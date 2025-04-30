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    Сергей Худиев Сергей Худиев Большинство христиан никогда не читало Библию

    Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем корейцам наша СВО

    Если весь XX век американцы сдерживали этот конфликт по 38-й параллели, то прямо сейчас он размораживается, и перспектива войны между Северной и Южной Кореей станет неизбежностью. При этом агрессором, скорее всего, выступит именно Южная Корея.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Чем Россия важна для католиков

    На предстоящих выборах нового понтифика русско-украинская тема будет хоть и не главной (главным будет противостояние традиционалистов и либералов), но все равно очень существенной.

    5 комментариев
    30 апреля 2025, 00:56 • Новости дня

    В Париже отметили вклад Советского Союза в Победу над фашизмом

    Во Франции напомнили о роли СССР и российских партизан в Сопротивлении нацизму

    Tекст: Денис Тельманов

    Память о советских и российских героях Второй мировой почтили на мероприятии в Париже, где отметили вклад СССР и русских в борьбу против фашизма.

    В Париже прошла церемония, посвященная вкладу Советского Союза в Победу во Второй мировой войне, передает ТАСС. Посол России во Франции Алексей Мешков подчеркнул важность сохранения памяти о настоящих героях этой Победы для будущих поколений и отметил, что СССР понес самые тяжелые потери в борьбе против фашизма.

    Мешков напомнил, что около 180 тыс. выходцев из России присоединились к французскому Сопротивлению, а не менее 5 тыс. советских граждан и русских эмигрантов сражались в его рядах.

    На территории оккупированной Франции находились примерно 135 тыс. советских граждан, а к концу войны во Франции действовали 55 советских партизанских подразделений.

    Мешков также подчеркнул роль генерала Шарля де Голля, который отстаивал французский суверенитет и способствовал развитию советско-французских отношений после войны.

    Французский историк Анни Лакруа-Ри на церемонии отметила, что поддержка СССР оказала решающее влияние на де Голля: «Премьер Британии Уинстон Черчилль не всегда поддерживал де Голля, тогда как президент США Франклин Рузвельт хотел от него избавиться. Решающей стала франко-советская дружба, потому что именно СССР признал генерала как представителя Франции».

    В мае в Российском духовно-культурном православном центре во Франции пройдут выставки, посвященные женщинам на войне и советскому военному снаряжению, а также показы современных российских фильмов и тематические вечера, посвященные музыке и поэзии Великой Отечественной войны, рассказала руководитель РДКПЦ Анна Котлова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России заявил о заинтересованности французских евродепутатов принять участие в праздновании 80-летия Победы в Москве, французская сторона решила в очередной раз не приглашать российских дипломатов на празднование Дня Победы в Париже, а позиция Парижа по заявлениям российского президента вызывает у Москвы сожаление из-за отсутствия реакции на предложения о переговорах.

    29 апреля 2025, 12:36 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил решение Индии заменить МиГ-29К французскими Rafale

    Военный эксперт Шурыгин: Индия меняет МиГ-29К на французские Rafale по трем причинам

    Военный эксперт объяснил решение Индии заменить МиГ-29К французскими Rafale
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Решение Нью-Дели заменить МиГ-29К/КУБ истребителями Rafale не скажется на военно-техническом сотрудничестве Индии и России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Владислав Шурыгин. Он объяснил закупку Индией французских машин тремя причинами.

    «Решение индийского руководства заменить самолеты МиГ-29К/КУБ французскими Rafale связано с тремя факторами», – считает военный эксперт Владислав Шурыгин. Первый – политика Нью-Дели по диверсификации поставщиков вооружений и военной техники.

    «Индия ориентирована на российский рынок, но последние 15 лет власти стараются проводить свой курс таким образом, чтобы не зависеть только от одной страны-производителя. В сфере истребительной авиации они – помимо Москвы – сотрудничают с Парижем и другими государствами», – уточнил собеседник.

    На этом фоне он указал на призывы США к Индии закупать F-35. Однако, как отметил Шурыгин, американский самолет – «очень дорогой и крайне переоцененный». Отсюда вытекает второй фактор, почему индийское руководство заменяет «МиГи» на Rafale – доступность истребителей. «Французская машина достаточно «возрастная», и она, что называется, по карману Дели», – пояснил эксперт.

