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Норвегия допустила отправку своих войск на Украину
Глава МИД Норвегии Эйде допустил отправку войск на Украину
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что в «очень долгосрочной перспективе» не исключает возможности отправки норвежских войск на Украину, хотя на данный момент таких планов нет.
«Сейчас мы не планируем отправлять войска. Я не думаю, что у многих стран есть такие планы. Но, с другой стороны, в очень долгосрочной перспективе я не думаю, что мы должны в принципе что-то исключать», – сказал министр в интервью «Европейской правде», передает РБК.
Эйде пояснил, что разговоры о потенциальной отправке западных войск на Украину не касались боевых подразделений для прямого противостояния с Россией, так как это может привести к мировой войне. По его словам, речь шла о поддержке Украины, в том числе о помощи в обучении военных.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину.