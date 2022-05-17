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Россия сократила вложения в госдолг США до 2 млрд долларов
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В марте Россия располагала американскими государственными ценными бумагами на 2,003 млрд долларов, сообщил минфин США.
Москва сократила вложения в американские государственные ценные бумаги с 3,753 млрд долларов в феврале до 2,003 млрд долларов в марте. Из них 2 млн долларов пришлись на долгосрочные облигации, 2,001 млрд – на краткосрочные.
Самым крупным держателем ценных бумаг США остается Япония – она вложила в американский госдолг около 1,2 трлн долларов. За ней следует Китай с 1,04 трлн долларов, третье место занимает Великобритания с 634,9 млрд долларов, передает ТАСС.
Напомним, резко сокращать вложения в американский госдолг Россия начала в 2018 году. До этого с 2007 года Россия наращивала в своих резервах трежерис. Пик пришелся на 2010 год – тогда Россия одолжила американцам более 175 млрд долларов.
США захотели запретить России использовать «Посейдоны» и «Сарматы»
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Соединенные Штаты хотят ограничить или запретить использование беспилотного подводного аппарата «Посейдон» и межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» в будущем соглашении по контролю над вооружениями, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Соловьев Live».
«Посейдон» им очень не нравится, не нравится очень «Сармат» и на всех встречах, которые у нас есть с представителями академических кругов, нам все время говорят, что в будущем соглашении по контролю над вооружениями надо запретить эти «Посейдоны», конечно же, надо ограничить использование «Сарматов» и так далее», – приводит слова посла России в Соединенных Штатах ТАСС.
Накануне глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин упомянул о «Сармате» в контексте вступления Финляндии и Швеции в НАТО. В апреле он анонсировал поставки МБР «Сармат» в РВСН.
Напомним, 20 апреля с космодрома Плесецк был проведен первый пуск МБР «Сармат» в программе госиспытаний. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». В тот же день в Минобороны заявили о перевооружении головного ракетного полка на МБР «Сармат».
РС-28 «Сармат» – стратегический ракетный комплекс шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. По оценкам экспертов, МБР РС-28 «Сармат» способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюсы.
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев отмечал, что «Сармат» могут оснастить несколькими гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, с чего начиналась разработка ракеты «Сармат».
О создании в России «Посейдона» впервые сообщил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. «Посейдон» сможет разгоняться до 200 км/ч, что гарантирует неуязвимость аппарата. Глубоководный необитаемый аппарат получит неограниченную дальность хода, рабочая глубина погружения превысит 1 км. В боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов планируется ввести по две подлодки-носителя «Посейдонов». Подводные беспилотники «Посейдон» смогут нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн, а также могут быть оснащены обычной боевой частью и смогут уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки.
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Шеф Пентагона рассказал министру обороны Украины о разговоре с Шойгу
Шеф Пентагона Ллойд Остин рассказал министру обороны Украины Алексею Резникову о состоявшемся на неделе контакте с главой минобороны России Сергеем Шойгу, сообщает Пентагон.
«Министр Остин предоставил последнюю информацию о своем разговоре с Шойгу 13 мая», – передает РИА «Новости» распространенное пресс-службой Пентагона сообщение о разговоре Остина и Резникова.
Напомним, министры обороны России и США Сергей Шойгу и Ллойд Остин провели в пятницу телефонный разговор. В Минобороны России заявили, что переговоры прошли по инициативе американской стороны. «Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине», – отметили в российском военном ведомстве.
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В Китае рассказали об ударе России по доллару
Контрмеры Москвы, введенные в ответ на антироссийские санкции, нанесли серьезный удар по положению доллара в международной финансовой системе, пишет эксперт Гао Дэшен в статье для китайского издания «Хуаньцю шибао».
По мнению специалиста, опасным шагом для Вашингтона стало решение России расширить использование рубля в расчетах с другими странами.
«Заявление России о погашении внешнего долга в рублях и использовании их в качестве расчетной валюты при экспорте энергоносителей и стратегических ресурсов в «недружественные страны и регионы» пошатнуло монопольное положение доллара в мировой торговой и финансовой системе. <...> Мир ускоренными темпами вступает в постдолларовую эру», – передает РИА «Новости» содержание статьи.
Должна ли Россия в ответ на санкции прекратить поставки энергоносителей в Европу?
Как подчеркнул эксперт, эффективность принятых Москвой мер доказала несостоятельность санкционной политики США и Запада.
Напомним, в марте президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
В начале мая Путин подписал закон, который облегчает процесс постановки иностранных организаций на налоговый учет при открытии счета в банке. В частности, эта мера необходима для оплаты поставок газа в рублях.
На этом фоне российская валюта начала стремительно укрепляться. По оценке Bloomberg, с начала года курс рубля вырос на 11% и стал лидером по росту среди 31 основной валюты. Ведущее западное информационное агентство признало российский рубль лучшей валютой в мире в 2022 году. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как сложилась такая ситуация.
В США пожалели о пренебрежении Мюнхенской речью Путина
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Запад допустил ошибку, проигнорировав основной посыл Мюнхенской речи президента России Владимира Путина в 2007 году, написал политолог, старший советник в американском аналитическом центре «Атлантический совет» (признан в РФ нежелательной организацией) Харлан Ульман в статье для The Hill.
Ульман напомнил, что российский лидер настаивал на приверженности к многополярного миру. «На Мюнхенской конференции по безопасности Путин выступил с гневной тирадой в отношении США в качестве «единственного полюса силы» и против расширения НАТО. Участников заседания шокировала энергичность нападок Путина, но в целом они отмахнулись от них. Это было ошибкой», – передает РИА «Новости» текст публикации.
По мнению публициста, президент России посчитал неуважительной реакцию Соединенных Штатов и НАТО на его тезисы, что в результате «усугубило его растущее негодование по поводу, как он считал, их высокомерного отношения к России».
В феврале исполнилось 15 лет с тех пор, как Владимир Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда он подверг жесткой критике внешнюю политику Соединенных Штатов и идеи однополярного мироустройства, резко выступил против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
Как отмечали в Кремле, после Мюнхенской речи был шанс на понимание Запада бесперспективности однополярного мира, но они не прислушались, а это привело к «опасной черте».
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Сын Трампа изобразил Зеленского стриптизером
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Сын 45-го президента США Дональд Трамп-младший опубликовал карикатуру на действующего американского лидера Джо Байдена и его украинского коллегу Владимира Зеленского, высмеяв помощь, которую оказывает Вашингтон Киеву.
«40 млрд долларов! Украина под денежным дождем… В то время как американцы страдают, у нас нехватка детского питания. Отличная работа, ребята. По крайней мере, семь долларов из них пойдут на помощь настоящим украинцам. Остальное – откат <...> коррумпированным политикам», – написал Трамп-младший в Instagram* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ).
Сын экс-президента США сопроводил публикацию фотоколлажем, на котором Зеленский изображен танцующим в женском нижнем белье вокруг шеста на столе, а Байден стоит рядом и осыпает украинского лидера долларовыми купюрами.
Напомним, в конце апреля Зеленский просил Конгресс выделить 33 млрд долларов на поддержку Киева. В законодательном органе эту сумму впоследствии увеличили до 40 млрд долларов. Принятие этого пакета помощи было заблокировано из-за позиции сенатора от штата Кентукки Рэнда Пола, заявившего, что он «присягал Конституции США, а не какой-либо другой стране». По его словам, «спасая» Украину, США обрекают собственную экономику.
Трамп-младший также упомянул о нехватке детского питания. Речь идет о сообщении Белого дома, признавшего дефицит молочных смесей для новорожденных в стране. Сообщалось, что недостаток смесей оценивается в 40–50%, крупные торговые сети ввели ограничения на продажу этих товаров в одни руки.
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Лавров: Подобной массовой высылки дипломатов не было даже в холодную войну
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Подобной массовой и синхронной высылки российских дипломатов, которая происходит сейчас, не было даже в годы холодной войны, дипломатическая служба России перешла на особый режим работы, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая на 30-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).
