Нет ни малейшего смысла предпринимать титанические усилия к тому, чтобы та или другая международная федерация милостиво согласилась вернуть нашим спортсменам право участия в соревнованиях. Надо создавать свои федерации.0 комментариев
За ночь над Россией сбили 343 украинских беспилотника
Российские силы ПВО в ночь со среды на четверг перехватили 343 украинских беспилотника самолетного типа над страной, сообщило Минобороны.
Дроны уничтожены над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Тульской, Саратовской, Самарской, Ростовской и Ульяновской областями, над Московским регионом, Ставропольским и Краснодарским краями, над Татарстаном, Башкортостаном и Крымом, указало ведомство в Max.
Кроме того, аппараты сбиты над акваториями Азовского и Черного морей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о налете украинских беспилотников на промзону Невинномысска.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении украинского беспилотника силами ПВО над регионом.
В среду Минобороны отчиталось об уничтожении 863 украинских беспилотников за сутки.