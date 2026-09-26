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    Венгрия резко увернулась от втягивания в войну с Россией
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    Минобороны испытало новые системы защиты бронетехники от дронов
    Ульянов прокомментировал слова Путина о поведении западных чиновников
    Военный эксперт сообщил о подготовке российских войск к штурму Славянска
    Зеленский сообщил о разрушении энергетических объектов на Украине
    Украинские беженцы расписали польские города нацистскими символами
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Пределы германского милитаризма определяет внешняя сила

    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

    7 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

    2 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

    73 комментария
    26 сентября 2026, 14:14 • Новости дня

    Нидерланды заявили о нехватке тысяч мест для беженцев

    Миграционные власти Нидерландов заявили о нехватке тысяч мест для беженцев

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Нидерландов столкнулись с необходимостью создания тысяч дополнительных мест для размещения просителей убежища, сообщил глава Центрального агентства по приему беженцев (COA) Ремко Баккер.

    «В ближайшие месяцы мы закроем больше объектов, чем откроем. Но нам будут нужны тысячи дополнительных мест», – сказал Баккер в интервью газете Algemeen Dagblad/

    Из-за нехватки мощностей COA вынуждено продлевать работу некоторых экстренных приютов, несмотря на обещания местным властям закрыть их. Агентству в кратчайшие сроки требуются новые крупные центры размещения мигрантов, передает ТАСС.

    Баккер признал, что некоторые используемые экстренные объекты, такие как здания спортклубов, не подходят для длительного проживания. Он призвал к отказу от практики экстренного размещения и созданию стационарных центров, которые могли бы работать десятилетиями. Однако протесты местных жителей затрудняют заключение соглашений на строительство таких объектов.

    Глава COA также отметил, что семьи с детьми слишком долго находятся в лагерях из-за нехватки жилья для лиц, получивших разрешение на пребывание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс призвал защитить границы Европы от мигрантов.

    В мае беженцев с Украины обвинили в срыве шествия «Бессмертного полка» в Амстердаме.

    В апреле протестующие против мигрантов разгромили мэрию в Нидерландах.

    24 сентября 2026, 18:24 • Новости дня
    Каллас возмутилась приглашением Путина на саммит G20

    Каллас возмутило приглашение Путина на саммит G20

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас выразила недовольство в связи с возможным участием президента России Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» (G20).

    Приглашение Путина на предстоящий саммит G20 вызвало резкую реакцию у Каллас, передает РИА «Новости». Главный аналитик по вопросам национальной безопасности CNN Джим Шутто опубликовал в соцсетях высказывание дипломата, которое прозвучало в эфире американского телеканала.

    «Это было очень неприятно услышать», – процитировал журналист слова Каллас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил проработку приглашения Владимира Путина на саммит G20 по дипломатическим каналам.

    Ранее американская сторона назвала полезным присутствие российского лидера на декабрьской встрече в Майами. Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру также поддержал идею участия президента России в грядущем мероприятии.

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    25 сентября 2026, 22:45 • Новости дня
    Euroclear подал в суд кассационные жалобы по иску ЦБ России на 18,2 трлн рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Бельгийский депозитарий Euroclear подал две кассационные жалобы в Арбитражный суд Москвы в рамках иска Банка России на 18,2 трлн рублей.

    Бельгийский депозитарий направил в Арбитражный суд Москвы две кассационные жалобы, чтобы оспорить решение от 29 мая, передает ТАСС. Судебное разбирательство касается иска российского регулятора о взыскании 18,2 трлн рублей.

    В декабре 2025 года Банк России потребовал компенсацию на фоне намерений Евросоюза направить заблокированные российские активы на помощь Украине. Сумма иска включает замороженные средства, стоимость ценных бумаг и упущенную выгоду. По просьбе регулятора процесс проходил в закрытом режиме.

    В бельгийском депозитарии находится около 180 млрд евро из 300 млрд, замороженных странами Евросоюза и G7.

    В мае Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с бельгийского депозитария компенсацию в размере 200 млрд евро. В июле Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу европейской финансовой структуры на это решение.

    МИД России предупредил о выверенном ответе на возможную конфискацию замороженных резервов.

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    26 сентября 2026, 12:26 • Видео
    Россия начала отключение Украины от интернета

    В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центра и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

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    24 сентября 2026, 19:03 • Новости дня
    Нарышкин заявил о вмешательстве ЕС в российские выборы
    Нарышкин заявил о вмешательстве ЕС в российские выборы
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил о попытках европейских стран повлиять на результаты голосования в Государственную думу.

