    Антон Крылов Антон Крылов Искусственный интеллект тупеет вместе с людьми

    Когда мы по любому вопросу обращаемся к ИИ, мы не только бесплатно обучаем подконтрольную иностранному правительству технологию, но и предоставляем ему неограниченный круг информации о себе – здоровье, сфера интересов, коммерческая тайна, потребительские привычки и так далее.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа не может ответить на четыре вопроса о переговорах с Россией

    Европе нужно садиться за стол – однако проблема в том, что для целого ряда европейских политиков есть иные приоритеты. Одни слишком много зарабатывают на войне. Другие не готовы садиться за стол переговоров без гарантий того, что они выйдут оттуда с выгодной для себя сделкой.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чернышевский выступил на стороне рассерженных патриотов

    Чернышевский был из тех, кого можно было бы назвать «рассерженным патриотом» – он критиковал положение дел в России, но любил ее и всегда был за ее интересы. Герцен – скорее иноагент, желавший России поражения.

    1 июня 2026, 14:35 • Новости дня

    Глава МИД Норвегии заявил о возможном пересмотре решения о вступлении в ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Норвегия допускает возможность изменения прежнего решения об отказе от полноправного членства в Европейском союзе из-за новых геополитических реалий, сообщили СМИ.

    Как пишет Financial Times, министр иностранных дел Эспен Барт Эйде напомнил, что при вступлении в Европейскую экономическую зону государство следовало модной тенденции единого рынка, передает RT.

    Глава дипломатического ведомства указал на серьезные глобальные изменения. «Прошло более 30 лет, и этот благоприятный мир исчез – и нам нужно честно признать, что мы оказались в более сложной ситуации: те части ЕС, к которым мы решили не присоединяться, становятся всё более важными», – подчеркнул министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер консервативной партии Норвегии Ине Эриксен Серейде призвала подать заявку на вступление в Евросоюз.

    Российское посольство в Осло заявило о планах норвежских властей развернуть дальнобойные системы залпового огня.

    Глава министерства иностранных дел королевства Эспен Барт Эйде допустил отправку западных войск на Украину.

    30 мая 2026, 14:03 • Новости дня
    Медведев выложил сгенерированное ИИ видео с испуганными Макроном и Мерцем

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев поделился созданным ИИ видео, где президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Британии Кир Стармер приходят в ужас от демонстрации мощи российского вооружения.

    Медведев разместил в Max видео, которое сгенерировало ИИ. На кадрах президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Британии Кир Стармер с ужасом наблюдают за пусками ракет.

    Визуальный ряд сопровождается закадровым голосом самого политика, зачитывающего фрагмент своего вчерашнего сообщения.

    «Это пока цветочки», – прокомментировал публикацию автор канала.

    В конце апреля зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал руководство Евросоюза за одержимость военными действиями.

    В январе политик ответил на военные планы Эммануэля Макрона видеозаписью удара российским комплексом «Орешник». В начале мая Дмитрий Медведев назвал милитаристскую Германию опасной для Европы и России.

    1 июня 2026, 05:31 • Новости дня
    Bloomberg: ЕС начал искать способы защиты Euroclear после решения суда в Москве
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейский союз приступил к изучению вариантов поддержки крупнейшего европейского депозитария Euroclear после решения московского суда о взыскании с него крупной суммы.

    Страны Европейского союза находятся на начальном этапе анализа возможных мер помощи европейской площадке Euroclear, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Необходимость в поддержке возникла после постановления Арбитражного суда Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийского депозитария Euroclear 200 млрд евро компенсации. Позже Центральный банк России потребовал немедленного исполнения данного судебного решения.

    В ответ бельгийская финансовая структура подала апелляцию на это определение столичной инстанции.

    Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

    Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    31 мая 2026, 13:07 • Новости дня
    Bloomberg: ЕС рассматривает заморозку потолка цен на российскую нефть

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз (ЕС) обсуждает временную заморозку потолка цен на российскую нефть на фоне роста мировых котировок, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, в настоящее время ограничение установлено на уровне 44,10 доллара за баррель, передает «Коммерсант».

