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Российские войска нанесли массированный удар по объектам в Киеве и Харькове
Минобороны: ВС России ударили по военным объектам в Киеве и Харькове
Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам коммуникационной и энергетической инфраструктуры Украины, сообщило Минобороны.
Российские войска применили высокоточное оружие наземного базирования и ударные беспилотники большой дальности для атаки на украинскую инфраструктуру, указало ведомство в Max.
В результате массированного удара были поражены коммуникационные и энергетические объекты в Киеве, Киевской и Харьковской областях. Уточняется, что эти мощности использовались в интересах Вооруженных сил Украины и военно-промышленного комплекса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российские войска нанесли удары по Харькову.
В понедельник в Киеве, Харькове и Ровенской области прогремели взрывы.
В воскресенье в Харькове на фоне воздушной тревоги также произошел взрыв.