    Российская сторона зафиксировала активность европейских структур, направленную против избирательного процесса, передает ТАСС. По словам главы СВР, западные чиновники заблаговременно написали негативное заключение о ходе голосования.

    «Вмешательство было, мы это отмечали. Мы отмечали тот факт, что в той же комиссии ЕС уже заранее подготовили, так сказать, бумажку, чтобы объявить, что выборы были плохие», – подчеркнул Нарышкин в телеэфире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки сообщила о подготовке Европой масштабного плана срыва выборов в России.

    Глава комиссии Госдумы Василий Пискарев заявил о скоординированной кампании европейских СМИ по дискредитации голосования.

    Глава МИД Сергей Лавров указал на беспрецедентные попытки западных стран вмешаться в избирательный процесс.

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    25 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Стубб попросил Маска разрешить ВСУ использовать Starlink для ударов по России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александр Стубб признался, что уговаривал основателя SpaceX Илона Маска разрешить вооруженным силам Украины использовать спутниковую связь Starlink для ударов по России.

    «Я умолял Маска, чтобы он дал украинцам возможность использовать Starlink», – подчеркнул финский лидер в беседе с журналистами, передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп советовал Владимиру Зеленскому обсудить вопрос использования спутниковой связи для ударов по России напрямую с Илоном Маском. Встреча политиков прошла 23 сентября в Нью-Йорке.

    В конце августа СМИ сообщали о нежелании Маска давать Киеву разрешение на использование системы Starlink для атак вглубь российской территории. Предприниматель продолжает придерживаться этой позиции, несмотря на давление со стороны западных политиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа задействовать сеть Starlink для атак по российской территории. Американский президент не поддержал эту инициативу.

    Позже Илон Маск назвал вопрос использования спутниковой связи политическим решением Белого дома.

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    25 сентября 2026, 15:52 • Новости дня
    Страны ЕС согласовали предоставление Украине 6,6 млрд евро

    Каллас: Страны ЕС согласовали предоставление Украине 6,6 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз согласовал пакет финансовой поддержки для Киева в размере 6,6 млрд евро через Европейский фонд мира, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Страны Евросоюза приняли решение выделить Киеву 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира, сообщила Каллас в соцсетях, пишет ТАСС. «Государства – члены ЕС согласовали условия предоставления Украине средств Европейского фонда мира в размере 6,6 млрд евро», – заявила она.

    По словам Каллас, 900 млн евро направят на поддержку миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине. Еще 1 млрд пойдет на финансирование новых совместных закупок оборудования. Оставшиеся 4,7 млрд евро предназначены для возмещения расходов государствам-членам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Украина запросила у Евросоюза несколько миллиардов евро на закупку систем противовоздушной обороны.

    В середине лета Брюссель разрешил Киеву потратить 6 млрд евро на китайские детали для беспилотников. Ранее Венгрия заблокировала выделение транша в размере 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира.

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    25 сентября 2026, 10:24 • Новости дня
    ЕС раскололся из-за правил поддержки промышленности

    Германия и Испания разошлись во взглядах на поддержку европейской промышленности

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Германии и Испании вступили в спор о трактовке правил поддержки европейских производителей в рамках нового закона ЕС о промышленной политике.

    Германия и Испания представили неофициальные дискуссионные документы, отражающие их противоположные взгляды на применение новых правил, пишет Politico.

    Разногласия касаются закона об ускорении развития промышленности, предложенного Еврокомиссией в марте. Документ направлен на поддержку зеленых технологий, энергоемкой промышленности и автопрома ЕС в конкуренции с китайскими экспортерами.

    Берлин выступает за широкое определение критериев поддержки. «Германия отвергает протекционизм и дискриминацию», – говорится в документе. Немецкая сторона настаивает на включении в программу стран, имеющих соглашения о свободной торговле с ЕС или состоящих в таможенном союзе. Такой подход может охватить до 80 государств.

    Франция и Испания требуют более жестких ограничений. Испанская сторона предложила трехуровневую систему, где максимальные преференции получают товары, произведенные непосредственно в Евросоюзе. Второй уровень предназначен для стран Европейского экономического пространства, третий – для партнеров по соглашениям о свободной торговле.

