников спецоперации. Эту информацию он намеревался передать соответствующим структурам Японии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник на Сахалине задержали журналиста японской газеты по подозрению в шпионаже.

    При этом весной в самой Японии решили принять законы о борьбе со шпионажем и о внешней разведке. Ранее Генпрокуратура отменила реабилитацию десяти японских военных преступников.

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    13 октября 2026, 15:23 • Новости дня
    Депутат Рады призвал ударить ракетой по мавзолею Ленина

    Депутат Верховной рады Федиенко предложил атаковать мавзолей Ленина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Верховной рады Александр Федиенко заявил о необходимости нанести удар баллистической ракетой по мавзолею Владимира Ленина на Красной площади в Москве в качестве ответа на поражение украинских энергетических объектов.

    Депутат Верховной рады Александр Федиенко призвал ВСУ атаковать мавзолей Ленина на Красной площади. Он заявил, что украинским войскам следует нанести удар по центру российской столицы, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на выступление парламентария в эфире одного из видеоканалов.

    «Если баллистика долетит и ударит по мавзолею, туда ему и дорога, то это усилит нашу переговорную позицию», – сказал Федиенко.

    Депутат также отверг предложение своего коллеги Алексея Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) немедленно начать переговоры с Россией для урегулирования конфликта. По его словам, эта инициатива не включает в себя конкретных условий завершения боевых действий. Федиенко добавил, что украинской армии надо ответить на атаки по объектам энергетической инфраструктуры, и таким ответом может стать удар по Красной площади.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ночная атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за год. В понедельник средства противовоздушной обороны сбили летевшие на столицу беспилотники.

    Летом Федеральная служба безопасности сообщила о попытках Киева использовать малые аппараты из-за неудачных дальних ударов по Москве.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    13 октября 2026, 21:22 • Новости дня
    Колокольцев: Украинские кол-центры начали вредить другим странам
    Колокольцев: Украинские кол-центры начали вредить другим странам
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Созданные при поддержке киевского режима мошеннические кол-центры перенесли свою деятельность в другие государства, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе визита в Пакистан.

    Колокольцев провел переговоры с министром внутренних дел Пакистана Мохсином Разой Накви, в ходе которых обсуждалась проблема международной киберпреступности, передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

    «Россия на протяжении последних лет обращала внимание мирового сообщества на противоправную деятельность организованных при попустительстве и прямом участии украинских властей кол-центров. При этом они не ограничились посягательствами на российских граждан и перенесли свою деятельность на другие страны», – подчеркнул Колокольцев.

    По его словам, украинский опыт создания преступных схем сейчас тиражируется по всему миру. Граждане России и Пакистана регулярно становятся жертвами одних и тех же криминальных структур, которые занимаются телефонным мошенничеством, фишингом и криптовалютными пирамидами.

    Российская сторона выразила готовность обмениваться с зарубежными партнерами передовым опытом в выявлении IT-преступлений. В ведомстве подчеркнули, что промедление в подобных расследованиях резко снижает их эффективность.

    Ранее в России обвинили украинские спецслужбы в крышевании телефонных мошенников.

    Генерал ФСБ описал этапы вовлечения россиян в преступления.

    На прошлой неделе задержанный в Старом Осколе украинский агент оказался жертвой мошенников.

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    13 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    МИД назвал недостающие гарантии для перемирия на Черном море

    Захарова указала на отсутствие механизмов реализации морского перемирия

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Предложения о морском перемирии не содержат четких механизмов, которые гарантировали бы прекращение поставок оружия на Украину по морю и беспрепятственный российский экспорт через Черное море, заявила Мария Захарова. В МИД подчеркнули, что без таких механизмов меморандумы и декларации вряд ли изменят ситуацию.

    Все предложения о морском перемирии лишены понятных гарантий того, что оружие не будет поставляться на Украину по морю, а Москва сможет без препятствий осуществлять свой экспорт, говорится в комментарии МИД России.

    «Примечательно, что во всех упомянутых предложениях отсутствует понимание о механизмах, которые бы гарантировали, что на Украину не будет поставляться оружие морским путем, а Россия сможет осуществлять свой экспорт, в том числе сельхозпродукции и нефти, по Черному морю беспрепятственно», – обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она добавила, что заключение меморандумов и деклараций без создания четких механизмов их реализации вряд ли способно выправить ситуацию. Сложности в сфере продовольственной безопасности являются следствием действий Киева, а также создаваемых Евросоюзом логистических барьеров и санкций в отношении российского сельскохозяйственного сектора, подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военкор Евгений Поддубный сообщил, что Россия парализовала черноморское судоходство Украины.