    Наконец, третий фактор – опасение вторичных санкций: «Поскольку на сегодняшний день Москва находится под всевозможными рестрикциями, то, возможно, Индия просто опасается закупать российскую технику». По его оценкам, в связи с нынешней сделкой между Нью-Дели и Парижем не возникнет каких-либо последствий для военно-технического сотрудничества Индии и России.

    «Говорить о том, что индийские власти откажутся от нашего оружия или истребителей, – это ерунда. Первоочередная задача России в настоящее время – насыщать свои Вооруженные силы новой техникой. А поставки за границу, я думаю, начнут восстанавливаться и активизироваться после окончания спецоперации», – заключил Шурыгин.

    Ранее правительство Индии заключило с Францией контракт на поставку 26 истребителей Rafale-M и Rafale-D. Как сообщило минобороны республики, сумма сделки составила 630 млрд индийских рупий (более 7,4 млрд долларов).

    Ожидается, что разработанные французской компанией Dassault Aviation самолеты заменят палубные истребители МиГ-29K и МиГ-29KУБ, которые базируются на индийских авианосцах Vikramaditya и Vikrant. Замену им Индия начала искать на фоне «приближающихся сроков их вывода из эксплуатации», пишет The Hindu.

    Как уточнило индийское военное ведомство, из 26 самолетов 22 представляют собой палубные одноместные боевые Rafale-M, а еще четыре – это двухместные тренировочные Rafale-D. Истребители будут поставлять с 2028 по 2030 год, а экипаж пройдет обучение во Франции и Индии. Сейчас в стране уже эксплуатируют 36 самолетов Rafale, приобретенных у Парижа в 2016 году.

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    29 апреля 2025, 11:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил отказ Зеленского от перемирия на 9 Мая

    Политолог Скачко: Отказом от перемирия на 9 Мая Киев выбивает мирную повестку из рук Трампа

    Эксперт объяснил отказ Зеленского от перемирия на 9 Мая
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Отказ Владимира Зеленского от перемирия на 9 Мая осудят в Белом доме, но попытаются оправдать в Европе, обвиняя Москву в коварстве, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее на Банковой отвергли инициативу России о трехдневном прекращении огня.

    «Зеленский требует месячного перемирия вместо трехдневного, чтобы ВСУ успели перегруппироваться в зоне СВО, наладить логистику, подтянуть резервы на критические участки. За три дня они просто не успеют этого сделать», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «В поведении Зеленского есть и политический смысл. За месяц перемирия он хочет переговорить с новым канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, слетать в Британию и Францию, выработать совместную тактику для очередной попытки склонить на свою сторону президента США Дональда Трампа», – продолжил он.

    «Зеленский выбивает мирную повестку из рук Трампа. Если в США обратят внимание на отказ Банковой от предложения Путина, Белый дом осудит, а затем заставит Киев согласиться на прекращение огня. Мы увидим повторение сценария пасхального перемирия, которое Украина сначала отвергла, а потом была вынуждена принять», – спрогнозировал собеседник.

    «В свою очередь, европейские политики, скорее всего, в заявлениях и СМИ запустят оправдательную риторику, сводящуюся к тому, что Украина поступает правильно, а Россия коварна», – указал он. «Если мыслить логически, то Киеву, как проигрывающей стороне, важно добиться полного прекращения огня и затем переходить к политическим договоренностям. Для Москвы же окончательное перемирие допустимо лишь при согласовании гарантий и выполнении всех условий, затрагивающих первопричины украинского кризиса», – подчеркнул аналитик.

    «Как бы то ни было, мирные инициативы России показывают Западу истинное лицо офиса Зеленского. Полагаю, это будет учитываться при выработке итоговых соглашений. Москва честно соблюдает договоренности, показывает готовность к урегулированию и диалогу. Киев же приходится принуждать даже к двухдневному перемирию, как это было на Пасху, которое ВСУ все равно нарушают», – резюмировал эксперт.

