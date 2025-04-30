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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В мире начинается игра в империи

    Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем корейцам наша СВО

    Если весь XX век американцы сдерживали этот конфликт по 38-й параллели, то прямо сейчас он размораживается, и перспектива войны между Северной и Южной Кореей станет неизбежностью. При этом агрессором, скорее всего, выступит именно Южная Корея.

    8 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Большинство христиан никогда не читало Библию

    Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.

    57 комментариев
    30 апреля 2025, 11:05 • Новости дня

    Путин заявил о фальсификации итогов Второй мировой войны

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин выступил с обращением к участникам III Международного антифашистского конгресса, отметив важность защиты исторической правды и противодействия неонацизму.

    «Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, когда в угоду корыстным политическим интересам пересматриваются, фальсифицируются итоги самой жестокой войны 20-го столетия, принижается роль Советского Союза в достижении Победы, важно быть сплоченными в отстаивании правды о минувшей войне», – передает ТАСС его слова.

    Президент отметил, что сегодня особенно важно противодействовать распространению расизма, неонацизма, русофобии, антисемитизма и других разрушительных идеологий.

    По его словам, пересмотр итогов Второй мировой войны происходит в интересах отдельных политических сил, что требует активного противостояния со стороны общества и государства.

    Ранее память о советских и российских героях Второй мировой почтили на мероприятии в Париже, где отметили вклад СССР и русских в борьбу против фашизма.

    Владимир Путин призвал дать отпор всем, кто сегодня пытается оправдывать преступления нацистов. Он напомнил о важности сохранения памяти и достоинства ради достижений и жертв героев Великой Отечественной войны.

    29 апреля 2025, 11:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил отказ Зеленского от перемирия на 9 Мая

    Политолог Скачко: Отказом от перемирия на 9 Мая Киев выбивает мирную повестку из рук Трампа

    Эксперт объяснил отказ Зеленского от перемирия на 9 Мая
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Отказ Владимира Зеленского от перемирия на 9 Мая осудят в Белом доме, но попытаются оправдать в Европе, обвиняя Москву в коварстве, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее на Банковой отвергли инициативу России о трехдневном прекращении огня.

    «Зеленский требует месячного перемирия вместо трехдневного, чтобы ВСУ успели перегруппироваться в зоне СВО, наладить логистику, подтянуть резервы на критические участки. За три дня они просто не успеют этого сделать», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «В поведении Зеленского есть и политический смысл. За месяц перемирия он хочет переговорить с новым канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, слетать в Британию и Францию, выработать совместную тактику для очередной попытки склонить на свою сторону президента США Дональда Трампа», – продолжил он.

    «Зеленский выбивает мирную повестку из рук Трампа. Если в США обратят внимание на отказ Банковой от предложения Путина, Белый дом осудит, а затем заставит Киев согласиться на прекращение огня. Мы увидим повторение сценария пасхального перемирия, которое Украина сначала отвергла, а потом была вынуждена принять», – спрогнозировал собеседник.

    «В свою очередь, европейские политики, скорее всего, в заявлениях и СМИ запустят оправдательную риторику, сводящуюся к тому, что Украина поступает правильно, а Россия коварна», – указал он. «Если мыслить логически, то Киеву, как проигрывающей стороне, важно добиться полного прекращения огня и затем переходить к политическим договоренностям. Для Москвы же окончательное перемирие допустимо лишь при согласовании гарантий и выполнении всех условий, затрагивающих первопричины украинского кризиса», – подчеркнул аналитик.

    «Как бы то ни было, мирные инициативы России показывают Западу истинное лицо офиса Зеленского. Полагаю, это будет учитываться при выработке итоговых соглашений. Москва честно соблюдает договоренности, показывает готовность к урегулированию и диалогу. Киев же приходится принуждать даже к двухдневному перемирию, как это было на Пасху, которое ВСУ все равно нарушают», – резюмировал эксперт.