По его словам, на Западе травле подвергаются российские деятели культуры, искусства, спортсмены, ученые, бизнесмены, а также простые граждане России. «[Антироссийская] кампания не обошла стороной и наших дипломатов, им часто приходится трудиться в экстремальных условиях, иногда с риском для здоровья и жизни, но даже в самые мрачные годы холодной войны такой массовой синхронной высылки дипломатов мы не припомним», – цитирует ТАСС министра.
Лавров отметил, что ситуация в мире потребовала перевода российской дипломатической службы в особый режим, который требуют поставленные руководством страны новые задачи по защите национальных интересов
Также он отметил, что последствия гибридной войны Запада против России ощутят все.
«Коллективный Запад нам объявил тотальную гибридную войну, и трудно прогнозировать, сколько все это продлится, но ясно, что последствия почувствуют все, без исключения», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
Глава российского МИД заявил, что западным политикам надо понять, что их потуги изолировать Россию обречены. Министр добавил, что «многие эксперты уже это признают, пока что негромко, в кулуарах, потому что такое вслух говорить неполиткорректно, но это происходит».
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что страны Запада отказались от всех правил и практикуют против России любые враждебные действия, включая грабеж.
До этого Лавров назвал проблему с российской дипломатической собственностью в США «грабежом среди белого дня». Это произошло после того, как США отобрали собственность, которая закреплена за Россией двусторонним межправительственным ратифицированным документом.
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В США заявили о начале тяжелейшего энергокризиса за полвека
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Соединенные Штаты переживают самый тяжелый кризис в энергетике за последние 50 лет, заявил президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт.
«Мы переживаем величайший, возможно, самый тяжелый энергетический кризис за последние 50 лет. Цены на бензин и дизель рекордно высокие, а запасы рекордно низкие», – приводит ТАСС слова Стюарта, сказанные в эфире телеканала Fox News.
Президент Американской ассоциации нефти и газа отметил, что власти Соединенных Штатов не только не предпринимают необходимых действий, но и мешают тем, кто хочет разрешить кризис в энергетике. «У этой администрации [президента США Джо Байдена] нет никакой стратегии, как нам помочь из этого выбраться, и, честно говоря, все их действия контрпродуктивны для тех из нас, кто пытается решить проблему», – констатировал он.
Накануне стоимость бензина в США обновила исторический максимум, достигнув в среднем по стране 4,43 доллара за галлон (3,785 л). При этом в Калифорнии галлон стоит в среднем 5,87 доллара, в штате Мэриленд галлон высокооктанового бензина обойдется в 6 долларов.
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В США предрекли закат «американской империи» из-за Украины
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Ситуация вокруг Украины займет важное место в истории о закате «американской империи», считает обозреватель The American Conservative Род Дреер. По его словам, вмешательство США в украинский кризис приведет к упадку всех, кроме американского военно-промышленного комплекса.
Автор материала остро отреагировал на слова лидера большинства палаты представителей Стени Хойера, 82-летнего демократа из Мэриленда, который заявил, что Вашингтон находится «в состоянии войны» с Москвой.
«Это уже бесит. «Мы находимся в состоянии войны с Россией», да ладно! Вы хотите воевать с Россией, у которой есть ядерное оружие? Хотите вы рисковать ядерным уничтожением из-за Украины? Большинство демократов и республиканцев на Капитолийском холме, видимо, хотят. Да что с нами не так?! 40 млрд долларов наши избранные представители решили украинцам на этой неделе. Сорок. Миллиардов. Долларов. Это поддержали не только демократы, но и республиканцы. А люди испытывают трудности с покупкой продуктов у нас дома, спасибо инфляции», – передает РИА «Новости» текст публикации Дреера.
Обозреватель поддержал позицию сенатора Рэнда Пола, заблокировавшего перевод 40 млрд Киеву и призвавшего американских политиков обратить внимание на внутренние проблемы собственной страны. По мнению Дреера, поддержка киевского режима дорого обойдется США.
«Вот увидите: через десятилетия, когда историки будут писать о закате и падении американской империи, эта история будет занимать важное место», – резюмировал он.
Напомним, в конце апреля президент Украины Владимир Зеленский просил Конгресс выделить 33 млрд долларов на поддержку Киева. В законодательном органе эту сумму впоследствии увеличили до 40 млрд долларов. Принятие пакета помощи было заблокировано из-за позиции сенатора от штата Кентукки Рэнда Пола, заявившего, что он «присягал Конституции США, а не какой-либо другой стране». По его словам, «спасая» Украину, США обрекают собственную экономику.
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Посол в США рассказал, как дипломатов пытаются подтолкнуть на предательство
Представители США пытаются подтолкнуть российских дипломатов и военных на предательство, заявил посол России в Штатах Анатолий Антонов.
«Ужас в том, что известные политики, которых я раньше достаточно уважал, чьи знания высоко ценил, публикуют призывы в американских СМИ к российским дипломатам и военным перейти на сторону так называемой демократии. По существу, моих товарищей подталкивают на предательство, которое в любой стране расценивается как омерзительный поступок», – приводит ТАСС заявление Антонова в эфире «Соловьев Live».
Кроме того он рассказал, что сотрудники российского посольства в Вашингтоне получают угрозы, в том числе физической расправы.«Это как осажденная крепость. В принципе, наше посольство работает во враждебной среде, – заметил он. – Каждый день у нашего диппредставительства проходят антироссийские акции, имеют место хулиганские выходки, акты вандализма. В адрес моих товарищей, сотрудников посольства, поступают угрозы, в том числе физической расправы».
Антонов констатировал, что власти США прекратили диалог.«Американские власти заморозили диалог с нами, полностью прекратив очные контакты. Общение происходит исключительно по телефону или электронной почтой, да и то по техническим вопросам», – сказал он. Дипломат добавил, что «к сожалению, продолжается и визовая война».
Ранее в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что даже в годы холодной войны не было такой массовой синхронной высылки дипломатов, что разрушает отношения с Западом.
Он также заявил об отсутствии предателей среди дипломатов.
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В Китае сочли неуместным членство США в Совбезе ООН
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Сообщения о том, что Вашингтон передал разведданные Киеву, ставит вопрос о нахождении США в Совете безопасности ООН в статусе постоянного члена, пишет китайская газета «Жэньминь жибао».
По мнению автора статьи, американская разведка «подливает масло в огонь», что провоцирует ухудшение ситуации на Украине.
«Такое поведение США несовместимо с их статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН, более того, оно не соответствует эпохальным тенденциям мира и развития», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
Обозреватель «Жэньминь жибао» считает, что Соединенные Штаты отвечают за «создание хаоса» и стремятся к затягиванию спецоперации России.
«На самом деле это очень опасная мера, которая может привести к более жестоким маневрам с обеих сторон», – пришла к выводу китайская газета.
Напомним, в американских СМИ появилась информация о том, что США якобы передали Киеву координаты крейсера «Москва». Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о непричастности США к гибели крейсера. Однако бывший командующий ЧФ ВМФ России адмирал Владимир Комоедов заявил, что Пентагон врет, ведь Украина технически не способна брать на прицел российские корабли.
Напомним, флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт. При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы.
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США обнародовали стратегию борьбы с попытками обхода санкций против России
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Опубликована стратегия минфина США на 2022 год по борьбе с финансовыми нарушениями, к которым Вашингтон относит и попытки обойти санкции против России.
Документ носит название «Национальная стратегия по борьбе с террористическим и иным незаконным финансированием». Он предусматривает шаги по поиску «скрытых» в США активов попавших под санкции российских бизнесменов. Также минфин США рассчитывает сделать более прозрачной финансовую сферу, связанную с офшорами, передает РИА «Новости».
Стратегия предусматривает противодействие «всем формам незаконного финансирования» и борьбу против его «пагубного влияния на финансовую систему, экономику и общество». Указывается, что это требуется для «национальной безопасности и процветания» США. Минфин США заявил, что достигнут «значительный прогресс», но необходимо «адаптироваться к изменяющейся среде угроз, а также к структурным и технологическим изменениям в сфере финансовых услуг, чтобы преуспеть в этой важнейшей борьбе».
