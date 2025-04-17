Минфин США заявил о снижении российских вложений в американский госдолг

Американист: Первая после ухода из Белого дома речь Байдена оказалась провальной

Политолог Ярыгин: Первая после ухода из Белого дома речь Байдена оказалась провальной

Tекст: Анастасия Куликова

«Первая после ухода из Белого дома публичная речь Джо Байдена оказалась провальной», – считает Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ. По мнению собеседника, выступление экс-президента США было его собственной инициативой.

«Дело в том, что у него личные счеты с Дональдом Трампом. Байден и раньше относился к республиканцу критически, сейчас же он лишь продолжает заочное противостояние. Поэтому свою речь он посвятил осуждению действий нынешней администрации», – пояснил эксперт.

Ярыгин указал, что содержание выступления демократа – довольно общее: сетование на расовую несправедливость, критика подхода команды Трампа к увольнению госслужащих, к социальному обеспечению. Впрочем, Байден «выдал» несколько баек: в частности, рассказал, что ему не пришлось расти среди чернокожих. Кроме того, «старый добрый Джо» снова потерялся на сцене.

«Республиканский электорат после такого лишь уверился: Трамп сменил на посту главы Белого дома того, кто вовсе не должен был занимать этот пост. Байден продемонстрировал, что не ориентируется в современных финансовых и государственных процессах», – отметил американист.

По его оценкам, сторонники Демпартии после речи экс-президента вновь испытали чувство разочарования. «Они в очередной раз увидели, что Байден не является лидером ни на национальном уровне, ни даже на уровне партии. Экс-президент звучал неубедительно», – уточнил аналитик.

Собеседник допускает, что после такого провала бывшего главу Белого дома попросят не принимать участия в публичных мероприятиях до промежуточных выборов в Конгресс. Ведь нынешнее выступление демократа способно губительно сказаться на образе политсилы, которая и так переживает непростые времена, считает эксперт. Он напомнил, что в Демпартии продолжается кризис элит.

«По идее, вместе с Байденом на сцене должен был появиться «преемник», который, условно говоря, поднимет флаг Демпартии и возглавит ее к 2026 году. Но этого не произошло», – добавил Ярыгин. Впрочем, по его оценкам, шанс перегруппироваться и подготовиться к кампании у демократов еще есть.

«Сейчас внутри партии происходит внутривидовая конфронтация элит. На мой взгляд, наиболее сильным кланом, который, скорее всего, и выдвинет своего кандидата в лидеры, окажется клан Барака Обамы. Вся их повестка будет сосредоточена ровно на том, на что сделал упор Байден. Речь не о новых инициативах, а о критике реформ Трампа», – заключил Ярыгин.

Ранее Джо Байден впервые выступил с речью после ухода из Белого дома. Он назвал действия команды Дональда Трампа в отношении управления соцобеспечения деструктивными. «Посмотрите, что произошло сейчас. Меньше чем за 100 дней эта новая администрация натворила столько – нанесла столько вреда и столько разрушений. Просто захватывает дух, что это может произойти так скоро», – сказал экс-президент.

Байден подверг республиканца критике из-за масштабного сокращения численности госслужащих. Политик ни разу не называл Трампа по имени, используя вместо этого слова «этот парень». Он также не упомянул напрямую главу департамента госэффективности Илона Маска, однако раскритиковал его работу.

«Они следуют старой фразе из технологических стартапов – цитата: «двигайся быстро, ломай вещи». Они сначала стреляют, а потом целятся. И в результате получается много ненужной боли», – считает Байден. Представитель Белого дома Стивен Чунг резко раскритиковал экс-президента, заявив, что его «бессвязная речь» свидетельствует о его «слабом уме» и «быстром падении к новым минимумам».

Некоторые демократы выразили сомнения относительно целесообразности возвращения экс-президента на политическую арену. Стратег Карен Финни подчеркнула, что его выступление может отвлечь внимание от критики в адрес Трампа за торговую войну с Китаем и введение тарифов. Байден покинул пост президента с одним из самых низких рейтингов одобрения, и часть демократов винит его в победе Трампа.