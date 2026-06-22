Иран превращается из аутсайдера в держателя ключей от глобальной энергобезопасности. Россия же, замкнувшая на себя систему страховок, своп-контрактов и альтернативных маршрутов, становится еще одним осевым элементом новой логистики.2 комментария
Пискарев: Киевский режим показал всему миру, как опасно возрождение фашизма
Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что киевский режим наглядно демонстрирует миру опасность возрождения фашизма.
«Сегодня мы вспоминаем о 27 млн советских граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны, и объединяемся, чтобы сохранить историческую правду о Великой Победе», – приводит его слова Telegram-канал фракции «Единая Россия».
Он также напомнил, что президент России почтил память павших воинов, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата и обелискам городов-героев.
Депутат добавил, что участники специальной военной операции продолжают дело поколения победителей, уничтожая современных нацистов. По его словам, объединенная Европа вооружила и подготовила этих боевиков для разрушения России. Политик заверил, что борьба за мир и справедливость будет продолжена, чтобы трагедии нацизма никогда не повторились.
Зажженные свечи памяти, по мнению главы комитета, символизируют верность героям и напоминают о высокой цене завоеванного мира. Он выразил уверенность, что единство, мужество и преданность Родине остаются столь же важными качествами, как и десятилетия назад.
Как писала газета ВЗГЛЯД, по всей стране началась общероссийская минута молчания в честь Дня памяти и скорби.
Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.