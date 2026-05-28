Каллас не смогла объяснить выбор переговорщика от Евросоюза с Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас затруднилась ответить на вопрос о выборе кандидата для контактов с Москвой, передает РИА «Новости».

«Есть много вещей, которые беспокоят Европу. Обсуждение того, кто будет обсуждать это с Москвой, вместо того, что мы должны обсуждать – это ловушка», – заявила политик.

Дипломат добавила, что переговорный процесс требует командной работы, и призвала страны объединения выступать с единых позиций. По ее словам, для достижения результата европейским государствам необходимо действовать сообща, поскольку по отдельности они становятся гораздо слабее. Каллас также напомнила о своих функциях верховного представителя, представляющего Европу на международном уровне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз рассматривает кандидатуру президента Финляндии Александра Стубба на роль официального переговорщика с Москвой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные дискуссии в Европе эвентуальными.

Сама Кая Каллас ранее заявляла о готовности лично вести диалог с российской стороной.