    Ирландия, председательствующая в Совете ЕС, планирует представить компромиссный вариант в середине октября. Министр промышленности страны Питер Берк выразил надежду на достижение соглашения к ноябрю. Однако разногласия наблюдаются не только между странами, но и внутри крупнейшей фракции Европарламента – Европейской народной партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия подготовила масштабную реформу правил государственных закупок для защиты собственных производителей.

    В ответ на новый закон «Сделано в Европе» Министерство коммерции КНР пригрозило Евросоюзу ответными мерами.

    Сами европейские компании испугались негативного влияния инициативы о приоритете местной продукции на экономику региона.

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    23 сентября 2026, 15:30 • Новости дня
    Суд вынес приговор по делу о легализации мигрантов через украинские паспорта

    ФСБ: Фигуранты дела о незаконной миграции получили до 11 лет колонии

    Tекст: Денис Тельманов

    Участники преступной группы в Тульской области отправились в исправительную колонию за масштабную торговлю поддельными украинскими документами для легализации иностранцев в России, сообщила ФСБ.

    В период с 2023 по 2026 год силовики пресекли работу масштабного канала незаконной легализации иностранцев, передает РИА «Новости». «23 сентября Одоевским межрайонным судом Тульской области 13 участников преступной группы признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений и приговорены к лишению свободы на срок от трех до 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – сообщили в ФСБ. Также им назначены штрафы от 50 тыс. до 1,6 млн рублей.

    Преступники брали за свои услуги от 500 тыс. рублей. Они находили иностранцев без законных оснований для получения гражданства и делали им фальшивые паспорта Украины на профессиональном оборудовании. Нелегальный бизнес маскировался под московскую аутстаффинговую компанию.

    В настоящее время все выданные таким образом российские паспорта аннулированы. Иностранцы выдворены за пределы страны, въезд им окончательно закрыт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет раскрыл схему получения российского гражданства через фиктивные паспорта Украины.

    Московский суд вынес приговор двенадцати участникам преступного сообщества, легализовавшего 100 тыс. иностранцев.

    В Ставропольском крае суд признал местного жителя виновным в незаконной постановке на учет более 600 мигрантов.

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    23 сентября 2026, 20:52 • Новости дня
    Финляндия и Украина договорились совместно выпускать военные дроны

    Финляндия и Украина подписали соглашение о совместном выпуске БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Хельсинки и Киев заключили двустороннее соглашение, направленное на совместное производство и разработку современных беспилотных технологий.

    Финляндия и Украина договорились о совместном производстве оборонной продукции. Соответствующее соглашение затрагивает сферу беспилотных технологий, пишет РИА «Новости».

    «Финляндия и Украина подписали соглашение об усилении сотрудничества в области обороны и безопасности, так называемое «соглашение по беспилотникам», – сообщили в финском министерстве обороны.

    Документ направлен на развитие и совместное создание беспилотных систем. Договоренности также призваны упростить процедуру выдачи разрешений на экспорт военной продукции. Президент Финляндии Александр Стубб подтвердил, что пакт открывает путь к совместному выпуску вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее Киев и Хельсинки договорились о совместном производстве морских и наземных беспилотных систем.

    Позже президент Финляндии Александр Стубб пообещал передать украинской армии основную часть совместно производимых аппаратов.

    А бывший лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук назвал Финляндию важнейшей площадкой для локализации украинских оборонных разработок.

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    24 сентября 2026, 19:49 • Новости дня
    Туск пообещал сурово наказать убившего священника украинца

    Туск: Убивший священника украинец получит суровое наказание

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал жестко наказать напавшего на аббатство в Ярославе мужчину, лишившего жизни служителя церкви и ранившего еще четырех человек.

    Туск пообещал суровое наказание для гражданина Украины, устроившего резню на территории монастыря, передает РИА «Новости». Нападение произошло в четверг в Ярославском аббатстве Подкарпатского воеводства.

    «Убийца из Ярослава находится в руках польской полиции. Продолжаются следственные действия. Преступник – гражданин Украины. Он будет наказан с полной суровостью польского закона», – заявил глава правительства в социальных сетях.

    Жертвами вооруженного ножом 31-летнего мужчины стали пять человек, среди которых трое священнослужителей. Один из пострадавших скончался в больнице, еще двое находятся в критическом состоянии. Злоумышленника задержали на месте преступления, правоохранители опрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства трагедии.

    Напомним, за полгода число преступлений против самих граждан Украины в Польше выросло на треть.

