Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.0 комментариев
Замглавы комитета Татарстана по туризму отправили под домашний арест за взятку
Суд отправил под домашний арест замглавы Госкомитета Татарстана по туризму
Заместителя председателя Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Айгуль Балахонцеву отправили под домашний арест по делу о получении взятки, сообщила пресс-служба Вахитовского районного суда Казани.
Следователи полагают, что с января 2023 года по ноябрь 2024 года Балахонцева предоставляла генеральному директору ООО «Туристско-информационный центр» (ТИЦ) конфиденциальные данные о закупках, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Вахитовского районного суда Казани.
Отмечается, что эта информация обеспечивала руководителю ТИЦ преимущество и победу в торгах, а также получение прибыли при заключении контрактов. Замглавы госкомитета предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).
«Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста Балахонцевой А. Е.» – говорится в сообщении суда.
Кроме того, Балахонцеву обвиняют в получении от гендиректора ООО «ТИЦ» взятки в виде оплаты образовательных услуг на сумму более 140 тыс. рублей за покровительство при исполнении контрактов между Госкомитетом Татарстана по туризму и ООО «ТИЦ».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Айгуль Балахонцева была задержана по подозрению во взятке.
В прошлом месяце в Татарстане задержали заместителя начальника отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска республики по подозрению в получении взятки.
В апреле суд арестовал главу администрации Уфы Ратмира Мавлиева по делу о взяточничестве.