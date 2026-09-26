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    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

    7 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

    64 комментария
    26 сентября 2026, 13:20 • Новости дня

    Вучич поздравил Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Сербии Александр Вучич поздравил российского коллегу Владимира Путина с успешным проведением выборов в Государственную думу

    Президент Сербии Александр Вучич поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением выборов в Государственную думу.

    «Сербский лидер поздравил президента России с успешным проведением выборов в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации», – говорится в сообщении Кремля.

    В пресс-службе президента России уточнили, что телефонный разговор Владимира Путина с Александром Вучичем состоялся по инициативе сербской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил поздравительную телеграмму Владимиру Путину по случаю завершения парламентских выборов.

    Ранее лидер Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил российского коллегу с успешным голосованием в ходе телефонного разговора.

    Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев также обсудил с президентом России итоги недавней избирательной кампании.

    25 сентября 2026, 20:40 • Новости дня
    Путин словами «цирк уехал, а клоуны остались» оценил заявления Эстонии

    Путин назвал политической клоунадой заявления Эстонии про нападение на Россию

    Путин словами «цирк уехал, а клоуны остались» оценил заявления Эстонии
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прокомментировал слова нового министра обороны Эстонии Мартина Херема о нападении на Россию поговоркой «цирк уехал, а клоуны остались».

    Путин назвал высказывания Херема о нападении на Россию политической клоунадой, передает РИА «Новости».

    «Это тот случай, знаете, как у нас в шутку говорят: цирк уехал, а клоуны остались. Это политическая клоунада», – заявил президент в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур.

    Путин напомнил для сравнения, что население Эстонии чуть более 1,3 млн человек, а численный состав только российской армии 1,535 млн человек. «Ясно, что это полная чушь, полный бред. Но, к сожалению, вот с такими людьми нам приходится иметь дело сегодня в Западной Европе», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Ранее телерадиокомпания ERR распространила информацию о том, что новый глава эстонского оборонного ведомства во время выступления в Тартуском университете 17 сентября текущего года допустил возможность нападения на Россию. По словам министра, с экономической точки зрения Эстонии было бы выгоднее нанести удар первой.

    Впоследствии Херем попытался оправдаться, отметив, что его слова были сказаны наполовину в шутку в контексте рассуждений о последствиях затяжной мобилизации. Тем не менее, подобные заявления спровоцировали громкий скандал внутри страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал заявления западных стран о возможной войне с Москвой провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала главу эстонского внешнеполитического ведомства ответить за угрозы в адрес Москвы.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев пообещал уничтожить республику в случае превентивного удара по российской территории.

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    25 сентября 2026, 20:58 • Новости дня
    Путин сообщил о попытках Киева договориться о перемирии
    Путин сообщил о попытках Киева договориться о перемирии
    @ Кирилл Казачков/photo.roscongress.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Украины вновь инициируют обсуждение перемирия по нескольким направлениям, включая энергетическое, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур сообщил, что Киев активно поднимает вопрос о перемирии, передает РИА «Новости».

    «Судя по всему, ответные действия российских Вооруженных Сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по нескольким направлениям, как они сами говорят: энергетическое (то есть готовы уже не бить по нашим НПЗ), воздушное (взаимно прекратить удары)», – сказал Путин журналистам.

    Глава государства напомнил, что ранее киевский режим пытался организовать морскую блокаду черноморского берега и наносил удары по гражданским объектам России. «После этого мы по каждой позиции начали отвечать», – пояснил глава государства.

    «Поэтому эти все действия, направленные на так называемое примирение, и предложение о возобновлении переговоров – да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать исходя из интересов Российской Федерации», – добавил президент.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил о предложенном Вашингтоном энергетическом перемирии. Заместитель главы МИД России Михаил Галузин напомнил о тысячах нарушений прошлых режимов тишины со стороны украинских войск.