    Ранее Владимир Зеленский назвал предложение российского лидера Владимира Путина о трехдневном перемирии с 8 по 10 мая манипуляцией. «Почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить тишину на время парада. Нет причин ждать 8 мая. Огонь должен быть прекращен не на несколько дней. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня – и по меньшей мере на 30 дней», – сказал Зеленский.

    Москва объявляет перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Из сообщения Кремля следует, что российские силы намерены остановить боевые действия с 0:00 мск с 7 на 8 мая и до 0:00 с 10 на 11 мая. «Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру», – говорится в заявлении.

    В случае нарушений со стороны ВСУ Россия даст адекватный и эффективный ответ. Кроме того, Москва в очередной раз заявила о готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал перемирие к юбилею Победы проявлением доброй воли России: «Президент руководствуется соображениями гуманитарного характера. Это проявление доброй воли главы российского государства».

    Напомним, нечто подобное происходило и после того, как Владимир Путин предложил 30-часовую приостановку огня в честь празднования Пасхи. Тогда Зеленский отказывался присоединяться к соглашению, однако в последствии нехотя согласился. В итоге за отведенное время, по данным Минобороны, ВСУ успели нарушить «режим тишины» 4,9 тыс. раз.

    Японский сенатор Мунэо Судзуки раскритиковал Зеленского за отказ от инициатив Москвы, сравнив ситуацию с окончанием Второй мировой войны, когда японское командование призывало воевать до последнего и использовать в боях женщин и детей, что привело к трагическим последствиям.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, как перемирие в честь 80-летия Победы проверит готовность Украины к миру.

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    30 апреля 2025, 00:03 • Новости дня
    Путин подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград

    Аэропорт Волгограда официально получил историческое наименование «Сталинград» по указу Путина

    Путин подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград
    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин своим указом утвердил присвоение международному аэропорту Волгоград исторического названия без изменения основного международного наименования.

    Подписанный президентом России Владимиром Путиным указ о присвоении международному аэропорту Волгоград исторического наименования «Сталинград» опубликован на сайте пресс-службы Кремля, передает РИА «Новости». В документе отмечается, что мера направлена на увековечение Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

    Согласно тексту указа, международному аэропорту Волгоград присваивается историческое наименование «Сталинград». Одновременно подчеркивается, что это не повлияет на официальное географическое наименование аэропорта, и оно останется прежним.

    В пояснении указано, что присвоение нового исторического наименования не будет являться изменением установленного названия аэропорта, а также не затронет его юридическую составляющую.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый российский атомный ледокол получил название «Сталинград».

    В России был создан совет по изучению мнения жителей о переименовании Волгограда в Сталинград.

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    29 апреля 2025, 20:10 • Видео
    Чем Трамп похож на Ельцина

    Президент США Дональд Трамп преодолел важный рубеж в 100 дней президентства. Теперь традиционное для США политическое перемирие закончено, удары посыплются со всех сторон, а отбивать их нечем – успехов у Трампа нет.

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    29 апреля 2025, 22:18 • Новости дня
    Трамп признался, что ему проще общаться с Путиным, чем с Зеленским

    Трамп заявил о большей легкости взаимодействия с Путиным по сравнению с Зеленским

    Трамп признался, что ему проще общаться с Путиным, чем с Зеленским
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В интервью американскому журналисту Дональд Трамп отметил, что российский президент Владимир Путин оказался для него более удобным партнером, чем Владимир Зеленский.

    Президент США Дональд Трамп признался, что ему было проще вести дела с российским президентом Владимиром Путиным, чем с Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

    В интервью Гленну Беку Трамп заявил: «Я думаю, он готов заключить сделку, и я бы сказал, что до сих пор с ним проще иметь дело, чем с Зеленским».

    Кроме того, Трамп раскритиковал Зеленского за поведение во время визита в Белый дом, когда украинский лидер, по его словам, начал повышать голос, требуя больше помощи в сфере безопасности.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подтвердил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий. Кроме того, Россия объявила перемирие в честь 80-летия Победы, однако, по данным Кремля, Киев пока не отреагировал на это предложение.