    Механизм предполагает автоматический пересмотр предельной стоимости каждые шесть месяцев. По правилам, потолок должен находиться на 15% ниже средней рыночной цены российской марки Urals. Однако из-за роста стоимости нефти, в том числе из-за фактического закрытия Ормузского пролива, очередной пересмотр мог бы поднять планку до 65 долларов за баррель.

    Один из вариантов предполагает сохранение текущего лимита, а также отказ от автоматического повышения до конца года. Ожидается, что эта мера войдет в новый пакет антироссийских санкций, который Евросоюз планирует официально представить в начале июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предлагала снизить потолок цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель.

    Позже страны Евросоюза отказались от введения нового лимита.

    План по сдерживанию стоимости сырья оказался неосуществимым из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    29 мая 2026, 20:55 • Новости дня
    Президент Польши обвинил главу Минобороны в глупости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Польши Кароль Навроцкий во время общения с прессой обвинил вице-премьера, министра обороны страны Владислава Косиняк-Камыша в некомпетентности из-за подписанного без ведома канцелярии договора о безопасности с Лондоном.

    «Господин Косиняк-Камыш совершил глупость и не сделал свою работу», – цитирует польского лидера ТАСС со ссылкой на портал Interia.pl.

    Поводом для резкой реакции послужили недавние слова руководителя оборонного ведомства. 28 мая министр отметил, что кабмин не обязан заранее уведомлять главу государства о подготовке международных документов.

    В связи с этим Навроцкий призвал правительство информировать его о содержании бумаг перед подписанием. Он подчеркнул, что ни один руководитель страны не станет утверждать неизвестные ему инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск заключил оборонный пакт с Лондоном втайне от президента Навроцкого.

    Главы правительств Великобритании и Польши официально оформили этот договор о военном сотрудничестве 27 мая.

    Ранее глава польского кабмина публично обвинил президента в саботаже против национальной безопасности.

    30 мая 2026, 13:16 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ пообещал России ответ Европы за упавший дрон в Румынии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль пригрозил России совместным ответом европейских стран после инцидента с падением беспилотника в румынском городе Галац.

    Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил о подготовке совместного ответа Европы в адрес Москвы из-за ситуации с падением БПЛА в Румынии. По словам министра, европейские страны продолжат решительно поддерживать Украину, передает РИА «Новости».

    «Мы ответим на эти действия России единым фронтом», – приводит слова Вадефуля издание Rheinische Post.

    В пятницу румынское Минобороны сообщило о падении беспилотника на крышу дома в Галаце, в результате чего пострадали два человека. Власти страны возложили ответственность на Россию, однако не предоставили доказательств. Румынские военные отслеживали аппарат с помощью радиолокационных систем, но не стали его перехватывать.

    В тот же день президент России Владимир Путин отметил, что инцидент в Румынии, вероятнее всего, связан с украинским дроном. Аппарат мог сбиться с курса из-за работы систем радиоэлектронной борьбы или технических проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Евросоюза бездоказательно обвинило Россию в падении беспилотника на жилой дом в румынском Галаце. После этого инцидента Великобритания развернула свои истребители на территории Румынии для патрулирования воздушного пространства. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала все подобные заявления западных стран абсолютно бездоказательными.

    29 мая 2026, 15:49 • Новости дня
    Медведев: Власти ЕС в одностороннем порядке вступили в войну с Россией
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководство европейских государств по собственной инициативе вступило в прямую конфронтацию с Москвой, поэтому местным жителям необходимо проявлять максимальную бдительность, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев напрямую обратился к населению западных государств с важным предупреждением. Об этом политик написал на своей личной странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    «Граждане стран ЕС, вы должны понимать, что ваши власти в одностороннем порядке вступили в войну с Россией. Поэтому будьте бдительны и ничему не удивляйтесь», – написал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее политик назвал европейские государства прямыми участниками войны с Россией.