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    26 сентября 2026, 12:26 • Видео
    Россия начала отключение Украины от интернета

    В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центра и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

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    25 сентября 2026, 20:24 • Новости дня
    Путин заявил о неспособности Киева противостоять российским «Гераням»

    Путин: У Киева нет возможности противостоять российским «Гераням»

    Путин заявил о неспособности Киева противостоять российским «Гераням»
    @ Софья Сандурская/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин констатировал отсутствие у Киева эффективных средств противодействия современным российским беспилотникам «Герань».

    Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур сообщил, что украинская сторона пока не способна противостоять современным российским беспилотникам, передает ТАСС.

    Глава государства отметил высокую чувствительность и разрушительность ответных ударов России на атаки со стороны Украины. По его словам, именно это вынудило украинские власти запросить перемирие, в частности, «воздушное».

    «Особенно, видимо, им нужно прекратить удары наших современных «Гераней», против которых, во всяком случае пока, у них нет противодействия, противоядия», – подчеркнул президент.

    Напомним, украинская система противовоздушной обороны оказалась устаревшей для перехвата новых беспилотников «Герань-4 Сикер».

    В середине сентября из-за атаки реактивных дронов в Киеве произошли массовые отключения электроэнергии.

    Владимир Зеленский официально подтвердил поражение здания телекоммуникационной компании «Киевстар» аппаратом «Герань-4».

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    25 сентября 2026, 21:03 • Новости дня
    Путин назвал непонятными цели атак ВСУ на склады Wildberries и Ozon
    Путин назвал непонятными цели атак ВСУ на склады Wildberries и Ozon
    @ Ilya Moskovets/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил недоумение, зачем Украина наносила удары по складам российских маркетплейсов Wildberries и Ozon.

    «Удары по таким гражданским объектам, как склады Wildberries или Ozon, это что? Это зачем? Тем не менее, они это сделали», – заявил Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур, передает ТАСС.

    Помимо складов маркетплейсов, президент напомнил о других украинских ударах по российским торговым судам и инфраструктурным объектам. «После этого мы по каждой позиции начали отвечать», – сказал президент.

    Ранее президент России Владимир Путин предупредил Украину о чувствительном ответе России на провокации.

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    25 сентября 2026, 20:12 • Новости дня
    Путин: ЕС использует Украину как пушечное мясо для ограничения развития России
    Путин: ЕС использует Украину как пушечное мясо для ограничения развития России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обвинил европейские элиты в намерении использовать Украину в качестве расходного материала для сдерживания развития России.

    Агрессивные круги в Европе хотят использовать Украину как пушечное мясо для ограничения развития России, заявил Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур, передает ТАСС.

    «Нагнетание со стороны определtнных кругов, настроенных агрессивно, можно объяснить только одним: они хотят и дальше использовать Украину и украинцев как пушечное мясо, а Украину как государство в качестве инструмента борьбы с Россией для того, чтобы не допустить нашего развития, ограничить наше развитие, затормозить движение России вперед», – заявил глава государства

    Ранее Служба внешней разведки сообщила о планах Евросоюза использовать украинцев в качестве пушечного мяса.

    В прошлом году президент России Владимир Путин обвинил западные страны в отношении к жителям Украины как к расходному материалу.

    Ранее глава государства указал на уговоры европейских кураторов продолжать вооруженный конфликт до последнего украинца.

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    25 сентября 2026, 20:20 • Новости дня
    Путин предупредил Украину о чувствительном ответе России на провокации Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прокомментировал недавнюю атаку украинских беспилотников на Москву, подчеркнув неизбежность ответных ударов и бессмысленность провокаций.

    «Они должны почувствовать ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут, они только ухудшают положение», – заявил Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур, его слова приводит Кремль в Max.

    Российский лидер прокомментировал атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на Москву, которая произошла 19-20 сентября. По его словам, в ней участвовали более 1600 дронов.

    Ранее военный корреспондент Александр Коц связал массированный налет украинских беспилотников на Москву с проходящими в России выборами.

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал эти атаки попыткой срыва голосования.

    Аналитик Алексей Анпилогов объяснил удары по подмосковным гражданским объектам желанием Киева вызвать социальное недовольство.

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    25 сентября 2026, 20:28 • Новости дня
    Путин назвал провокацией заявления Запада об угрозе войны с Россией
    Путин назвал провокацией заявления Запада об угрозе войны с Россией
    @ Александр Жолобов/photo.roscongress.ru

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин назвал заявления западных стран о возможной войне с Москвой провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации.

    Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур заявил, что Россия не готовится к боевым действиям с Европой. Он назвал заявления западных стран о возможной войне с Москвой провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации.

    «Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой», – заявил российский лидер, передает РИА «Новости».

    По словам президента, у Москвы нет ни планов, ни оснований для вооруженного конфликта с европейскими государствами. Он отметил, что на Западе активно обсуждают возможность российской атаки и призывают готовиться к войне.

    «Со стороны европейских стран это, безусловно, целенаправленное раздувание ситуации и провокация. Многие в Европе говорят о том, что ждут нападения со стороны Российской Федерации и поэтому должны сами готовиться к боевым действиям, к войне с Россией», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Владимир Путин также заявил об отсутствии у Москвы намерений угрожать Европе.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев опроверг информацию о подготовке нападения России на европейские страны.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал западные публикации о планах России страшилками.

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    25 сентября 2026, 20:36 • Новости дня
    Путин сообщил о желании Киева возобновить переговоры перед выборами в Госдуму

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украина в свое время прервала переговоры в Стамбуле, однако за несколько недель до выборов депутатов Госдумы заявила о готовности вернуться к диалогу. Россия будет принимать решения о возобновлении контактов исключительно с учетом собственных интересов, заявил президент Владимир Путин.

    «Хорошо известно, украинская сторона прервала те переговоры, которые шли в Стамбуле, но теперь, до выборов, дней за десять, за пару недель, заявила о своей готовности возобновить эти переговоры. И, действительно, мы сказали, что до выборов в Государственную думу переговоры вряд ли возможны, а после этого мы будем готовы возобновить эти контакты», – заявил Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур, сообщает РИА «Новости».

    Путин обратил внимание, что вслед за заявлениями о готовности к переговорам Киев предпринял попытки нанесения массированных ударов. В частности, в ночь на 20 сентября, когда проходил основной день голосования на выборах в Госдуму, была совершена попытка атаковать Москву. Президент подчеркнул, что позиция России относительно дальнейшего переговорного процесса будет определяться ее национальными интересами.

    ««Поэтому эти все действия, направленные на так называемое примирение, и предложение о возобновлении переговоров – да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать исходя из интересов Российской Федерации»», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о прерывании мирных переговоров по инициативе Киева. Глава государства объяснил попытки нанесения ударов по российской территории стремлением противника улучшить свои переговорные позиции.

    Ранее российский лидер подтвердил готовность Москвы к новому раунду диалога в Стамбуле.

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    25 сентября 2026, 18:44 • Новости дня
    Путин: Мы строим культуру не как привилегию, а как право для каждого
    Путин: Мы строим культуру не как привилегию, а как право для каждого
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на Петербургском международном форуме объединенных культур подчеркнул абсолютную доступность культуры для всех граждан страны без каких-либо исключений.

    Глава государства выступил на Международном форуме объединенных культур в Петербурге, сообщил Кремль в Max. Российский лидер объяснил подход страны к развитию этой сферы.

    «Мы строим культуру не как привилегию, а как право и возможность для каждого и открыты к этому – к тому, чтобы делиться своим опытом и учиться, безусловно, у вас и учиться у других. Потому как общие ценности – это не декларация, а практика: ежедневная, кропотливая, живая», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выделил значимость равного доступа граждан к культурной инфраструктуре.

