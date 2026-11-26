Tекст: Алексей Дегтярёв

Обломки беспилотных летательных аппаратов упали на территории промышленной зоны, в результате чего возникло возгорание, указал Мусин во «ВКонтакте».

Все службы прибыли на место падения обломков и работают на возгорании в промышленной зоне Туймазинского района. Погибших и пострадавших нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Самары Иван Носков сообщил о сильных повреждениях здания детского сада № 466 в Куйбышевском районе при атаке беспилотника.

В понедельник оперативный штаб Краснодарского края сообщил о повреждении 17 частных и двух многоквартирных домов в поселке Афипском Северского района после атаки беспилотников.

В воскресенье губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил о ранении 32-летнего местного жителя в селе Кистер Погарского района при атаке украинского беспилотника.