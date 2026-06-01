Глава МИД Норвегии заявил о возможном пересмотре решения о вступлении в ЕС
Норвегия допускает возможность изменения прежнего решения об отказе от полноправного членства в Европейском союзе из-за новых геополитических реалий, сообщили СМИ.
Как пишет Financial Times, министр иностранных дел Эспен Барт Эйде напомнил, что при вступлении в Европейскую экономическую зону государство следовало модной тенденции единого рынка, передает RT.
Глава дипломатического ведомства указал на серьезные глобальные изменения. «Прошло более 30 лет, и этот благоприятный мир исчез – и нам нужно честно признать, что мы оказались в более сложной ситуации: те части ЕС, к которым мы решили не присоединяться, становятся всё более важными», – подчеркнул министр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер консервативной партии Норвегии Ине Эриксен Серейде призвала подать заявку на вступление в Евросоюз.
