В Париже отметили вклад Советского Союза в Победу над фашизмом

Во Франции напомнили о роли СССР и российских партизан в Сопротивлении нацизму

Tекст: Денис Тельманов

В Париже прошла церемония, посвященная вкладу Советского Союза в Победу во Второй мировой войне, передает ТАСС. Посол России во Франции Алексей Мешков подчеркнул важность сохранения памяти о настоящих героях этой Победы для будущих поколений и отметил, что СССР понес самые тяжелые потери в борьбе против фашизма.

Мешков напомнил, что около 180 тыс. выходцев из России присоединились к французскому Сопротивлению, а не менее 5 тыс. советских граждан и русских эмигрантов сражались в его рядах.

На территории оккупированной Франции находились примерно 135 тыс. советских граждан, а к концу войны во Франции действовали 55 советских партизанских подразделений.

Мешков также подчеркнул роль генерала Шарля де Голля, который отстаивал французский суверенитет и способствовал развитию советско-французских отношений после войны.

Французский историк Анни Лакруа-Ри на церемонии отметила, что поддержка СССР оказала решающее влияние на де Голля: «Премьер Британии Уинстон Черчилль не всегда поддерживал де Голля, тогда как президент США Франклин Рузвельт хотел от него избавиться. Решающей стала франко-советская дружба, потому что именно СССР признал генерала как представителя Франции».

В мае в Российском духовно-культурном православном центре во Франции пройдут выставки, посвященные женщинам на войне и советскому военному снаряжению, а также показы современных российских фильмов и тематические вечера, посвященные музыке и поэзии Великой Отечественной войны, рассказала руководитель РДКПЦ Анна Котлова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России заявил о заинтересованности французских евродепутатов принять участие в праздновании 80-летия Победы в Москве, французская сторона решила в очередной раз не приглашать российских дипломатов на празднование Дня Победы в Париже, а позиция Парижа по заявлениям российского президента вызывает у Москвы сожаление из-за отсутствия реакции на предложения о переговорах.