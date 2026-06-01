Глава МИД Норвегии заявил о возможном пересмотре решения о вступлении в ЕС

Bloomberg: ЕС рассматривает заморозку потолка цен на российскую нефть

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, в настоящее время ограничение установлено на уровне 44,10 доллара за баррель, передает «Коммерсант».

Механизм предполагает автоматический пересмотр предельной стоимости каждые шесть месяцев. По правилам, потолок должен находиться на 15% ниже средней рыночной цены российской марки Urals. Однако из-за роста стоимости нефти, в том числе из-за фактического закрытия Ормузского пролива, очередной пересмотр мог бы поднять планку до 65 долларов за баррель.

Один из вариантов предполагает сохранение текущего лимита, а также отказ от автоматического повышения до конца года. Ожидается, что эта мера войдет в новый пакет антироссийских санкций, который Евросоюз планирует официально представить в начале июня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предлагала снизить потолок цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель.

Позже страны Евросоюза отказались от введения нового лимита.

План по сдерживанию стоимости сырья оказался неосуществимым из-за конфликта на Ближнем Востоке.