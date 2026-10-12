Дата-центры – это чрезвычайно чувствительная к внешним воздействиям ключевая инфраструктура. Работа по устранению последствий ударов по ним стала свидетельством высокой квалификации технических специалистов «Яндекса», компаний-партнеров, представителей государственных органов (в первую очередь Минцифры).0 комментариев
В Киеве, Харькове и Ровенской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Киеве, Харькове и Ровенской области
Серия взрывов произошла в Киеве, Харькове и городе Сарны Ровенской области на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.
В украинской столице прозвучало большое количество взрывов, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал «Новости.LIVE». Ранее средства массовой информации уже информировали о взрывах в Киеве.
Кроме того, телеканал «Общественное» сообщил о взрыве в городе Сарны Ровенской области, а также в Харькове.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога действует в Киеве, Киевской и Харьковской областях, а также на части территории Ровенской области.
Ранее Минцифры Украины объявило воздушную тревогу красного уровня в Киеве.
Харьковская ТЭЦ-5 получила критические повреждения после удара.
Директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что баллистические удары привели к полному уничтожению энергогенерации Киева.