    На прошлогоднем форуме объединенных культур глава государства назвал семью главным хранителем традиций.

    Российский лидер предложил объединить усилия стран для защиты культурного многообразия от предрассудков.

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    25 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Песков объяснил сохранение за Володиным поста председателя Думы

    Песков: Володин сохранил пост председателя Госдумы из-за результатов работы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин выступил за сохранение Вячеславом Володиным должности председателя Государственной думы благодаря высоким результатам работы парламента, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Кремль объяснил поддержку кандидатуры Вячеслава Володина на пост спикера Государственной думы высокой результативностью работы нижней палаты парламента, передает ТАСС.

    «Да, действительно, это видение президента Путина. Здесь нет никакой регламентации жесткой. Мы видим результаты работы Государственной думы. На встречах с Володиным президент неоднократно давал свою оценку результативности работы нижней палаты парламента. И в этой связи, конечно, вполне естественно, что президент поддержал и выдвинул его кандидатуру», – отметил Песков.

    Таким образом, он станет первым политиком, возглавляющим нижнюю палату парламента более двух сроков подряд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сообщил о согласии президента сохранить за Вячеславом Володиным пост спикера Госдумы.

    Несколькими днями ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отказался комментировать шансы политика на переизбрание.

    Напомним, что в июле Владимир Путин вручил председателю нижней палаты парламента орден «За доблестный труд».

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    25 сентября 2026, 15:10 • Новости дня
    Памфилова назвала ошибку с бюллетенями в Кировской области недопустимой

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель ЦИК России Элла Памфилова раскритиковала техническую ошибку при печати избирательных бюллетеней в Кировской области, из-за которой результаты голосования аннулировали.

    Инциденту с бракованными бланками на региональных выборах дадут самую строгую оценку, подчеркнула Памфилова, передает РИА «Новости». «Выборы придется проводить по этому округу через год. Это недопустимо. Будет дана самая принципиальная оценка», – заявила глава Центризбиркома.

    Ранее сообщалось, что из-за производственного брака 32 тыс. бюллетеней по одномандатному округу номер 25 признали недействительными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия анонсировала новое голосование в законодательное собрание Кировской области из-за бракованных бюллетеней.

    Общая доля недействительных избирательных бланков на прошедших выборах составила 1,36%.

    Ранее из-за повреждения печатей на переносных ящиках специалисты аннулировали часть голосов в Орловской области и Якутии.

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    25 сентября 2026, 20:52 • Новости дня
    Путин заявил о сведении экономических отношений России и США к нулю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Взаимодействие между Москвой и Вашингтоном в экономической сфере в настоящий момент практически полностью прекратилось, заявил президент России Владимир Путин.

    Текущий уровень экономических отношений между двумя государствами находится на минимальной отметке, сообщил Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур, передает РИА «Новости».

    «У нас с Соединенными Штатами сегодня все почти сведено к нулю», – сказал глава государства.

    В мае помощник президента России Дмитрий Песков заявил о нулевом уровне двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.

    До этого представитель Кремля назвал почти полностью прекратившимися торговые связи двух стран.

    При этом в прошлом году Владимир Путин подчеркнул заинтересованность России в полномасштабном восстановлении диалога с США.

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    25 сентября 2026, 18:20 • Новости дня
    Путин назвал культуру мостом через любые противоречия и санкции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул способность культуры преодолевать любые противоречия и сохранять диалог между странами, несмотря на действующие международные санкции.

    Путин на Петербургском международном форуме объединенных культур подчеркнул значимость культурного диалога в условиях современных вызовов, передает РИА «Новости». По словам главы государства, культура остается важнейшим инструментом взаимодействия между народами.

    «Культура способна наводить мосты между людьми через любые противоречия. Служит важнейшим и незаменимым средством коммуникации и диалога там, где политические, экономические связи заморожены, поставлены на «стоп» из-за разного рода противоречий, санкций, ограничений», – сказал президент в ходе своего выступления.

