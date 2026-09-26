Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?7 комментариев
Нидерланды заявили о нехватке тысяч мест для беженцев
Миграционные власти Нидерландов заявили о нехватке тысяч мест для беженцев
Власти Нидерландов столкнулись с необходимостью создания тысяч дополнительных мест для размещения просителей убежища, сообщил глава Центрального агентства по приему беженцев (COA) Ремко Баккер.
«В ближайшие месяцы мы закроем больше объектов, чем откроем. Но нам будут нужны тысячи дополнительных мест», – сказал Баккер в интервью газете Algemeen Dagblad/
Из-за нехватки мощностей COA вынуждено продлевать работу некоторых экстренных приютов, несмотря на обещания местным властям закрыть их. Агентству в кратчайшие сроки требуются новые крупные центры размещения мигрантов, передает ТАСС.
Баккер признал, что некоторые используемые экстренные объекты, такие как здания спортклубов, не подходят для длительного проживания. Он призвал к отказу от практики экстренного размещения и созданию стационарных центров, которые могли бы работать десятилетиями. Однако протесты местных жителей затрудняют заключение соглашений на строительство таких объектов.
Глава COA также отметил, что семьи с детьми слишком долго находятся в лагерях из-за нехватки жилья для лиц, получивших разрешение на пребывание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс призвал защитить границы Европы от мигрантов.
В мае беженцев с Украины обвинили в срыве шествия «Бессмертного полка» в Амстердаме.
В апреле протестующие против мигрантов разгромили мэрию в Нидерландах.