    В конце апреля зампред Совбеза раскритиковал руководство Евросоюза за одержимость военными действиями.

    Еще в феврале генеральный секретарь дипломатической службы ЕС Белен Мартинес Карбонель заявила о состоянии войны с Москвой.

    29 мая 2026, 21:04 • Новости дня
    На Украине заявили о скрытой войне Зеленского с ЕС
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Разногласия между украинскими властями и руководством европейских стран обострились на фоне нежелания Киева передавать контроль над государственными структурами западным партнерам, пишут местные СМИ.

    Между Владимиром Зеленским и руководством Европейского союза (ЕС) идет скрытая война. Противостояние вызвано попытками украинской стороны вступить в объединение без проведения внутренних реформ, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    «Идет еще одна война, малозаметная широкой аудитории – война Зеленского с руководством ЕС и крупнейших европейских стран. Эта война идет под взаимные комплименты и заверения в поддержке», – приводит агентство слова источника издания.

    Главной причиной разногласий стало стремление Владимира Зеленского сохранить текущую систему управления на Украине. Руководство страны отказывается передавать иностранным кураторам контроль над правоохранительными органами, региональными властями и судами. Европейские чиновники, напротив, настаивают на внешнем контроле за освоением выделяемых средств.

    Конфликт интересов уже привел к регулярным провалам голосований за ключевые законопроекты в украинском парламенте. Принятие этих документов является обязательным требованием Брюсселя и кредиторов для продолжения интеграции, однако их утверждение лишит действующую власть влияния на силовой блок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ультиматумы президента Украины об ускоренном вступлении страны в Евросоюз привели к ухудшению отношений между Киевом и европейскими столицами.

    Европейские лидеры устали от резкого тона общения главы киевского режима.

    Брюссель рассматривает введение новых жестких условий для выделения макрофинансовой помощи украинской стороне.

    30 мая 2026, 10:48 • Новости дня
    ЕС решил наказать Болгарию через полгода после вступления страны в еврозону

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейская комиссия начнет применять санкции в отношении Болгарии из-за превышения допустимого уровня дефицита бюджета, который по правилам объединения, не должен превышать 3%, о будущих санкциях сообщили власти страны.

    Еврокомиссия анонсировала начало процедуры наказания Болгарии за излишний бюджетный дефицит с 3 июня. Об этом заявил президент страны Румен Радев на заседании правительства, пишет «Российская газета».

    «Дефицит бюджета в прошлом году был намного выше 3%, а не таким, каким его представили, чтобы мы могли вступить в еврозону. В этом году ожидается еще больший дефицит, так что пузырь лопнул», – заявил глава государства.

    С начала июня в отношении страны будут действовать надзорные и ограничительные меры, а также возможно введение определенных санкций. Допустимый уровень дефицита бюджета в еврозоне составляет 3%, тогда как в Болгарии по итогам 2025 года он достиг 3,5%. Страна официально перешла на евро с 1 января 2026 года.

    Радев раскритиковал предыдущие правительства за манипуляции данными, нарушения налогового законодательства и завышение цен на госзакупки. Премьер-министр заверил, что коррупционеры понесут наказание. Ранее Еврокомиссия похвалила Софию за создание антикоррупционного органа, но потребовала продолжения реформ для получения 6,2 млрд евро из фонда восстановления.

    Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС выделить Болгарии 3,2 млрд евро в виде дешевых кредитов по программе SAFE для укрепления оборонного потенциала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Румен Радев оперативно сформировал новое правительство для борьбы с растущим дефицитом. В середине апреля в Болгарии прошли парламентские выборы. Ранее депутаты Народного собрания отклонили инициативу о проведении референдума по переходу на евро.

    30 мая 2026, 15:17 • Новости дня
    МИД указал на непоследовательную позицию западных политиков по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    За последние полтора года риторика государств НАТО относительно урегулирования украинского кризиса неоднократно менялась, вызывая серьезные сомнения в искренности их миротворческих намерений, заявили в МИД России.