    XII Петербургский международный форум объединенных культур проходит в Северной столице с 24 по 26 сентября.

    В начале сентября Владимир Путин пригласил деятелей культуры из стран ШОС на профильный форум в Петербург.

    Годом ранее на этом мероприятии глава государства подчеркнул важность открытости и взаимного уважения между странами.

    До этого российский лидер назвал культуру оружием геополитических интриг в руках глобалистских элит.

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    25 сентября 2026, 17:32 • Новости дня
    Эксперт: Ветераны СВО подвигами доказали свое право быть во власти

    Политолог Сергеева: «Оборонная консолидация» общества сыграла на выборах в пользу ЕР

    Эксперт: Ветераны СВО подвигами доказали свое право быть во власти
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    На прошедших выборах в Госдуму участвовало рекордное число ветеранов СВО: практически все партии включили их в свои списки, но большинство представляло «Единую Россию». Участники спецоперации своими подвигами доказали право представлять интересы граждан во власти, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Мария Сергеева. В пятницу Центризбирком подвел официальные итоги выборов в Госдуму.

    «Российское избирательное законодательство – одно из самых передовых в мире. Международные наблюдатели единодушно отметили беспрецедентный уровень прозрачности и контроля на всех этапах голосования. Каждый участок все три дня находился под наблюдением – как независимых, так и партийных наблюдателей. Подсчет голосов и составление протоколов проводились открыто», – отметила политолог Мария Сергеева, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    Отдельного внимания, по ее словам, заслуживает организация голосования в прифронтовых регионах. «Люди, приходившие на участки в этих регионах, и сотрудники избиркомов, обеспечивавшие легитимность процесса, проявили настоящее мужество. Противник целенаправленно атаковал их: были персональные атаки на членов комиссий, среди них есть жертвы».

    «Кроме того, в ночь перед последним днем голосования зафиксированы массированные кибератаки на серверы ДЭГ и сайт ЦИК, а также рекордный по количеству налет БПЛА на Москву и центральные регионы. Все это должно было вызвать протесты и хаос, но сработало ровно наоборот», – пояснила Сергеева.

    По ее словам, общество продемонстрировало консолидацию. «Явка оказалась одной из самых высоких за всю историю думских выборов. Очереди на участках, где стояли люди разных возрастов – от молодых до пожилых, – стали зримым ответом на попытки запугать избирателей», – пояснила собеседница.

    По мнению Сергеевой, реакция избирателей была вполне понятной: «Раз для западных «партнеров» так важно сломать процесс выборов в Госдуму, значит, мы придем и проголосуем».

    Этот эффект «оборонной консолидации», считает политолог, прежде всего сыграл в пользу партии власти. «Обычно лоялистов сложно мотивировать прийти на участки – они всем довольны и предпочли бы провести выходной на даче. Но здесь они пришли, чтобы поддержать Россию. В итоге «Единая Россия» не просто укрепила позиции, но и расширила фракцию. Президент России Владимир Путин, поблагодарив граждан за активное участие в выборах, фактически получил общественный мандат доверия своему курсу – и, судя по результатам, поддержка даже возросла», – рассказала политолог.

    Отдельно Сергеева отметила участие в выборах рекордного числа участников и ветеранов СВО, баллотировавшихся в депутаты разных уровней. «Практически все партии включили их в свои списки, но большинство представляло «Единую Россию». Военные с большим доверием голосуют за тех, кто доказал право представлять их интересы кровью и подвигом. Программа «Время героев», инициированная президентом, подготовила защитников к работе в исполнительной и законодательной власти. Среди них уже есть и победившие на выборах губернаторы», – добавила спикер.

    Сергеева напомнила, что Владимир Путин прямо поставил задачу: защитники Отечества должны стать новой элитой страны. «Это перекликается с древнегреческой традицией, где демократия была властью мужчин с оружием, защищающих свой полис. Наши герои будут заниматься прежде всего поддержкой семей участников СВО и самих военных, понимая нужды фронта и тыла. Кто-то проявит себя как яркий политик, кто-то – как молчаливый, но твердый партийный работник. Но все они – люди, доказавшие свое право быть во власти», – считает политолог.

