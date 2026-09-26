Нидерланды заявили о нехватке тысяч мест для беженцев

Миграционные власти Нидерландов заявили о нехватке тысяч мест для беженцев

Tекст: Мария Иванова

«В ближайшие месяцы мы закроем больше объектов, чем откроем. Но нам будут нужны тысячи дополнительных мест», – сказал Баккер в интервью газете Algemeen Dagblad/

Из-за нехватки мощностей COA вынуждено продлевать работу некоторых экстренных приютов, несмотря на обещания местным властям закрыть их. Агентству в кратчайшие сроки требуются новые крупные центры размещения мигрантов, передает ТАСС.

Баккер признал, что некоторые используемые экстренные объекты, такие как здания спортклубов, не подходят для длительного проживания. Он призвал к отказу от практики экстренного размещения и созданию стационарных центров, которые могли бы работать десятилетиями. Однако протесты местных жителей затрудняют заключение соглашений на строительство таких объектов.

Глава COA также отметил, что семьи с детьми слишком долго находятся в лагерях из-за нехватки жилья для лиц, получивших разрешение на пребывание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс призвал защитить границы Европы от мигрантов.

В мае беженцев с Украины обвинили в срыве шествия «Бессмертного полка» в Амстердаме.

В апреле протестующие против мигрантов разгромили мэрию в Нидерландах.