    В феврале Трамп резко отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал на подписание соглашения по украинским недрам, потребовав согласиться на прекращение огня и прекратить критику в адрес Путина.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс охарактеризовал Зеленского как неблагодарного агитатора, после чего украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом. Позже Зеленский выразил сожаление о случившемся и заявил о готовности к переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Украину ждет разгром, однако он пытается ее спасти, а Владимир Зеленский в ходе встречи в Риме 26 апреля обратился к нему с просьбой о дополнительном вооружении, при этом сам диалог в Ватикане прошел в конструктивной атмосфере и без прежней напряженности.

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    29 апреля 2025, 15:08 • Новости дня
    Путин прибыл в Волгоград
    Путин прибыл в Волгоград
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прибыл в Волгоград, где встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и губернатором области Андреем Бочаровым.

    Путин и Лукашенко примут участие в форуме Союзного государства «Великое наследие – общее будущее», передает ТАСС.

    В рамках визита оба лидера посетят Мамаев курган, где почтят память героических защитников Сталинграда в преддверии 80-летия Победы. Вечером Путин проведет отдельную встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

    Накануне Кремль объявил, что встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится во вторник в Волгограде.

    В начале апреля лидеры двух стран провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили предстоящие совместные учения вооруженных сил «Запад-2025».

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    29 апреля 2025, 16:50 • Новости дня
    Путин предложил создать комиссию по исторической памяти России и Белоруссии
    Путин предложил создать комиссию по исторической памяти России и Белоруссии
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    На форуме «Великое наследие – общее будущее» президент России Владимир Путин предложил создать при парламентском собрании России и Белоруссии комиссию по сохранению исторической памяти для защиты правды о Великой Отечественной войне.

    «Предлагаю создать при парламентском собрании комиссию по сохранению исторической памяти. Ее главной задачей, на мой взгляд, должна стать консолидация общественных и политических сил наших граждан, прежде всего молодых людей, вокруг совместных проектов, направленных на защиту исторической правды о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне, о подвигах советского народа», – заявил Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    По его словам, в работу комиссии должны быть вовлечены ведущие эксперты и историки двух стран.

    Ранее Путин призвал дать отпор всем, кто сегодня пытается оправдывать преступления нацистов. Он напомнил о важности сохранения памяти и достоинства ради достижений и жертв героев Великой Отечественной войны.

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    29 апреля 2025, 21:42 • Новости дня
    Переговоры Путина и Лукашенко завершились

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и белорусским лидером Александром Лукашенко в Волгограде завершились.

    Встреча лидеров продлилась четыре часа, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Пул первого».

    Ранее Путин анонсировал совместное с белорусскими специалистами строительство авиационного предприятия и лаборатории для беспилотников, а также назвал успехи экономического сотрудничества с Белоруссией выдающимися

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    29 апреля 2025, 17:56 • Новости дня
    Путин сообщил о планах построить совместный авиазавод с Белоруссией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин анонсировал совместное с белорусскими специалистами строительство авиационного предприятия и лаборатории для беспилотников.

    Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко объявил о готовности России создать совместный авиазавод и лабораторию по беспилотникам, передает ТАСС. Российский лидер подчеркнул договоренность о расширении промышленной кооперации между странами, включая сотрудничество в сфере авиастроения и авиапрома.

    «Мы договорились о том, что мы будем расширять промышленную кооперацию, в том числе за счет совместной работы в области авиастроения, авиапрома. Мы готовы уже заложить завод вместе с вашими специалистами, соответствующую лабораторию по беспилотникам», – заявил Путин.

    Глава российского государства отметил, что Белоруссия сумела сохранить часть авиационной промышленности, доставшейся от СССР, и назвал кооперацию по среднемагистральным самолетам одним из ключевых направлений сотрудничества.

    Ранее Путин предложил создать при парламентском собрании России и Белоруссии комиссию по сохранению исторической памяти для защиты правды о Великой Отечественной войне.

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    29 апреля 2025, 21:56 • Новости дня
    Лукашенко заявил о невозможности пропустить парад Победы в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о своем намерении лично присутствовать на параде в Москве, отметив важность этого события.