Как утверждают власти США, российские бизнесмены и их доверенные лица «пытаются сделать анонимными и скрыть свои банковские счета, ценные бумаги, недвижимость, золото и иные активы, стремясь обойти финансовые ограничения». Минфин считает необходимым расширить меры по упрощению обмена данными между различными американскими надзорными органами.
Напомним, после начала российской спецоперации на Украине страны Запада не только заморозили часть золотовалютных резервов России, но и устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов.
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Отказ стран выступить против России объяснили «дефектной демократией» США
Соединенные Штаты опустились до уровня «дефектной демократии», поэтому большинство стран отказались поддерживать США и выступать против России в условиях специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, говорится в статье, опубликованной в американском издании Foreign Policy.
В глазах большей части мира «читающая другим нравоучения Америка – это серьезно занедужившая демократия, которой сначала надо исцелиться самой», утверждается в материале, передает РИА «Новости».
Именно по этой причине, отмечает издание, большинство стран отказались поддерживать США и выступать против России в условиях специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Таким образом издание отреагировало на прошедший 12-13 мая в Вашингтоне саммит США – АСЕАН, в ходе которого большинство стран блока дали понять, что придерживаются нейтралитета по Украине.
Накануне США обнародовали стратегию борьбы с попытками обхода санкций против России. В тот же день США пригрозили иностранным банкам санкциями за поддержку России.
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Антонов исключил возможность капитуляции России на Украине
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Капитуляции России на Украине не будет, все поставленные перед вооруженными силами РФ задачи будут полностью выполнены, заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в эфире телеканала «Соловьев Live».
«Мы твердо и ясно говорим и однозначно в этом уверены, по крайней мере российские дипломаты, которые работают здесь, такой капитуляции не будет, никогда не будет. Мы твердо уверены, что все задачи, которые поставил верховный главнокомандующий перед нашими вооруженными силами, они будут полностью выполнены. Мы никогда не сдадимся, не отойдем назад», – приводит слова дипломата ТАСС.
Антонов отметил, что цели и задачи специальной военной операции четко обозначены. «Все, что мы хотим – чтобы с территории Украины не было никакой угрозы для Российской Федерации», – отметил он.
Посол добавил, что Соединенные Штаты подталкивают Россию на переговоры, но с условием прекратить специальную военную операцию на Украине. «Американцы, в принципе, со всех сторон подталкивают нас к переговорам, но при определенных условиях, и таких условий я бы назвал три. Это, во-первых, прекратить военные действия в ходе специальной военной операции. Второе – отвести наши войска за линию до 24 февраля сего года. И третье – «покаяться за все содеянное», – уточнил дипломат.
Антонов обратил внимание на то, что США все глубже втягиваются в конфликт с непредсказуемыми последствиями. «Ситуация, тем не менее, крайне и крайне сегодня опасная. США все глубже втягиваются в конфликт с самыми непредсказуемыми последствиями для отношений двух ядерных держав», – добавил посол.
В минувшую пятницу российский постпред при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против РФ на Украине. В прошлую среду министр обороны России Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для украинских войск будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Повышение процентной ставки ФРС увеличило риск рецессии в США
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Повышение Федеральной резервной системой (ФРС) США базовой процентной ставки может ввергнуть американскую экономику в рецессию, такое мнение почетного профессора Университета Джорджа Мейсона в штате Вирджиния Билла Шнайдера публикует The Hill.
«Все признают, что инфляция является наибольшей политической угрозой для демократов [в США] в этом году. Но еще большей угрозой для демократов будет рецессия – если не в этом году, то в ближайшие два года», – приводит ТАСС мнение Шнайдера, который ранее был ведущим политическим обозревателем телекомпании CNN.
Он поясняет, что обе эти экономические проблемы взаимосвязаны. Так, «чтобы сдержать инфляцию, федеральное правительство должно замедлить рост экономики и не допускать ее перегрева». «Обычно это делается с помощью денежно-кредитной политики, за которую в первую очередь отвечает ФРС», – отметил он, указав, что американский финансовый регулятор в связи с этим намерен в течение 2022 года поднять ставку семь раз.