    А в понедельник Болгария запросила помощь Евросоюза и НАТО после атаки на суда в Черном море. Ранее российские беспилотники поразили сухогруз с военным грузом для ВСУ.

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    13 октября 2026, 20:46 • Новости дня
    Politico: США не предупредили Киев об ударах из-за плохой погоды
    Politico: США не предупредили Киев об ударах из-за плохой погоды
    @ REUTERS/Vladyslav Sodel

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    США заявили Киеву, что предупреждение об ударах по территории Украины не было передано из-за неблагоприятных погодных условий, пишут европейские СМИ со ссылкой на источник.

    США объяснили отсутствие предупреждения об ударах по Украине ненастьем, пишет европейское издание Politico со ссылкой на слова неназванного чиновника.

    «Они сказали украинцам, что предупреждения не было из-за плохих погодных условий, что, по мнению Киева, не является достаточной причиной. Поэтому многие все больше беспокоятся, что дело могло быть не в этом», – говорится в публикации Politico, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие американских разведданных о ракетных ударах по Киеву.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о планах Дональда Трампа лишить Украину такой информации.

    Между тем еще на прошлой неделе Вашингтон пригрозил лишить Киев разведданных за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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    13 октября 2026, 20:36 • Новости дня
    Туман помог российским военным за пять часов взять Лидино в ДНР

    Военный группировки «Центр»: Туман помог российским военным взять Лидино в ДНР

    Туман помог российским военным за пять часов взять Лидино в ДНР
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Младший сержант группировки войск «Центр» Руслан Пушмин рассказал, что из-за активности беспилотников противника российские военнослужащие дождались густого тумана, чтобы всего за пять часов выбить украинские подразделения из села Лидино.

    Для скрытного и быстрого продвижения в зоне спецоперации на Украине российские бойцы использовали плохие погодные условия, передает РИА «Новости».

    «Командир поставил задачу: не заходить в солнечную погоду, чтобы не терять наших бойцов. И как только туман хороший встал, мы сразу выдвинулись по два человека. Все рассредоточились по назначенным точкам и потом начали штурмовать дома», – заявил Пушмин.

    По его словам, в селе находилось большое число солдат ВСУ, однако из-за низкого уровня подготовки они впадали в панику и спешно пытались отступить. Штурм населенного пункта занял максимум пять часов.

    В понедельник Минобороны официально сообщило об освобождении Лидино в Донецкой народной республике силами группировки «Центр».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минобороны раскрыло детали штурма запорожского Никольского.

    В понедельник ведомство объяснило тактику продвижения российских войск к селу Лидино в ДНР.

    Вооруженные силы России освободили эти населенные пункты от украинских подразделений.

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    13 октября 2026, 19:03 • Новости дня
    Трамп опроверг прекращение передачи американских разведданных Украине

    Трамп заявил о продолжении обмена разведывательными данными с Украиной

    Трамп опроверг прекращение передачи американских разведданных Украине
    @ Yuri Gripas/Poo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация продолжает передавать разведывательные данные Украине.

    Администрация Соединенных Штатов продолжает передавать разведывательные данные Украине, передает ТАСС.

    «Нет, не прекращали. Мы помогаем им. В действительности мы помогаем им прийти к окончательному ответу. Мы хотим, чтобы война закончилась, мы помогаем им и предоставляем разведданные», – ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов на Южной лужайке Белого дома.

    Президент Соединенных Штатов также подчеркнул, что Вашингтон активно работает вместе с Москвой и Киевом над тем, чтобы окончательно положить конец текущему вооруженному конфликту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о планах Трампа лишить Киев разведданных.

    Эксперты предупредили о тяжелейших последствиях утраты американской разведывательной информации для Украины.

    В мае западные СМИ сообщили о почти полном сокращении помощи США Киеву.

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    13 октября 2026, 15:30 • Новости дня
    Кашпировского похоронили в Виннице

    Tекст: Ольга Иванова

    Психотерапевт Анатолий Кашпировский был похоронен в украинской Виннице, об этом сообщил журналист Дмитрий Гордон (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов).