    Как сообщает телеканал «Россия 24», Лукашенко сделал заявление во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Волгограде после совместного участия в международном форуме «Великое наследие – общее будущее», передает РИА «Новости». Белорусский лидер выразил благодарность российскому коллеге за приглашение и особо отметил значимость поездки в Волгоград.

    Лукашенко подчеркнул, что не мог отказаться от приглашения на парад в Москве: «Мы не могли не приехать. Вы знаете, что мы едем сначала на Красную площадь, потом проводим парад у себя в Беларуси. Ничего, что мы в основном два государства, два президента привержены этому. Нам не тесно, нам не скучно. Мы делаем свое дело. Пожалуйста, кто хочет, пусть присоединяется», – цитирует его «Россия 24».

    Президент Белоруссии также отметил впечатления от посещения Волгограда, назвав место «впечатляющим» и подчеркнув эмоциональное значение мероприятия.

    Ранее Лукашенко рассказал о том, как у него сложилась традиция отмечать День Победы не только в Минске, но и в Москве.

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    29 апреля 2025, 23:26 • Новости дня
    Стало известно о признании геноцида жителей Сталинградской области

    Суд признал жертвами геноцида 360 тысяч жителей Сталинграда

    Tекст: Денис Тельманов

    Архивные документы, рассекреченные в преддверии 80-летия Победы, позволили установить факт геноцида в отношении жителей Сталинграда и региона.

    Суд Волгоградской области признал жертвами геноцида 360 тыс. мирных жителей Сталинграда и Сталинградской области, передает ТАСС. Такое решение было принято на основании рассекреченных архивных документов и свидетельств ветеранов, о чем сообщил губернатор Андрей Бочаров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Бочаров отметил, что рассекречивание большого массива архивных материалов, связанных с событиями Сталинградской битвы, стало ключевым фактором для установления факта геноцида со стороны немецко-фашистских захватчиков и их пособников.

    «Именно архивные документы, свидетельства и воспоминания наших ветеранов легли в основу решения Волгоградского областного суда о признании преступлений в отношении мирных жителей, проживающих на территории области, геноцидом народов Советского Союза», – заявил губернатор.

    По его словам, преступления против мирных жителей Сталинграда и области были чудовищными, и работа по их расследованию продолжалась многие годы. Бочаров особо подчеркнул участие ветеранов и фронтовиков в судебном процессе, направленном на установление всех совершенных преступлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, управление ФСБ по Волгоградской области рассекретило архивные материалы о Сталинградской битве, которые проливают свет на разведданные, переданные высшему военному руководству СССР во время сражения.

    Президент Владимир Путин возмутился, что некоторые современные учебники истории буквально не содержат ни слова о Сталинградской битве.

    Историк Александр Макушин заявил, что начало спецоперации на Украине стало символом перемен в отношениях с Западом так же, как и Сталинградская битва восемьдесят лет назад внесла перелом в ход мировой истории.

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    30 апреля 2025, 00:56 • Новости дня
    В Париже отметили вклад Советского Союза в Победу над фашизмом

    Во Франции напомнили о роли СССР и российских партизан в Сопротивлении нацизму

    Tекст: Денис Тельманов

    Память о советских и российских героях Второй мировой почтили на мероприятии в Париже, где отметили вклад СССР и русских в борьбу против фашизма.

    В Париже прошла церемония, посвященная вкладу Советского Союза в Победу во Второй мировой войне, передает ТАСС. Посол России во Франции Алексей Мешков подчеркнул важность сохранения памяти о настоящих героях этой Победы для будущих поколений и отметил, что СССР понес самые тяжелые потери в борьбе против фашизма.

    Мешков напомнил, что около 180 тыс. выходцев из России присоединились к французскому Сопротивлению, а не менее 5 тыс. советских граждан и русских эмигрантов сражались в его рядах.

    На территории оккупированной Франции находились примерно 135 тыс. советских граждан, а к концу войны во Франции действовали 55 советских партизанских подразделений.

    Мешков также подчеркнул роль генерала Шарля де Голля, который отстаивал французский суверенитет и способствовал развитию советско-французских отношений после войны.

    Французский историк Анни Лакруа-Ри на церемонии отметила, что поддержка СССР оказала решающее влияние на де Голля: «Премьер Британии Уинстон Черчилль не всегда поддерживал де Голля, тогда как президент США Франклин Рузвельт хотел от него избавиться. Решающей стала франко-советская дружба, потому что именно СССР признал генерала как представителя Франции».

    В мае в Российском духовно-культурном православном центре во Франции пройдут выставки, посвященные женщинам на войне и советскому военному снаряжению, а также показы современных российских фильмов и тематические вечера, посвященные музыке и поэзии Великой Отечественной войны, рассказала руководитель РДКПЦ Анна Котлова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России заявил о заинтересованности французских евродепутатов принять участие в праздновании 80-летия Победы в Москве, французская сторона решила в очередной раз не приглашать российских дипломатов на празднование Дня Победы в Париже, а позиция Парижа по заявлениям российского президента вызывает у Москвы сожаление из-за отсутствия реакции на предложения о переговорах.

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    29 апреля 2025, 16:57 • Новости дня
    Путин призвал сформировать новую архитектуру безопасности в мире

    Путин заявил о необходимости равной и неделимой системы безопасности в мире

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин предложил мировому сообществу объединиться для создания системы безопасности, способной защищать интересы всех стран без ущерба другим.

    Необходимость сформировать в мире новую архитектуру равной и неделимой безопасности подчеркнул президент Владимир Путин, передает ТАСС.

    Выступая на пленарной сессии международного форума «Великое наследие – общее будущее», российский лидер заявил: «Мировому сообществу необходимо вместе создавать новую архитектуру равной и неделимой безопасности, которая бы надежно защищала все государства не в ущерб интересам других».

    По мнению Путина, только коллективные усилия способны обеспечить устойчивую защиту интересов каждого государства. Он отметил, что нынешние подходы к безопасности не должны строиться на ущемлении интересов отдельных стран.

    Ранее Путин заявил, что Евразию необходимо превратить в пространство мира и устойчивого развития.

    Напомним, Путин прибыл в Волгоград для встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и губернатором области Андреем Бочаровым.

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    29 апреля 2025, 17:05 • Новости дня
    В парадном расчете на Красной площади примет участие священник

    Tекст: Ольга Иванова

    На Параде Победы в Москве 9 мая в составе парадного расчета казаков примет участие священнослужитель, иерей Владислав Сулейманов.

    Впервые священнослужитель примет участие в Параде Победы на Красной площади, сообщает Всероссийское казачье общество. В этом году иерей Владислав Сулейманов войдет в состав парадного расчета Терского казачьего войска.

    Владислав Сулейманов – родовой казак, чьи предки переселились на Ставрополье из Полтавской губернии. По словам священнослужителя, для его семьи большая честь делегировать его на торжественное мероприятие в юбилейный год Победы, и он особенно отмечает преемственность поколений. Его прадед Илья Бут прошел всю войну, дошел до Берлина и участвовал в зачистке территории современной Украины от бандеровцев и власовцев.

    Сулейманов служит помощником главного священника в зоне проведения спецоперации на Украине, где координирует работу войсковых священников. Он сообщил, что сразу после начала спецоперации подал рапорт с просьбой отправиться в зону СВО, и правящий архиерей, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл одобрил это решение.

    В зоне боевых действий иерей стал участником установки Поклонного креста в Новопрокоповке Запорожской области. Сулейманов рассказал, что крест был воздвигнут прямо на передовой, всего в двух километрах от позиций противника. Фото это события широко разошлись в российских соцсетях.

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    29 апреля 2025, 12:57 • Новости дня
    Медведев назвал киевский режим «омерзительным наследником фашизма»

    Медведев: Западные спонсоры взрастили и вооружили киевский режим

    Tекст: Ирма Каплан

    Выступая на марафоне «Знание. Первые», зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев подчеркнул, что доверие России к англосаксонским странам после Второй мировой войны оказалось ошибочным, теперь они – идейные оппоненты, с которыми России снова приходится бороться.