    Ранее Владимир Зеленский назвал предложение российского лидера Владимира Путина о трехдневном перемирии с 8 по 10 мая манипуляцией. «Почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить тишину на время парада. Нет причин ждать 8 мая. Огонь должен быть прекращен не на несколько дней. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня – и по меньшей мере на 30 дней», – сказал Зеленский.

    Москва объявляет перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Из сообщения Кремля следует, что российские силы намерены остановить боевые действия с 0:00 мск с 7 на 8 мая и до 0:00 с 10 на 11 мая. «Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру», – говорится в заявлении.

    В случае нарушений со стороны ВСУ Россия даст адекватный и эффективный ответ. Кроме того, Москва в очередной раз заявила о готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал перемирие к юбилею Победы проявлением доброй воли России: «Президент руководствуется соображениями гуманитарного характера. Это проявление доброй воли главы российского государства».

    Напомним, нечто подобное происходило и после того, как Владимир Путин предложил 30-часовую приостановку огня в честь празднования Пасхи. Тогда Зеленский отказывался присоединяться к соглашению, однако в последствии нехотя согласился. В итоге за отведенное время, по данным Минобороны, ВСУ успели нарушить «режим тишины» 4,9 тыс. раз.

    Японский сенатор Мунэо Судзуки раскритиковал Зеленского за отказ от инициатив Москвы, сравнив ситуацию с окончанием Второй мировой войны, когда японское командование призывало воевать до последнего и использовать в боях женщин и детей, что привело к трагическим последствиям.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, как перемирие в честь 80-летия Победы проверит готовность Украины к миру.

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    29 апреля 2025, 20:10 • Видео
    Чем Трамп похож на Ельцина

    Президент США Дональд Трамп преодолел важный рубеж в 100 дней президентства. Теперь традиционное для США политическое перемирие закончено, удары посыплются со всех сторон, а отбивать их нечем – успехов у Трампа нет.

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    29 апреля 2025, 19:15 • Новости дня
    Лавров объяснил призыв Киева к перемирию

    Лавров объяснил призыв Киева к перемирию отступлением ВСУ

    Лавров объяснил призыв Киева к перемирию
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава российского МИД Сергей Лавров связал призыв Киева к срочному перемирию с тем, что украинские войска вынуждены активно отступать на линии боевого соприкосновения.

    Лавров заявил, что киевские власти изменили свою позицию и начали требовать немедленного перемирия без предварительных условий на фоне отступления Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    По его словам, «украинский режим пятится все активнее назад», что и стало причиной смены риторики Киева о переговорах. Лавров отметил, что на фоне ситуации на боевых позициях Киев фактически изменил свою политику на 180 градусов, начав добиваться перемирия как можно скорее.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о необходимости немедленного и полного прекращения огня минимум на месяц, отвергнув предложение президента России Владимира Путина о перемирии на три дня.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал невнятную позицию Киева по перемирию на День Победы как явную манипуляцию со стороны украинских властей, а отсутствие реакции Киева и европейских столиц на инициативу российского президента Владимира Путина о перемирии, по мнению Пескова, показало, кто действительно стремится к миру на Украине, а кто предпочитает войну.

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    29 апреля 2025, 20:59 • Новости дня
    Пушилин: ВСУ ударили по Горловке из HIMARS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о применении украинскими войсками реактивной артиллерии HIMARS при обстреле улицы Пушкинской в Центрально-Городском районе Горловки.

    В результате атаки пострадали 16 человек, включая четырехмесячного ребенка, сообщил Пушилин в Telegram-канале. По его словам, также ранения получили несколько женщин и мужчин разного возраста. Кроме того, пострадали пятеро сотрудников МВД по ДНР.

    Глава региона уточнил, что еще одна женщина пострадала в Калининском районе города вследствие атаки из ствольной артиллерии.

    Напомним, в результате артиллерийского обстрела ВСУ города Горловка в ДНР пострадали пятеро сотрудников полиции и мирные жители, позже число пострадавших выросло до 16 человек.

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    29 апреля 2025, 15:08 • Новости дня
    Путин прибыл в Волгоград
    Путин прибыл в Волгоград
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прибыл в Волгоград, где встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и губернатором области Андреем Бочаровым.

