Замглавы комитета Татарстана по туризму отправили под домашний арест за взятку

Суд отправил под домашний арест замглавы Госкомитета Татарстана по туризму

Tекст: Дарья Григоренко

Следователи полагают, что с января 2023 года по ноябрь 2024 года Балахонцева предоставляла генеральному директору ООО «Туристско-информационный центр» (ТИЦ) конфиденциальные данные о закупках, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Вахитовского районного суда Казани.

Отмечается, что эта информация обеспечивала руководителю ТИЦ преимущество и победу в торгах, а также получение прибыли при заключении контрактов. Замглавы госкомитета предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

«Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста Балахонцевой А. Е.» – говорится в сообщении суда.

Кроме того, Балахонцеву обвиняют в получении от гендиректора ООО «ТИЦ» взятки в виде оплаты образовательных услуг на сумму более 140 тыс. рублей за покровительство при исполнении контрактов между Госкомитетом Татарстана по туризму и ООО «ТИЦ».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Айгуль Балахонцева была задержана по подозрению во взятке.

В прошлом месяце в Татарстане задержали заместителя начальника отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска республики по подозрению в получении взятки.

В апреле суд арестовал главу администрации Уфы Ратмира Мавлиева по делу о взяточничестве.