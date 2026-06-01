Когда мы по любому вопросу обращаемся к ИИ, мы не только бесплатно обучаем подконтрольную иностранному правительству технологию, но и предоставляем ему неограниченный круг информации о себе – здоровье, сфера интересов, коммерческая тайна, потребительские привычки и так далее.5 комментариев
Французские политик Филиппо обвинил Макрона в борьбе с воображаемым врагом
Президент Франции Эммануэль Макрон демонстративно хвастается своими действиями против воображаемого противника, однако не делает ничего в связи с воцарившимся недавно во Франции хаосом из-за беспорядков после победы «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов, заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо, баллотирующийся в президенты.
Кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо прокомментировал действия главы государства Эммануэля Макрона, передает РИА «Новости».
Накануне французские военные моряки остановили в Атлантике танкер Tagor, который якобы направлялся из Мурманска.
Лидер партии «Патриоты» возмутился бездействием властей на фоне уличных столкновений с участием фанатов футбольного клуба «ПСЖ». «Он бахвалится в открытом море перед воображаемым противником, в то время как за углом во Франции царит абсолютный хаос из-за тысяч дикарей, и вот с этим он ничего не делает!» – написал Филиппо в социальной сети X.
Посольство России в Париже подтвердило, что капитаном перехваченного судна является российский гражданин. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия французской стороны незаконными и граничащими с пиратством.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о перехвате следовавшего из Мурманска нефтяного танкера Tagor.
В Кремле назвали действия французских властей незаконными.