    «Несколько часов назад в Виннице похоронили моего друга Анатолия Кашпировского. Анатолий Михайлович вернулся домой – к маме и папе, к дочери. Светлая ему память!» – написал Гордон в соцсетях, его слова передает ТАСС.

    Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года в селе Ставница Хмельницкой области Украинской ССР. В 1962 году он окончил Винницкий медицинский институт и работал врачом-психиатром и психотерапевтом. Широкую известность приобрел в конце 1980-х годов благодаря телевизионным сеансам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник тело Кашпировского доставили в Стамбул по пути на Украину.

    На прошлой неделе стало известно, что тело доставят для захоронения на Украину через Турцию.

    Родственники решили похоронить его на родине.

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    13 октября 2026, 23:44 • Новости дня
    ВСУ пожаловались на отсутствие информации от Запада о запусках российских ракет
    ВСУ пожаловались на отсутствие информации от Запада о запусках российских ракет
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Западные страны второй вечер подряд не предоставили Киеву данные о запусках баллистических ракет, сообщили Воздушные силы ВСУ.

    «Ситуация схожа со вчерашней – информации от партнеров по пускам <…> не поступало. Причины устанавливаются», – говорится в сообщении украинских военных.

    Советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин уточнил, что «не было предупреждения от партнеров по тем каналам, по которым обычно было», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ВСУ подтвердили прекращение получения информации о запусках российских ракет.

    Во вторник Зеленский пожаловался на отсутствие американских разведданных о ракетных ударах по Киеву.

    На прошлой неделе Вашингтон пригрозил лишить Киев разведданных за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    По данным СМИ, США заявили Киеву, что предупреждение об ударах по территории Украины не было передано из-за неблагоприятных погодных условий.


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    13 октября 2026, 22:00 • Новости дня
    CNN: Дизельная сделка России и США «вбила кол» в западный союз

    CNN: Сделка России и США по дизелю стала ударом для западных союзников

    CNN: Дизельная сделка России и США «вбила кол» в западный союз
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сделка по дизельному топливу между Россией и США стала ударом для западных политиков и союзников Украины, сообщает CNN.

    Сделка президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по дизелю стала ударом для западных политиков и тех, кто поддерживает Украину.

    «Дело в том, что само соглашение и сопровождающая его риторика вбивают кол в самое сердце западного союза, стремившегося изолировать Москву из-за конфликта на Украине», – передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Отмечается, что президент США Дональд Трамп обозначил «новую, шокирующую реальность», когда высмеял гневную реакцию Владимира Зеленского на договоренность по дизельному топливу.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев назвал лицемерием критику соглашения со стороны ЕС.

    Ранее Европа заявила о предательстве в стремлении вести конфликт до последнего украинца. В частности, в воскресенье польские СМИ также отметили, что дизельная сделка стала шоком для союзников Украины.

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    13 октября 2026, 12:32 • Новости дня
    ВС России за сутки в Доброполье освободили 286 зданий
    ВС России за сутки в Доброполье освободили 286 зданий
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В течение прошедших суток в Доброполье освобождено 286 зданий, в том числе три производственных сооружения, уничтожено до 65 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны.

    В районе Доброполья Донецкой Народной Республики (ДНР) штурмовые группы 51-й армии наступали в центральной и северо-западной частях города, говорится в канале Max Минобороны.

    Частью сил совместно с подразделениями морской пехоты продолжили зачистку взятых под контроль кварталов города и территории шахты «Добропольская».

    В целом подразделения группировки «Центр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах Лимана, Веровки, Белозерского, Святогоровки, Веселой Горы, Марьевки и Новоявленки ДНР.

    Всего в зоне ответственности группировки за прошедшие сутки потери украинских вооруженных формирований составили до 345 военнослужащих, семь бронемашин, три орудия полевой артиллерии и боевая машина РСЗО «Град», подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось о сорванной попытке деблокировать окруженные подразделения ВСУ в Доброполье.

    В понедельник российские войска начали бои за шахту «Добропольская».

    ВС России сбросили на позиции ВСУ в Доброполье листовки с призывом сдаться.

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    14 октября 2026, 04:27 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА в Саратовской области погиб человек
    В результате атаки БПЛА в Саратовской области погиб человек
    @ Официальная группа министерства здравоохранения Саратовской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    По предварительным данным, жертвой атаки БПЛА стал один человек, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

    В результате удара БПЛА в городе Балаково получили повреждения несколько жилых зданий.