    Летом Дональд Туск призвал бороться с агрессией по отношению к иностранцам.

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    23 сентября 2026, 17:06 • Новости дня
    Представитель ЕК заявил о возможном выделении Украине 20 млрд евро

    ЕК: Украина получит 20 млрд евро в случае проведения реформ в 2026 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз готов предоставить Киеву 20 млрд евро финансовой помощи при условии успешной реализации согласованных реформ до конца года, сообщил официальный представитель ЕК Гийом Мерсье.

    Еврокомиссия может разблокировать для Украины 20 млрд евро бюджетной поддержки, передает РИА «Новости». Выделение средств станет возможным, если Киев проведет ряд реформ до конца текущего года.

    Бюджетная часть европейского финансирования предоставляется при выполнении определенных условий. В их число входят обеспечение верховенства права, борьба с коррупцией, устойчивость экономики и проведение согласованных с ЕС реформ.

    «Если эти реформы могут быть проведены и приняты в 2026 году, они смогут разблокировать бюджетную поддержку в размере 20 млрд евро», – заявил Мерсье на брифинге.

    В середине сентября Еврокомиссия направила украинским депутатам письмо с условиями выделения дополнительных средств.

    Днем ранее Брюссель напомнил Киеву о необходимости эффективной борьбы с коррупцией.

    В конце июля Совет ЕС одобрил специальную дорожную карту амбициозных реформ для украинской стороны.

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    25 сентября 2026, 05:45 • Новости дня
    Москва предупредила об ответе на попытки ЕС изъять активы России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия выверенно и адресно ответит странам Евросоюза, если те решат изъять ее замороженные активы, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

    «Россия продолжит защищать свои интересы. Наши действия по оспариванию ЕСовского произвола будут выверенными, адресными и учитывающими весь комплекс обстоятельств», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».

    Масленников напомнил, что в мае арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Банка России на 18,1 трлн рублей к бельгийскому депозитарию Euroclear о взыскании убытков от блокировки резервов.

    Встречные требования европейской стороны о приостановке исполнения этого решения были отклонены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу европейского депозитария Euroclear на взыскание средств по иску Центробанка.

    Ранее московская инстанция отказала финансовой организации в приостановлении исполнения данных судебных актов.

    В ответ бельгийская структура подала иск против российского регулятора в суд своей страны.

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    24 сентября 2026, 21:55 • Новости дня
    В Еврокомиссии признали провал военных проектов ЕС

    Еврокомиссар Кубилюс признал провал военных проектов ЕС

    В Еврокомиссии признали провал военных проектов ЕС
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз столкнулся с серьезными проблемами при реализации совместных оборонных программ и нехваткой сырья для производства вооружений, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

    Кубилюс признал наличие серьезных проблем в совместных военных программах Евросоюза и дефицит критически важного сырья для перевооружения, передает ТАСС. В качестве примеров неудач он привел разработку европейского истребителя и танка.

    «Все помнят неудачи с проектами европейского истребителя или европейского танка», – сказал еврокомиссар. Он отметил неэффективность механизма оборонного сотрудничества Евросоюза PESCO. По его словам, кооперация часто тормозится из-за проблем управления, национального эгоизма и технических сложностей, а промышленность не успевает за военными нуждами.

    Дополнительной преградой для перевооружения стала нехватка критически важных материалов. Еврокомиссар подчеркнул дефицит нитроцеллюлозы для взрывчатки и магнитных материалов для двигателей беспилотников. Несмотря на трудности, он призвал бизнес готовиться к крупным военным контрактам, оценив потенциальные траты стран Евросоюза на оборону до 2035 года почти в 7 трлн евро.

    Ранее еврокомиссар Андрюс Кубилюс признал значительное отставание Евросоюза от России в производстве вооружений.

    Позже политик призвал европейские страны передать Киеву все имеющиеся арсеналы из-за нехватки производственных мощностей.

    В августе Еврокомиссия отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для украинской армии ради поддержки собственных производителей.

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    24 сентября 2026, 19:54 • Новости дня
    Рекордное число нелегалов пересекло Ла-Манш на пути в Британию за сутки

    МВД: За сутки Ла-Манш на пути в Британию пересек 781 мигрант

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 780 мигрантов прибыли в Британию через пролив Ла-Манш за один день, что стало рекордом с начала года, следует из данных британского МВД.