    Внешнеполитическое ведомство обратило внимание на противоречивые заявления представителей Североатлантического альянса, передает РИА «Новости». В официальном Telegram-канале дипломаты опубликовали специальную инфографику. Там собраны высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и главы Финляндии Александра Стубба.

    «На протяжении последних полутора лет мы слышим от представителей стран НАТО то о необходимости начала скорейших переговоров с Москвой с целью установления прочного мира, то о необходимости «давления» на Россию, поставках вооружения боевикам ВСУ и войне до победного конца», – заявили в министерстве.

    Представители ведомства также добавили, что подобная изменчивая линия поведения европейских государств заставляет серьезно сомневаться в их реальных целях.

    Ранее сенатор Владимир Джабаров указал на невозможность посредничества президента Финляндии Александра Стубба в переговорах Москвы и Брюсселя.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал полную остановку боевых действий главным условием для старта диалога.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила западные страны в нежелании вести реальные мирные переговоры по украинскому кризису.

    30 мая 2026, 13:50 • Новости дня
    Финский бренд Kuoma объявила о закрытии фабрики после ухода из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финский производитель обуви Kuomiokoski Oy закрывает историческую фабрику и переносит мощности в другой город на фоне финансовых потерь после ухода с российского рынка, пишут местные СМИ.

    Финская компания Kuomiokoski Oy, выпускающая обувь под брендом Kuoma, вынуждена закрыть фабрику в поселении Куомиокоски и перенести производство в город Мянтюхарью, сообщает местный телерадиовещатель Yle. Предприятие в Куомиокоски непрерывно работало с 1930 года.

    Руководство компании отмечает, что новое помещение в Мянтыхарью располагает более современными производственными мощностями. Теперь предприятие способно обрабатывать до 18 пар обуви в час.

    В последние годы фирма столкнулась с серьезным падением финансовых показателей на фоне ухода с российского рынка. С 2022 года оборот компании сократился примерно на треть, а в 2025 году производитель потерял более одного млн евро.

    Обувь бренда производится не только в Финляндии. Верхнюю часть ботинок изготавливают в Латвии, а сырье поступает в том числе из стран Азии. В некоторых моделях только подошва и стелька сделаны на финской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, товарооборот между Россией и Финляндией сократился в 12 раз за последние четыре года. В приграничных финских регионах за год обанкротилось свыше трехсот различных фирм. А тем временем, предприниматели из финского города Иматра ждут открытия границы с Россией.

    29 мая 2026, 21:14 • Новости дня
    Масштабная забастовка из-за низких зарплат охватила всю Италию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Массовые протесты в Италии охватили всю страну, затронув работу общественного транспорта, образовательных и медицинских учреждений, причиной стало недовольство граждан текущим экономическим курсом.

    Вторая за полмесяца суточная акция протеста проходит в Италии. Организаторами выступили несколько профсоюзов, выступающих против роста оборонных расходов и антисоциального курса властей. Больше всего протесты затронули железнодорожное и морское сообщение, а также больницы и школы, передает ТАСС.

    Участники протестной акции требуют улучшить условия труда. В совместном заявлении организаторов говорится: «Трудящиеся бастуют против эксплуатации и низкой оплаты труда, попыток ограничить право на протестные выступления».

    Активисты настаивают на установлении минимальной ставки в размере 12 евро в час, увеличении финансирования социальной сферы и прекращении спонсирования военных конфликтов. Предыдущая аналогичная акция состоялась 18 мая.

    Критики обвиняют протестующих в банальном нежелании работать. Нынешнее мероприятие выпало на пятницу перед длинными выходными по случаю национального праздника, что особенно сильно ударило по школам в конце учебного года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года рабочие порта Генуи заблокировали подъездные пути в знак протеста против действий Израиля.

    Ранее, весной прошлого года участники масштабного шествия в Риме потребовали направить военные бюджеты на образование и здравоохранение.

