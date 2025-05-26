Схема, по которой людей на одном континенте покупали в качестве рабов, набивали ими корабль и отправляли на другой континент – создание абсолютно извращенного ума. До этого ведь как-то додуматься надо было! Почему-то русские, освоившие громадные пространства и имевшие дело с очень разными народами, до этого не додумались.3 комментария
Стало известно о работе ЕС по налаживанию контактов с Россией
Президент Словении сообщила о работе ЕС по восстановлению контактов с Россией
Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия прилагает усилия по налаживанию контактов с Россией, сообщила президент Словении Наташа Пирц-Мусар.
Евросоюз ведет работу по возобновлению контактов с Россией, заявила президент Словении Наташа Пирц-Мусар, передает ТАСС.
По ее словам, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила ей, что «они работают над этим».
Ранее страны ЕС решили ужесточить антироссийские санкции после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что практически вся Европа ведет войну против России и вновь сплотилась под знаменами нацизма, поддерживая режим Владимира Зеленского на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сейчас между Россией и Европой нет совпадающих позиций, так как европейские страны предпочитают войну переговорам.