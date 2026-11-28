Для покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля планировалась заброска групп диверсантов во главе со знаменитым Отто Скорцени, который до того похитил Муссолини. Советская разведка об этом знала. На стадии планирования немцы назвали операцию «Длинный прыжок».0 комментариев
Шесть человек пострадали при атаках беспилотников ВСУ в ЛНР
Пасечник: Шесть человек пострадали в ЛНР за сутки в результате атак БПЛА ВСУ
Шесть человек получили ранения за сутки в Луганской народной республике в результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Киевский режим продолжает наносить террористические удары по мирным жителям: шесть человек получили ранения», – написал Пасечник в своем канале на платформе «Макс».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава республики Леонид Пасечник сообщил о гибели одного человека и ранении троих при атаках ВСУ в ЛНР.
В четверг в результате ударов погибли четыре человека.
В среду массированные удары украинских войск привели к гибели трех человек.