    А летом 2024 года активисты во Флоренции провели флешмоб против поставок оружия украинскому правительству со стороны Италии.

    29 мая 2026, 19:55 • Новости дня
    Путин заявил о праве ЕС самому выбрать переговорщика

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не станет указывать Евросоюзу представителя по переговорам на Украине, но оставит за собой право решать вопрос о встрече, отметил президент Владимир Путин.

    «Правы те в Евросоюзе, кто говорит, что они сами должны определять переговорщика, мы им не назначаем», – сказал российский лидер на пресс-походе в Астане, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что определять переговорщика от Евросоюза не относится к компетенции России. При этом он указал, что вопрос о встрече с таким представителем остается суверенным выбором Москвы.

    Напомним, Европейский союз рассматривает кандидатуру президента Финляндии Александра Стубба на роль официального переговорщика с Москвой.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас затруднилась ответить на вопрос о выборе кандидата для контактов с Москвой.

    1 июня 2026, 12:48 • Новости дня
    Премьер Швеции допустил вступление Канады в Евросоюз
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон назвал Канаду самой скандинавской страной за пределами региона и предположил возможность ее присоединения к Европейскому союзу.

    Глава шведского правительства Ульф Кристерссон выразил мнение, что Канада могла бы стать полноправным членом Евросоюза, передает РИА «Новости». Политик отметил близость ценностей двух регионов.

    «Европейский союз – это, очевидно, вопрос географии, что понятно из названия. Но это также вопрос ценностей и того, с какими странами вы хотели бы интегрироваться в различных аспектах. Так что не мне судить, но Европейский союз – очень гостеприимный клуб для единомышленников», – заявил Кристерссон в интервью телеканалу CTV News.

    Политик также добавил, что на его родине Канаду в шутку считают самой скандинавской страной в мире за пределами самой Скандинавии. Эти слова прозвучали в ответ на обсуждение возможных перспектив вступления североамериканского государства в ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президент Финляндии Александр Стубб допустил присоединение Канады к Евросоюзу.

    В марте глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро назвал это государство потенциальным кандидатом на вступление в объединение.

    В прошлом году идею интеграции с европейским блоком поддержали 44% канадских граждан.

    29 мая 2026, 19:50 • Новости дня
    Путин назвал бредом заявления ЕС об угрозе со стороны России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин назвал бредом и враньем заявления представителей Евросоюза об угрозе со стороны Москвы.

    Путин категорически отверг заявления западных политиков о якобы существующих агрессивных планах Москвы в отношении европейских государств, передает ТАСС. Комментируя слова европейских политиков о подготовке к военному конфликту, глава государства подчеркнул их несостоятельность.

    «Что касается заявлений европейских политиков о том, что они готовятся к войне с Россией: это бред», – заявил российский лидер. По его словам, подобные заявления делаются якобы в связи с агрессивными планами Москвы в отношении западноевропейских стран.

    «Делается это якобы в связи с агрессивными планами России в отношении западноевропейских стран. Это вранье! Это грубая, наглая ложь» И как говорил Геббельс в свое время: чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Именно такие стандарты и внедряют западные политики, средства массовой информации в свою практическую ежедневную практику», – заявил Путин журналистам.

    Владимир Путин подверг резкой критике работу европейских медиа, обвинив их в обмане своей аудитории при подаче информации об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР.

    В конце апреля зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал руководство Евросоюза за одержимость военными действиями.

    Еще в феврале генеральный секретарь дипломатической службы ЕС Белен Мартинес Карбонель заявила о состоянии войны с Москвой.

    30 мая 2026, 15:54 • Новости дня
    Эстония установила первые устройства защиты от дронов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстонские власти приступили к оборудованию восточных рубежей страны специальными техническими средствами для противодействия беспилотным летательным аппаратам.

    На восточной границе Эстонии появились первые комплексы, предназначенные для борьбы с дронами. Оборудование разместили на юго-востоке государства, передает РИА «Новости».