    Россия взяла на себя историческую миссию, значимость и сложность которой переоценить невозможно, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в речи на марафоне «Знание. Первые».

    «80 лет назад ценой огромных усилий и потерь наш народ разгромил гитлеровский фашизм. Но сегодня мы вынуждены вновь сражаться с его омерзительным наследником – это киевский режим, который был выращен и вооружен западными спонсорами, покровителями режима», – сказал он.

    По словам Медведева, горький исторический нонсенс сегодняшней ситуации заключается в том, что гибридную войну против России ведут бывшие ее союзники, те, с кем наши отцы и деды, прадеды вместе освобождали европейские города, стояли у пепла в Освенциме или Маутхаузене, вместе мечтали построить новый справедливый мир.

    Запред Совбеза признал, что мир изменился, но не к лучшему – вокруг снова немало опасностей, в том числе глобальных, угрожающих кризисом всему миру. Такой угрозой он  назвал «англосаксонскую тусовку», которой Россия, долгое время проявляя близорукость, доверяла.

    «Виновником беспрецедентного кризиса, в результате которого человечество по сути вышло на последнюю грань опасности или уже за эту грань, за которой расположено небытие, стала, скажем так, англосаксонская тусовка и ее корыстные игры», – приводит ТАСС слова Медведева.

    Россия, продолжил он, проявила близорукость и в ходе Второй мировой войны, и после нее, когда в момент краткосрочного потепления отношений и в первые постсоветские годы считала коллегами и друзьями тех, кому «доверять не нужно было совсем, кто доверия не заслуживал».

    Марафон «Знание. Первые», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне,  проходит с 28 по 30 апреля в 10 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Омске, Владикавказе, Перми, Рязани, Севастополе, Салехарде, Южно-Сахалинске.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев в ходе лекции на марафоне «Знание. Первые» заявил, что отношения России с Европой прошли точку невозврата, так как  европейские лидеры деградировали по сравнению с предшественниками, а на их месте оказались исключительно технические фигуры, отличающиеся русофобскими взглядами.

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    29 апреля 2025, 18:36 • Новости дня
    Лукашенко: После войны СМИ за умы может начаться горячая война

    Tекст: Евгения Караваева

    Александр Лукашенко заявил, что сейчас в мире идет война СМИ за умы людей, затем может начаться горячая война.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире идет этап войны в средствах массовой информации за умы людей, следующим этапом может стать горячая война с применением различных видов оружия, передает РИА «Новости».

    Выступая на международном форуме «Великое наследие – общее будущее», посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Лукашенко отметил, что «слава Богу, пока мы дискутируем, боремся, сражаемся на этих площадках». По словам президента, современная горячая война невозможна без информационной подготовки.

    «Эта подготовка началась, поэтому мы так уцепились за эту историческую память», – сказал Лукашенко.

    Форум проходит в Волгограде 28–29 апреля по инициативе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, президент России Владимир Путин подчеркнул особое значение Дня Победы, отметив его святость для России, а также для других государств бывшего Советского Союза. Путин предложил мировому сообществу объединиться для создания системы безопасности, способной защищать интересы всех стран без ущерба другим.


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    29 апреля 2025, 15:59 • Новости дня
    Путин и Лукашенко возложили венки на Мамаевом кургане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе возложили венки к Вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане.

    В церемонии также участвовали военнослужащие роты почетного караула, передает РИА «Новости».

    После этого лидеры России и Белоруссии прошли к могиле Маршала Советского Союза, героя Великой Отечественной войны Василия Чуйкова, где возложили два букета красных роз. Чуйков – легендарный командир времен битвы за Сталинград, командовавший войсками при освобождении Украины, Белоруссии, Польши и во время штурма Берлина.

    Историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане был открыт в 1967 году.

    Накануне Кремль объявил, что встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится во вторник в Волгограде. Во вторник Путин прибыл в Волгоград.

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