    Путин и Лукашенко примут участие в форуме Союзного государства «Великое наследие – общее будущее», передает ТАСС.

    В рамках визита оба лидера посетят Мамаев курган, где почтят память героических защитников Сталинграда в преддверии 80-летия Победы. Вечером Путин проведет отдельную встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

    Накануне Кремль объявил, что встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится во вторник в Волгограде.

    В начале апреля лидеры двух стран провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили предстоящие совместные учения вооруженных сил «Запад-2025».

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    29 апреля 2025, 07:29 • Новости дня
    Аргентина раскрыла досье на сбежавших после войны нацистов

    Правительство Аргентины опубликовало архивы разведки о нацистах-эмигрантах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Аргентинские власти предоставили открытый доступ к архивам, в которых содержатся сведения о судьбах нацистов, скрывшихся в стране после Второй мировой войны.

    Правительство Аргентины опубликовало рассекреченный архив документов о нацистских преступниках, скрывавшихся в стране после Второй мировой войны, передает ТАСС. Среди материалов значится досье на Йозефа Менгеле, известного экспериментацией над заключенными концлагерей, а также сведения о других военных преступниках, включая Адольфа Эйхмана, Эдварда Рошмана и Вальтера Кучмана.

    Всего опубликовано более 1850 документов, объединенных в семь отдельных досье, подготовленных аргентинской разведкой. В публикациях отмечается, что Эйхман был похищен из Аргентины израильской разведкой, а другие фигуранты досье также занимали высокие посты в нацистских структурах.

    В марте этого года Гильермо Франкос, председатель правительства Аргентины, сообщил, что президент Хавьер Милей принял решение обнародовать документы после соответствующего запроса американского сенатора. Отмечается, что в страны Южной Америки после окончания войны сбежало значительное число нацистских преступников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбуждает уголовные дела по фактам нацистских преступлений времен Великой Отечественной войны для того, чтобы сохранять историческую память и пресекать искажение истории, европейские страны сталкиваются с ростом проявлений неонацизма и не могут эффективно бороться с этой угрозой, а приговоры и оценки Нюрнбергского трибунала остаются юридически значимыми и сегодня, формируя основы международного права и предотвращая попытки реабилитации нацизма.

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    30 апреля 2025, 00:03 • Новости дня
    Путин подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград

    Аэропорт Волгограда официально получил историческое наименование «Сталинград» по указу Путина

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин своим указом утвердил присвоение международному аэропорту Волгоград исторического названия без изменения основного международного наименования.

    Подписанный президентом России Владимиром Путиным указ о присвоении международному аэропорту Волгоград исторического наименования «Сталинград» опубликован на сайте пресс-службы Кремля, передает РИА «Новости». В документе отмечается, что мера направлена на увековечение Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

    Согласно тексту указа, международному аэропорту Волгоград присваивается историческое наименование «Сталинград». Одновременно подчеркивается, что это не повлияет на официальное географическое наименование аэропорта, и оно останется прежним.

    В пояснении указано, что присвоение нового исторического наименования не будет являться изменением установленного названия аэропорта, а также не затронет его юридическую составляющую.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый российский атомный ледокол получил название «Сталинград», совет по изучению мнения жителей о переименовании Волгограда в Сталинград продолжит работу в 2024 году, а рассекреченные архивные документы к 80-летию Победы позволили установить факт геноцида в отношении жителей Сталинграда и региона.

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    29 апреля 2025, 17:14 • Новости дня
    Advance: Европа пообещала разубедить Киев договариваться с Москвой

    Advance: Стало известно о давлении Европы на Киев против мирных уступок Москве

    Tекст: Ирма Каплан

    Предстоящая неделя станет решающей в вопросе переговоров по украинскому конфликту: американский президент Дональд Трамп будет ждать от Москвы и Киева договоренностей, а Европа всячески препятствовать им, пишет хорватская Advance.

    Кремль неоднократно подчеркивал, что не откажется от целей спецоперации, а США, по данным издания, в нынешних условиях могут пойти на уступки России, за исключением полного разоружения Украины, однако Европа рассматривает такие уступки как поражение и оказывает давление на Киев, пишет хорватская газета Advance.