    Говоря о результатах партий, Сергеева назвала «Единую Россию» абсолютным победителем выборов. По ее мнению, партия укрепила электоральную базу за счет консолидации вокруг флага, поддержки президента и обновления рядов участниками СВО.

    «ЛДПР прошла сложный период смены лидера и аппарата. Новая команда справилась, укрепила позиции и расширила фракцию, хотя потенциал реализован не до конца. Партии не хватает харизматичных спикеров, на которых сохраняется запрос у традиционного электората», – рассуждает эксперт.

    По оценке политолога, «Новые люди» провели успешную кампанию, расширив фракцию более чем на треть. «Они доказали, что являются не партией-однодневкой, а серьезной силой. Хорошо сконструированный образ, правильные месседжи, работа с нишевым электоратом, блогерами и субкультурами – все это дало результат», – пояснила спикер.

    «Справедливая Россия» с трудом преодолела 5-процентный барьер. «При наличии ярких личностей образ на федеральном уровне не сложился: внутренние разброды и шатания помешали. Коммунисты – главные проигравшие: они теряют традиционный электорат, оставаясь на старых месседжах. Второе место удержали не благодаря сильной кампании, а потому что ЛДПР и эсеры не до конца реализовали свой потенциал», – резюмировала Сергеева.

    В пятницу председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании по итогам выборов в Госдуму сообщила, что партии успешно завершили предвыборные кампании. В Госдуму девятого созыва прошли шесть политических объединений.

    «Единая Россия» получила 349 мандатов: 140 по федеральному округу и 209 по одномандатным избирательным округам. КПРФ получила 37 депутатских мандатов, из них 32 по федеральному округу и пять по одномандатным округам. ЛДПР получила 23 мандата, «Новые люди» – 19 мест по федеральному округу.

    «Справедливая Россия» провела в Госдуму 17 кандидатов: 13 по федеральному округу и четыре по одномандатным округам. Партия «Родина» получила один мандат. Кроме того, в нижнюю палату российского парламента прошли четыре кандидата, баллотировавшиеся в порядке самовыдвижения.

    Явка на выборах составила 59,80% – свои голоса отдали 67 448 094 человека. По словам Памфиловой, наибольшую активность в ходе выборов продемонстрировали военнослужащие, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции. При этом абсолютное большинство партий включило в свои списки участников и ветеранов СВО: всего на выборах всех уровней баллотировались 1586 таких кандидатов, в том числе 186 – на выборах в Госдуму.

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    25 сентября 2026, 21:09 • Новости дня
    Путин приветствовал позитивные договоренности Китая и США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия приветствует любые позитивные договоренности между Китаем и США, поскольку они неизбежно повлияют на глобальную и российскую экономику, заявил президент Владимир Путин.

    Россия позитивно оценивает любые конструктивные соглашения, которые могут быть заключены между Пекином и Вашингтоном, заявил Путин. По словам российского лидера, результаты этих переговоров неизбежно отразятся на мировых рынках, передает РИА «Новости».

    «Любые договоренности позитивного характера между Китаем и Соединенными Штатами приветствуются», – сказал Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур.

    Глава государства подчеркнул, что США и КНР являются двумя крупнейшими экономиками мира. Именно поэтому результаты встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина окажут влияние на всю глобальную экономику, включая российскую.

    «В зависимости от того, какие договоренности у них будут достигнуты, это будет влиять на всю мировую экономику, в том числе и на нашу экономику», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп достигли новых договоренностей в Вашингтоне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал этот контакт чрезвычайно важным для всего мира.

    Ранее заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко допустил проведение совместных переговоров лидеров России, США и Китая на ноябрьском саммите АТЭС.

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