    «Первые устройства установлены и работают», – цитирует агентство заявление официальных лиц.

    Новые технические средства развернуты на трех участках сухопутной границы. Они охватывают территорию между эстонско-российским пунктом пропуска Лухамаа и местом пересечения границ Эстонии, Латвии и России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года правительство Эстонии выделило дополнительные 17 млн евро на укрепление восточных рубежей.

    Вскоре авиационные власти страны закрыли для полетов участки воздушного пространства в районе российской границы из-за активности беспилотных аппаратов Украины. Позже министр обороны Украины принес извинения за нарушение эстонского воздушного пространства киевским дроном.

    Российские войска освободили Тихоновку в ДНР
    Экс-глава Брянской области Богомаз победил на праймериз «Единой России»
    Россия ограничила поставки рыбы из Армении с 2 июня
    Глава МИД Молдавии поддержал идею объединения с Румынией
    Премьер Швеции допустил вступление Канады в Евросоюз
    Канцлер ордена Белого Орла поддержал лишение Зеленского награды
    Умерла звезда фильма «Война и мир» Лариса Жуковская

    Летняя жара разогреет мировые цены на топливо

    Руководители нескольких всемирных организаций заявили о риске наступления летом глобального топливного кризиса, вызванного блокадой Ормуза. Она уже привела к сокращению поставок нефти и СПГ, истощению стратегических резервов и росту цен на энергоносители, а Европа уже на пороге газового дефицита. МВФ, МЭА, Всемирный банк и ВТО предупреждают – худшее еще впереди. Кто пострадает от кризиса больше всего и до каких значений взлетят цены на нефть и газ? Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Зачем России новое танковое училище в эпоху БПЛА

    Еще одно военное училище воссоздается в России – на этот раз речь идет о Челябинском танковом, закрытом около двадцати лет назад. Почему в эпоху радикальных перемен в военном деле, когда главным ударным оружием на поле боя стали БПЛА, офицеры-танкисты все еще нужны российским Вооруженным силам? Подробности

    Пророссийский активист задержан Грузией ради сигнала Западу

    Впервые за много лет Грузия пошла на демонстративную антироссийскую акцию: задержание активиста, выступающего за налаживание отношений между Москвой и Тбилиси. Чем известен этот человек, в чем его обвиняют и почему одновременно ним по аналогичному обвинению задержан в том числе явно русофобски настроенный журналист? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

      Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – ордена Белого Орла, а также заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    • Румынию втягивают в войну

      Румыния высылает российского генконсула и закрывает одно из консульств после падения беспилотника на многоэтажный жилой дом. Что произошло? Как это понимать? Чего ждать теперь?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на июнь 2026 года: благоприятные дни для посадок, новолуние и полнолуние

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2026 года: новые выплаты, пенсии, биометрия и важные законы

      Июнь 2026 года встретит россиян множеством важных нововведений. С первого дня лета начнется прием заявок на новую семейную налоговую выплату, в аэропортах стартует эксперимент по посадке на рейсы с помощью биометрии, а пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, получат прибавку. Кроме того, изменятся правила ввоза товаров из стран ЕАЭС, вырастут госпошлины для операторов связи и вступят в силу новые ГОСТы. Разбираем все изменения июня 2026 года.

    • Большие церковные праздники июня 2026 года: православный календарь, Петров пост и главные даты месяца

      Июнь 2026 года – месяц, когда православные верующие переходят от радостного празднования Троицы к более спокойному и аскетичному летнему ритму церковной жизни. Месяц открывается Духовым днем, прославляющим Святого Духа, затем следует Неделя всех святых, после чего наступает многодневный Петров пост, который продлится до 11 июля. Кроме того, в июне есть важная поминальная дата – Троицкая родительская суббота. Рассказываем о главных православных праздниках июня 2026 года, о том, что можно и нельзя делать верующим в эти дни, а также о правилах питания в Петров пост.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