    «Европейские лидеры в ближайшие 10 дней будут в постоянном контакте с Киевом, чтобы ни под каким видом не позволить ему пойти навстречу Москве и не дать ей права торжествовать 9 мая, в день, в котором символики теперь больше, чем за все годы после 1945 года», – говорится в статье.

    Дело в том, что после военной победы России в Курской области, где украинские силы присутствовали с августа 2024 года, устранено одно из главных препятствий для продолжения серьезных мирных переговоров.

    Президент России Владимир Путин распорядился о прекращении огня, которое продлится 72 часа с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая в связи с празднованием 80-й годовщины Победы Советского Союза над нацистской Германией. Кремль призвал Украину последовать примеру, а в противном случае ВС России ответят «надлежащим образом и эффективно».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Кремле обратили внимание на отсутствие ответной реакции на предложение президента России о перемирии от Киева и европейских столиц.

    Позже Кремль подтвердил наличие рабочих каналов для обмена информацией с американской стороной по вопросам, затрагивающим возможную остановку огня в мае.

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    29 апреля 2025, 09:37 • Новости дня
    Минфин предложил НДС на аренду майнинговых мощностей

    Минфин предложил обложить аренду майнинговой инфраструктуры НДС

    Tекст: Ирма Каплан

    Минфин выступил с инициативой обложить налогом на добавленную стоимость аренду инфраструктуры для майнинга цифровых валют и упростить налогообложение руды.

    Министерство финансов предложило облагать налогом на добавленную стоимость (НДС) аренду инфраструктуры для майнинга цифровой валюты, а также установить нулевую ставку НДС на продажу руды.

    «Предлагается установить, что НДС будет исчисляться российским налогоплательщиком при сдаче в аренду майнинговой инфраструктуры, а также при предоставлении в режиме реального времени вычислительной мощности для майнинга», – сказано в размещенном на сайте ведомства предложении.

    Минфин также предложил установить нулевой НДС при реализации руды, концентратов и других промышленных продуктов, содержащих драгоценные металлы налогоплательщикам, которые добывают драгметаллы, аффинажным организациям с правом аффинажа драгметаллов, для аффинажа.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову обнулить на 15 лет налог на редкие металлы.

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    29 апреля 2025, 16:50 • Новости дня
    Путин предложил создать комиссию по исторической памяти России и Белоруссии
    Путин предложил создать комиссию по исторической памяти России и Белоруссии
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    На форуме «Великое наследие – общее будущее» президент России Владимир Путин предложил создать при парламентском собрании России и Белоруссии комиссию по сохранению исторической памяти для защиты правды о Великой Отечественной войне.

    «Предлагаю создать при парламентском собрании комиссию по сохранению исторической памяти. Ее главной задачей, на мой взгляд, должна стать консолидация общественных и политических сил наших граждан, прежде всего молодых людей, вокруг совместных проектов, направленных на защиту исторической правды о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне, о подвигах советского народа», – заявил Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    По его словам, в работу комиссии должны быть вовлечены ведущие эксперты и историки двух стран.

    Ранее Путин призвал дать отпор всем, кто сегодня пытается оправдывать преступления нацистов. Он напомнил о важности сохранения памяти и достоинства ради достижений и жертв героев Великой Отечественной войны.

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    29 апреля 2025, 06:29 • Новости дня
    ФСБ рассекретила документы об убийстве цыган нацистами в Донбассе

    ФСБ рассекретила данные о расстреле 36 цыган нацистами под Донецком

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В годы Великой Отечественной войны в окрестностях села Ново-Бахметьево на Донбассе были расстреляны 36 цыган, как установлено в архивных материалах.

    Немецкие каратели и их пособники в годы Великой Отечественной войны расстреляли 36 цыган в районе села Ново-Бахметьево на Донбассе, свидетельствуют рассекреченные архивы, сообщает ТАСС. Документы были обнародованы управлением ФСБ по Донецкой Народной Республике и касаются дела коллаборациониста Александра Динкеля, осужденного советским судом.

