Tекст: Ольга Иванова

Практически вся Европа ведет войну против России и вновь сплотилась под знаменами нацизма, поддерживая расистский режим Владимира Зеленского на Украине, заявил глава МИД Сергей Лавров на церемонии возложения венков, передает ТАСС.

Лавров подчеркнул: «Сейчас против нас тоже сплотились под знаменем нацизма, причем в буквальном смысле этого слова, поддерживая откровенно расистский, антироссийский режим Зеленского, который проводит факельные шествия, бросает в мясорубку бойцов с шевронами нацистских дивизий на рукавах. И также, как в рамках операции „Немыслимое“, нам объявляют угрозу нанесения стратегического поражения на поле боя».

Министр отметил, что важно не только помнить героев Великой Отечественной и Второй мировой войны, но и извлекать уроки из дипломатического опыта того времени. По его словам, эти уроки особенно актуальны сейчас, когда Европа, по его мнению, вновь действует против России. Глава дипломатического ведомства выразил уверенность, что память о прошлом поможет России развиваться и в будущем.

Президент России Владимир Путин отметил важность защиты исторической правды и противодействия неонацизму, а также призвал дать отпор всем, кто сегодня пытается оправдывать преступления нацистов.