    По данным ведомства за 23 сентября, в среду через пролив на борту 10 лодок переправился 781 мигрант, передает РИА «Новости». Предыдущий рекорд был зафиксирован 30 июня, когда Ла-Манш пересекли более 750 нелегалов.

    В апреле Франция и Британия подписали трехлетнее соглашение по борьбе с нелегальной миграцией. В рамках этого документа Лондон заплатит Парижу 500 млн фунтов стерлингов (675 млн долларов) за то, чтобы французские полицейские останавливали поток нелегалов в надувных лодках.

    В 2025 году более 41 тыс. нелегалов прибыли в Британию на лодках через Ла-Манш, что стало вторым по величине показателем после рекордного 2022 года.

    В начале сентября в британском Портсмуте вспыхнули столкновения с полицией из-за прибытия надувной лодки с нелегалами.

    Месяцем ранее берегов королевства достигло судно с рекордной для одного плавсредства группой из 230 человек.

    В июле за первую неделю работы нового премьера Энди Бернема пролив преодолели около тысячи мигрантов.

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    24 сентября 2026, 21:30 • Новости дня
    ЕС вновь решил ограничить возврат россиян на турниры с флагом и гимном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз рассматривает возможность введения адресных санкций и визовых ограничений для предотвращения возвращения российских спортсменов на международные соревнования с национальной символикой, пишет Euractiv.

    ЕС изучает возможность введения мер, направленных на ограничение участия российских спортсменов в международных турнирах под национальным флагом и с гимном, передает ТАСС со ссылкой на портал Euractiv.

    По данным источника издания в европейских структурах, обсуждаемые инициативы предполагают применение адресных санкций, а также введение визовых ограничений для атлетов из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполком Международного олимпийского комитета восстановил в правах Олимпийский комитет России.

    СВР заявила о тревоге европейских элит из-за возвращения отечественных спортсменов на мировую арену.

    Политологи спрогнозировали введение Евросоюзом визовых ограничений для дискредитации российских атлетов.

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    24 сентября 2026, 18:06 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против бывшей главы RT во Франции Федоровой

    Евросоюз ввел санкции против бывшей главы RT во Франции Федоровой

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский союз ввел персональные ограничения против Ксении Федоровой, ранее возглавлявшей подразделение телеканала RT во Франции.

    Евросоюз внес бывшего руководителя французского бюро RT Ксению Федорову в санкционный список, передает ТАСС. Об этом говорится в официальном заявлении Совета ЕС.

    В Брюсселе заявили, что деятельность журналистки якобы представляет собой «манипулирование информацией» и наносит ущерб демократическим процессам в Европе.

    Введенные ограничения предусматривают замораживание активов Федоровой. Кроме того, гражданам и компаниям стран ЕС теперь запрещено любое сотрудничество с журналисткой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе МИД России назвал высылку Федоровой из Франции актом расправы.

    В мае против журналистки организовали агрессивную пиар-кампанию.

    В июле официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала уголовное преследование за распространение материалов RT в Европе.

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Россия начала отключение Украины от интернета

      В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центра и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

    • Визит Си в США показал величие Китая

      Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

    • Почему Мадьяр побрезговал Украиной

      Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Лунный календарь на октябрь 2026 года: благоприятные дни для посадок, квашения капусты и садовых работ

      В октябре завершается основной дачный сезон, но работ в саду и огороде остается много: высаживают озимый чеснок и лук, сажают плодовые и ягодные культуры, обрезают кустарники, готовят грядки к зиме, пересаживают многолетники и квасят капусту. Лунный календарь традиционно используют как дополнительный ориентир для выбора дат, хотя научных доказательств влияния фаз Луны на урожайность нет. Рассказываем, когда будет растущая и убывающая Луна в октябре 2026 года, какие дни по традиционному лунному календарю подходят для посадок и обрезки, когда квасить капусту и почему погода, температура почвы и технология всегда важнее лунной даты.

    • Сертификат ПФДО: как получить и записать ребенка в кружок

      Сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) дает возможность оплачивать занятия ребенка в кружках и секциях за счет средств регионального и местного бюджетов. Ниже – порядок оформления, способы проверки данных и алгоритм записи в выбранную программу.

    • Подготовка дачи к зиме: пошаговая инструкция по консервации дома

      С наступлением холодов дачные постройки, инженерные системы и растения нуждаются в защите от промерзания, влаги и грызунов. Правильная консервация позволяет сохранить имущество и избежать дорогостоящего ремонта весной.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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