    Осенью 1941 года Динкель указал немецкой разведке цыганские дома в опустевшем селе. По его признанию, немцы вывели людей на окраину и расстреляли их. В протоколе допроса Динкель говорил: «После расстрела немцы ходили и достреливали тех, кто еще был живой <…>. Поясняю, что расстрелянных цыган я закопал не сразу после расстрела, а на другой день. Я выкопал большую яму, постаскивал туда трупы и забросал землей».

    Коллаборационист также рассказал, что лично убил одного из цыган, мужчину примерно 25 лет, добив его косой. УФСБ по ДНР опубликовало уникальные видеокадры, снятые оператором КГБ по Донецкой области, на которых запечатлена реконструкция событий 1941 года, а сам Динкель показывает место расстрела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная служба безопасности рассекретила документы о преступлениях нацистов против мирного населения в Молдавии во время Великой Отечественной войны, в Крыму спецслужбы обнародовали материалы о поимке немецкого генерала Альфреда Йенеке, а ранее ФСБ представила новые данные о зверствах немецких фашистов против жителей Донецка.

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    29 апреля 2025, 15:23 • Новости дня
    Новую схему мошенничества при диспансеризации раскрыли в Подмосковье

    Мошенники в Подмосковье требовали данные карт, представляясь медработниками

    Tекст: Ирма Каплан

    Жители Подмосковья столкнулись с новой мошеннической схемой, в которой злоумышленники под видом медработников получают доступ к аккаунтам на портале «Госуслуги», сообщил телеканал «360».

    Жители Подмосковья выявили новую схему мошенничества, в которой злоумышленники представляются работниками медучреждений, предлагают пройти диспансеризацию и просят подтвердить запись на прием с помощью кода из СМС, сообщил телеканал «360».

    Когда мошенники получают доступ к аккаунту на «Госуслугах», они перезванивают от имени службы поддержки и убеждают обратиться в Росфинмониторинг якобы для защиты средств, после чего выманивают данные банковских карт.

    Мингосуправления Подмосковья призывает никогда не сообщать коды из СМС посторонним,  всегда использовать двухфакторную аутентификацию и помнить, что настоящие сотрудники госучреждений никогда не просят предоставить данные банковских карт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, телефонные мошенники начали применять новый сценарий обмана, когда после получения кода из СМС признаются жертве в мошенничестве и вынуждают ее подчиняться дальнейшим инструкциям.

    Коментарии (2)
    29 апреля 2025, 09:42 • Новости дня
    ФСБ рассекретила факты медицинских опытов нацистов в Крыму

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Документ, посвященный нацистским медицинским экспериментам над военнопленными и гражданскими лицами в оккупированном Симферополе, был рассекречен к годовщине Победы.

    УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю рассекретило уникальный документ о медицинских экспериментах гитлеровцев над людьми во время оккупации Крыма, передает ТАСС. Документ представляет собой спецсообщение начальника отдела контрразведки «СМЕРШ» 51-й армии полковника А. Т. Никифорова, направленное 24 апреля 1944 года – вскоре после освобождения Симферополя.

    В спецсообщении говорится о тайных опытах немецких военных врачей Готфрида Кюнтера и Оскара Шульца над советскими военнопленными и гражданскими лицами.

    Согласно показаниям свидетелей, эксперименты заключались в изъятии внутренних органов, преимущественно почек, а также в испытаниях препарата тропакокаин, что приводило к атрофии конечностей у военнопленных в течение двадцати суток. Группы советских военнопленных содержались в подвале, для опытов их доставляли в прозектуру при полной изоляции русского персонала, а все попытки распространить информацию строго пресекались. За такие попытки были арестованы и расстреляны сотрудник прозектуры Старун и его сын.

    Также выяснилось, что у группы из 35 советских военнопленных без их согласия брали кровь в объеме до 800 куб. см для переливания раненым немецким солдатам и офицерам. По оценке профессора Крымского федерального университета Олега Романько, рассекреченное спецсообщение является уникальным источником, позволяющим практически полностью восстановить картину этих преступлений, в то время как в советский период информация об экспериментах в Крыму носила фрагментарный характер.

