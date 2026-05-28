Застрявших из-за отмены рейсов Air Anka российских туристов расселили по отелям
Российские туристы, столкнувшиеся с отменой рейсов турецкой авиакомпании Air Anka, временно размещены в отелях и ожидают информации о вылетах, сообщили в Российском союзе туриндустрии.
Некоторую часть отдыхающих уже успешно отправили на родину резервными бортами, передают «Вести».
Директор по связям с общественностью туроператора Intourist Дарья Домостроева прокомментировала текущую ситуацию. «Компания индивидуально прорабатывает варианты возвращения для каждого клиента», – заявила представитель организации.
Клиентам туроператора Anex предлагают бесплатно продлить проживание на курортах за счет компании. Путешественники, которые еще не успели вылететь на отдых из России, могут перенести даты отпуска или оформить полный возврат денежных средств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне несколько семей из Ростова-на-Дону остались в Анталье без вылета домой из-за отмены рейсов авиакомпании Air Anka.
Весной глава Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе рассказала о размещении застрявших в Объединенных Арабских Эмиратах россиян в отелях.