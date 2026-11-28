Пасечник: Шесть человек пострадали в ЛНР за сутки в результате атак БПЛА ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Киевский режим продолжает наносить террористические удары по мирным жителям: шесть человек получили ранения», – написал Пасечник в своем канале на платформе «Макс».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава республики Леонид Пасечник сообщил о гибели одного человека и ранении троих при атаках ВСУ в ЛНР.

В четверг в результате ударов погибли четыре человека.

В среду массированные удары украинских войск привели к гибели трех человек.