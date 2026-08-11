Политолог предупредил о возможных провокациях ЕС против российских спортсменов

Политолог Данилин: Российским спортсменам надо быть готовыми к провокациям ЕС

Tекст: Олег Исайченко

«Европейские чиновники и спецслужбы в своем желании навредить России готовы на все. Если для этого придется принести в жертву Олимпийское движение – они пойдут и на такой шаг, что, конечно, очень прискорбно», – отметил политолог Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

По его мнению, есть несколько инструментов, которые политики и чиновники ЕС, вероятно, задействуют для дискредитации российских спортсменов. «Во-первых, это введение санкций и визовых ограничений против российских атлетов и представителей спортивных структур. Во-вторых, это организация провокаций против членов наших команд, как это было неоднократно», – детализировал собеседник.

Речь может пойти о подмешанных в воду таблетках – в результате анализы покажут, будто спортсмен из России принимал запрещенные лекарства, считает Данилин. «Также организаторы соревнований могут предоставлять нашим ребятам не очень свежую пищу. Кроме того, возможны так называемые медовые ловушки, подстроенные столкновения и стычки. Другими словами, перед спортивными мероприятиями стоит быть готовыми к различным провокациям», – предостерег политолог.

Чтобы помешать оппонентам реализовать свои планы, российским командам следует ездить на соревнования со своей водой и питанием, не поддаваться на манипуляции, отметил он. «Приходится признать, что мы вынуждены вернуться в те времена, когда спортсмены из Советского Союза ездили выступать на Запад. Там были постоянные провокации. Меры предосторожности отработаны нами с тех пор», – заключил Данилин.

Ранее стало известно, что европейские политики и чиновники крайне обеспокоены решением Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с Олимпийского комитета России (ОКР) и российских спортсменов. Как сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР), в ЕС считают, что это может свести на нет многолетние усилия по «изоляции» России в мировом спорте.

«Особую, на грани паники, тревогу у евробюрократов вызывает открывшаяся перспектива полноценного участия спортсменов из РФ в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе с национальным флагом и гимном», – говорится в сообщении ведомства. На этом фоне европейские страны рассматривают возможность ограничить финансирование МОК и других спортивных организаций, которые допустят российских спортсменов к соревнованиям.

Также, по данным СВР, Евросоюз может усилить антироссийскую кампанию среди конструктивно настроенных по отношению к Москве стран и спортивных федераций, а также ввести новые санкции и визовые ограничения против российских спортсменов и представителей спортивных структур. Отмечается, что Брюссель уже включил российских спортивных функционеров, в том числе министра спорта России и главу ОКР Михаила Дегтярева, в 21-й санкционный пакет.

«Действенным способом «вывести русских из игры» в ЕС считают организацию провокаций против членов российских команд накануне соревнований. Этот вариант был апробирован в начале июля в Мюнхене, когда полиция задержала по подозрению в «шпионаже» членов российской сборной на первенстве Европы по синхронному плаванию среди юниоров. Запугивания, однако, не помешали россиянам занять уверенное первое место по количеству наград в общем зачете турнира», – указывает СВР.

Напомним, в середине июля МОК отменил решение об отстранении ОКР, действовавшее с 12 октября 2023 года, а также отозвал рекомендации для международных спортивных федераций по ограничениям для россиян. «Это стало возможным благодаря последовательной юридической и дипломатической работе Минспорта и Олимпийского комитета России. Возвращение нашей страны в олимпийскую семью – это зеленый свет для международных федераций по восстановлению в правах всех наших атлетов», – подчеркивал Михаил Дегтярев.

После этого девять стран Европы – Эстония, Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Финляндия и Швеция – предложили лишить МОК финансирования Евросоюза.

Организация заявила, что не изменит позицию по России из-за угроз со стороны европейских государств. «МОК должен придерживаться своей миссии по сохранению основанной на ценностях и по-настоящему глобальной спортивной платформы, которая дает надежду миру», – отметили в комитете.