«Повышение процентной ставки – это, как известно, тупой инструмент. Ограничение заимствований, расходов и инвестиций, безусловно, замедлит экономику и приведет к снижению цен. Но это также может ввергнуть экономику в рецессию. У нас уже был один квартал отрицательного роста – первый квартал этого года, когда экономика сократилась на 1,4%. Второй квартал подряд отрицательного экономического роста будет официально обозначать рецессию», – считает эксперт.
Шнайдер напомнил, что с 1950 года США пережили 11 рецессий – «все они, за исключением одной, начались при президентах-республиканцах». Он также подчеркнул, что «демократы не терпят рецессий». «Президент-демократ, допускающий резкий рост безработицы, предает принципы своей партии так же, как и президент-республиканец, повышающий налоги», – указал профессор, подчеркнув, что каждый президент [США], при котором начинается рецессия, «должен заплатить политическую цену».
В понедельник миллиардер и сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс спрогнозировал мировую рецессию из-за кризиса на Украине.
В апреле американцев предупредили о влиянии санкций против России на инфляцию в США. 13 апреля президент США Джо Байден выступил с утверждением, что рост инфляции в США в марте якобы был спровоцирован на 70% российской военной спецоперацией на Украине. В тот же день министр финансов США Джанет Йеллен отметила высокую инфляцию «не только в США, но и по всему миру», а также допустила возможность рецессии в Европе.
Тем временем американцы начали обвинять Байдена в разгоне неконтролируемой инфляции в США и попытке переложить вину за состояние американской экономики на президента России Владимира Путина, экс-главу США Дональда Трампа, ОПЕК и пандемию.
Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что США пытаются решить свои проблемы за чужой счет, свалить ошибки на Россию и заработать на нестабильности в мире.
В марте глава ФРС Джером Пауэлл предсказал высокую долларовую инфляцию до середины 2022 года. Ранее американский президент Джо Байден объяснил рекордную инфляцию в США «издержками» санкций против России. Между тем президент России Владимир Путин подчеркивал, что власти США обманывают население, прикрываясь Россией.
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Байдена обвинили в намеренном обесценивании доллара
Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон высказал предположение, что американские власти намеренно разогнали инфляцию в стране, чтобы избежать дефолта.
«Джо Байден очень похож на классического пожарного-поджигателя. Он создал бедствие и теперь говорит, что устраняет его: «Я тут просто мимо проходил, я потушу!» – приводит слова Карлсона RT.
«Это дело рук Байдена. И, кстати, экономистов прошлых лет. Это продолжалось долго, не только при Байдене, но он сделал ситуацию гораздо хуже. Причем намеренно», – объяснил он.
«Американский суверенный долг слишком, слишком высок. По сути, мы национализировали долг, то есть переложили его на налогоплательщиков с… обвалившегося рынка. Итак, у нас слишком большие долги, и единственный выход – это девальвировать доллар США. (…) Нам нужна инфляция, иначе власти США объявят дефолт. Вы должны расплачиваться за их плохую политику. Итак, болванам, которые плохо управляли американской экономикой, нужна инфляция», – пояснил он.
Американский телеведущий отметил, что власти США, между тем, делают вид, что инфляция якобы вызвана действиями России. «Если ты живешь в Вашингтоне и ты в ответе за инфляцию, ты должен притворяться, что тебе есть дело до инфляции и ты считаешь ее чем-то плохим. Джо Байдену было довольно легко говорить об этом, потому что в подорожании продуктов питания, как и в избрании Дональда Трампа, можно обвинить Владимира Путина. Чем он и занимается», – объяснил Карлсон. По его словам, в том числе и поэтому демократы «разжигают войну на Украине», «хотят, чтобы боевые действия там продолжались вечно».
«В действительности, Владимир Путин, при всех его недостатках, не создавал инфляцию в Соединенных Штатах. Ее создали люди в госаппарате США, управляющие нашей экономикой, причем они сделали это старомодным способом: напечатали кучу денег очень быстро и тем самым обесценили нашу валюту, как всегда бывает, когда напечатаешь кучу денег очень быстро», – подчеркнул телеведущий.
Ранее американцы выразили возмущение рассказом Байдена о причинах проблем в американской экономике.
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