    «Предварительно, погиб человек. На месте работают все оперативные службы», – сообщил Бусаргин в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с вечера вторника силы ПВО уничтожили 105 БПЛА, направлявшихся к Москве.

    Более 30 самолетов, следовавших в московские аэропорты, перенаправили в другие города из-за введенных в столичных воздушных гаванях ограничений по безопасности.

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    13 октября 2026, 13:15 • Новости дня
    Песков прокомментировал сообщения о планах Трампа лишить Киев разведданных

    Песков: Кремль не знает о планах Трампа прекратить обмен разведданными с Киевом

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о якобы имеющихся планах лидера США Дональда Трампа прекратить передачу разведданных Украине из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Власти России не располагают информацией об обсуждаемых в средствах массовой информации сообщениях о возможных планах президента США Дональда Трампа прекратить обмен разведывательными данными с Украиной, передает ТАСС.

    Сообщалось, что американский лидер может пойти на такой шаг и отключить терминалы спутниковой связи Starlink, если киевский режим продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    «Нам об этом ничего не известно», – заявил Песков в ходе брифинга, комментируя данную тему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник эксперты предупредили о тяжелейших последствиях для Украины в случае утраты американских разведданных.

    США отказали Киеву в уступках за прекращение атак на российские НПЗ.

    Отказ Владимира Зеленского остановить удары по предприятиям вывел Дональда Трампа из себя.

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    13 октября 2026, 13:24 • Новости дня
    Кремль ответил на идею Трампа о встрече Путина и Зеленского

    Песков: Позиция Москвы о встрече Путина с Зеленским хорошо известна

    Tекст: Ольга Иванова

    Позиция Москвы о возможной встрече президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским и проведении выборов на Украине хорошо известна, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа.

    «Мы неоднократно вчера говорили об этом. Мне нечего дополнить. Тут никаких новаций. Наша позиция очень хорошо известна по всем этим вопросам», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Трамп счел Путина более заинтересованным в сделке по Украине, чем Зеленского.

    В воскресенье Путин и Трамп выдали Зеленскому «черную метку».

    В субботу экс-депутат Верховной рады Вадим Новинский назвал договоренности Путина и Трампа поводом для отставки Зеленского.

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    13 октября 2026, 20:18 • Новости дня
    ФСБ показала видео задержания японского журналиста за шпионаж

    ФСБ опубликовала видео задержания журналиста «Хоккайдо Симбун» за шпионаж

    ФСБ показала видео задержания японского журналиста за шпионаж
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    ФСБ России опубликовала видеозапись задержания корреспондента японской газеты «Хоккайдо Симбун», подозреваемого в шпионаже.

    Центр общественных связей ФСБ России обнародовал видеозапись задержания корреспондента южно-сахалинского бюро японской газеты «Хоккайдо Симбун», подозреваемого в шпионаже, пишет ТАСС.

    На опубликованных кадрах запечатлены задержание журналиста, проведение обыска и его допрос, а также процесс этапирования подозреваемого в Москву.

    По данным ФСБ, задержанный собирал информацию об участниках спецоперации на Украине из числа жителей Курильских островов. Лефортовский районный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, следственные действия продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналист японской газеты был задержан на Сахалине по подозрению в шпионаже. Позже стало известно, что задержанный собирал данные об участниках спецоперации на Курилах.

    В феврале ФСБ задержала жителя Запорожской области за шпионаж и госизмену.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      ПВО становится бизнесом

      Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Публичная казнь разрушительна для души

      Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.

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    • Илья Ухов Илья Ухов
      Цифровая инфраструктура России успешно прошла стресс-тест

      Дата-центры – это чрезвычайно чувствительная к внешним воздействиям ключевая инфраструктура. Работа по устранению последствий ударов по ним стала свидетельством высокой квалификации технических специалистов «Яндекса», компаний-партнеров, представителей государственных органов (в первую очередь Минцифры).

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    • Британия обвинила Россию в неожиданном

      Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

    • Кремль ответил на козырь Зеленского

      Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

    • Как привыкнуть к смерти и остаться живым

      Ветеран СВО Василий Мелкозеров о том, как страна встречала раненых бойцов: на каждой станции местные жители приходили к поездам с флагами, подарками и угощениями для героев.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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