Для покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля планировалась заброска групп диверсантов во главе со знаменитым Отто Скорцени, который до того похитил Муссолини. Советская разведка об этом знала. На стадии планирования немцы назвали операцию «Длинный прыжок».0 комментариев
Власти США закрыли крупнейший за последние два года банк
Bloomberg: Власти США закрыли банк с активами на 5,9 млрд долларов
Федеральные финансовые регуляторы Соединенных Штатов закрыли банк United Fidelity из штата Индиана из-за неспособности кредитора выполнить свои обязательства.
Банкротство финансовой организации стало самым крупным в стране за последние два года, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.
По оценкам Федеральной корпорации по страхованию вкладов США (FDIC), закрытие United Fidelity обойдется американскому фонду страхования вкладов в 1,8 млрд долларов. Совокупные активы банка по состоянию на конец сентября составляли около 5,9 млрд долларов, а депозиты оценивались примерно в 5,4 млрд долларов.
Банкротство United Fidelity стало крупнейшим в Соединенных Штатах со времени закрытия банка Republic First в апреле 2024 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в США выявили факты отказа крупнейших банков в обслуживании клиентов по политическим и религиозным мотивам.
Также Международный валютный фонд предупредил о риске роста американского госдолга до 140% ВВП к 2031 году.
Кроме того, министерство финансов США отметило снижение объема российских вложений в американские государственные облигации.