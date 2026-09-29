У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
Лавров сообщил о согласовании встречи России и США по «раздражителям»
Лавров сообщил о согласовании встречи с США по чувствительным вопросам
Эксперты России и США еще должны согласовать сроки и место встречи по вопросам «раздражителей» в двусторонних отношениях, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Глава российского дипломатического ведомства отметил, что контакты между двумя странами пока не состоялись, передает РИА «Новости».
«Мы договорились с Марко Рубио, что это произойдет скоро. Где-то там должны согласовать эксперты конкретные сроки, конкретное место. Работают соответствующие дипломатические миссии наши в Соединенных Штатах», – сказал Лавров на полях дискуссионного клуба «Валдай».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлую среду Лавров и Рубио начали встречу в Нью-Йорке. Госдеп раскрыл тему прошедших переговоров.