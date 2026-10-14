Российские войска нанесли массированный удар по объектам в Киеве и Харькове

Минобороны: ВС России ударили по военным объектам в Киеве и Харькове

Tекст: Алексей Дегтярёв

Российские войска применили высокоточное оружие наземного базирования и ударные беспилотники большой дальности для атаки на украинскую инфраструктуру, указало ведомство в Max.

В результате массированного удара были поражены коммуникационные и энергетические объекты в Киеве, Киевской и Харьковской областях. Уточняется, что эти мощности использовались в интересах Вооруженных сил Украины и военно-промышленного комплекса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российские войска нанесли удары по Харькову.

В понедельник в Киеве, Харькове и Ровенской области прогремели взрывы.

В воскресенье в Харькове на фоне воздушной тревоги также произошел взрыв.