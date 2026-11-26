Нет ни малейшего смысла предпринимать титанические усилия к тому, чтобы та или другая международная федерация милостиво согласилась вернуть нашим спортсменам право участия в соревнованиях. Надо создавать свои федерации.0 комментариев
Южная Корея решила запретить ИИ-врачей в рекламе лекарств и косметики
Власти Южной Кореи введут запрет на использование созданных искусственным интеллектом образов экспертов, включая врачей, в рекламе продуктов питания, медицинских изделий и косметики.
Министерство безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств Южной Кореи приняло решение запретить рекламу, где продукцию рекомендуют виртуальные эксперты, созданные с помощью ИИ. Как пояснили в ведомстве, новые меры призваны защитить потребителей от ложной информации и возможного вреда здоровью, сообщает РИА «Новости».
Запрет коснется рекламы продуктов питания, лекарств и косметики с 27 ноября, а для медицинских изделий – с 10 декабря.
Нарушителям грозят санкции: за первое нарушение при рекламе продуктов питания деятельность предприятия приостановят на 15 дней, за третье – на два месяца. В сфере лекарств возможен запрет рекламы на срок до полугода, для косметики – до года. Приостановка продаж медицинских изделий составит от 15 дней до шести месяцев.
Южная Корея начала разрабатывать меры борьбы с недобросовестной рекламой на базе ИИ в декабре 2025 года, а в марте 2026 года создала специальное подразделение для контроля за искаженной информацией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил о снижении летальности пациентов благодаря внедрению искусственного интеллекта в ряде российских клиник.
Также председатель комитета Госдумы по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству Павел Крашенинников анонсировал внесение законопроекта о регулировании взаимодействия ИИ с людьми.
Кроме того, власти Китая разрешили продажу созданного с применением технологий ИИ препарата от коронавируса.