    По данным, собранным после войны, на территории Крыма были убиты и замучены более 107 тыс. мирных жителей и почти 45 тыс. военнопленных, а свыше 85 тыс. человек были угнаны в Германию. УФСБ считает, что реальное число жертв может быть значительно выше и новые рассекреченные сведения требуют дальнейшего исследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ раскрыла новые документы о преступлениях немецких фашистов в Донецке во время Великой Отечественной войны, также ФСБ рассекретила материалы о зверствах нацистов в Молдавии, а в Крыму органы госбезопасности обнародовали документы о поимке нацистского генерала Йенеке.

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    29 апреля 2025, 14:21 • Новости дня
    В Госдуме заявили о чужеродности Одессы для Украины

    Депутат Затулин заявил о чужеродности Одессы для украинского государства

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Госдуме выразили мнение, что Одесса не вписывается в рамки украинского государства и ее существование в составе Украины является чужеродным.

    Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с агентством заявил, что Одесса «не только город мира, но и город, который трудно втиснуть в рамки унитарного украинского государства», передает ТАСС. Он подчеркнул, что опыт пребывания города в составе независимой Украины доказывает его особый статус. По его словам, «Одесса по своему духу больше, чем примитивный национализм, который исповедуют теперь на Украине».

    Затулин добавил, что город всегда был многонациональным, но его русские корни неоспоримы. Он отметил, что памятники в Одессе появляются и исчезают в зависимости от политической конъюнктуры в Киеве.

    Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в свою очередь заявил, что жители Одессы стали подвергаться репрессиям со стороны киевских властей после прихода к власти Владимира Зеленского. «Во время нацистского режима под управлением Зеленского жители Одессы ежедневно подвергаются бесчеловечным репрессиям, потому что не знают украинскую мову и говорят только на русском языке», – сказал Водолацкий. Он отметил, что в регионе усилилось подполье, которое наносит урон подразделениям ВСУ.

    По его словам, нынешняя власть в Одессе состоит из выходцев из националистических батальонов, которые не учитывают местную культуру. Водолацкий также сообщил, что число пропавших без вести среди жителей Одессы увеличилось, и большинство одесситов не связывают свое будущее с нынешней Украиной.

    Ранее помощник президента России Николай Патрушев заявил, что большинство одесситов не связывают будущее города с киевскими властями и подчеркнул важность вопроса самоопределения причерноморских регионов.

    В феврале жители Одесской и Николаевской областей начали массово получать сообщения на мобильные телефоны о принадлежности этих территорий России.

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    29 апреля 2025, 11:22 • Новости дня
    Конгрессмен Уилсон пообещал пранкерам работать против России в Конгрессе

    Конгрессмен Уилсон назвал членство Украины в НАТО логичным на примере Швеции

    Tекст: Ирма Каплан

    В разговоре с российскими пранкерами конгрессмен-республиканец Джо Уилсон высказал поддержку вступлению Украины в НАТО, сравнив ситуацию со Швецией, отказавшейся от нейтралитета ради альянса.

    Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), заявил о поддержке вступления Украины в НАТО, размещении миротворцев на Украине и методичной работе против России в Конгрессе.

    «Русофобия у Уилсона никуда не делась: он заявил, что демократы и республиканцы будут продолжать работать сообща в Конгрессе против нашей страны. Россию конгрессмен обозвал "заправочной станцией, маскирующейся под страну" и помечтал о том, чтобы убрать из Сирии российские базы», – рассказали пранкеры в своем Telegram-канале.

    По мнению русофоба Уилсона, Украину надо принимать в НАТО, как когда-то была приняла  Швеция, 200 лет державшая нейтралитет.

    «Мы никогда не могли представить, что Швеция откажется от двухсот лет нейтралитета, чтобы стать частью НАТО», – заявил американец.

    Он уточнил, что в случае прекращении огня на Украине там обязательны миротворцы.

    «Я не хочу отдавать никакую территорию. Но если это произойдет, конечно, там будут миротворцы», – добавил он, объясняя свою позицию тем, что российский президент «пытается воссоздать рухнувший Советский Союз».

    Ранее президент США Дональд Трамп негативно оценивал перспективу вступления Украины в НАТО, так как считал стремления Киева присоединиться к альянсу причиной текущего конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог заявил в апреле о том, что вопрос о присоединении Украины к Североатлантическому альянсу  давно не стоит на повестке и не рассматривается как реальная перспектива.

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