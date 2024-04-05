Норвегия допустила отправку своих войск на Украину

Глава МИД Норвегии Эйде допустил отправку войск на Украину

Tекст: Валерия Городецкая

«Сейчас мы не планируем отправлять войска. Я не думаю, что у многих стран есть такие планы. Но, с другой стороны, в очень долгосрочной перспективе я не думаю, что мы должны в принципе что-то исключать», – сказал министр в интервью «Европейской правде», передает РБК.

Эйде пояснил, что разговоры о потенциальной отправке западных войск на Украину не касались боевых подразделений для прямого противостояния с Россией, так как это может привести к мировой войне. По его словам, речь шла о поддержке Украины, в том числе о помощи в обучении военных.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину.