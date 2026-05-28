    Зачем военный орел Армении раскрыл клюв
    Пашинян ответил на угрозу высоких цен на газ
    Каллас потребовала ограничить численность ВС России
    Норвегия собралась разместить ядерное оружие Франции
    МИД предостерег НАТО от попытки блокировать Калининград
    Трамп поддержал кандидатуру Пашиняна на выборах в Армении
    Иран нанес ответный удар по военной базе США
    Каллас сообщила об уходе посольства США из Киева
    Казахстан анонсировал увеличение транзита российской нефти в Китай
    Игорь Караулов Игорь Караулов Открытие мира начинается с дачи

    Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла своё бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Всё-таки идея своей земли всегда притягательна.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зеленая фуражка – знак доблести

    День пограничника 28 мая стал по-настоящему всенародным. Даже те, кто лично его не празднует, обязательно поздравляют своих близких и знакомых, которые служат или имели честь служить в этом важном и героическом ведомстве.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему россияне заигрались в 90-е

    Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что 90-е позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.

    28 мая 2026, 11:30 • Новости дня

    Airbus заявил о союзе с Saab для создания истребителя шестого поколения

    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейский авиастроительный концерн изучает возможность партнерства со шведской компанией Saab для создания пилотируемого тактического самолета из-за серьезных проблем в текущей программе.

    Генеральный директор Airbus Defense and Space Михаэль Шелльхорн заявил о готовности сотрудничать со Швецией и Saab в разработке нового истребителя, передает TWZ.

    По его словам, компания ведет продуктивные, но конфиденциальные переговоры со шведским и немецким правительствами.

    «Мы открыты для многих вещей. Для Airbus пилотируемый истребитель по-прежнему остается открытым вопросом», – подчеркнул Шелльхорн в интервью шведскому изданию Dagens Industri. Он добавил, что европейским странам необходимо активно изучать альтернативные варианты развития авиации.

    Панъевропейская программа Future Combat Air System, в которой участвуют Франция, Германия, Испания и Бельгия, столкнулась с серьезными трудностями. Немецкие чиновники недовольны требованиями Франции по контролю над проектом. Руководитель французской компании Dassault предупредил о закрытии программы в случае отказа Airbus от сотрудничества.

    Шелльхорн отметил важность создания европейского истребителя шестого поколения до 2040-х годов, чтобы избежать закупок американских самолетов. Концерн также рассматривает британский проект Global Combat Air Program как возможную альтернативу и активно развивает концепцию совместных боевых дронов. Кроме того, Airbus допускает партнерство со Швецией в сфере самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разногласия между Францией и Германией затянули совместную разработку истребителя шестого поколения.

    Париж допустил создание нового боевого самолета без участия Берлина.

    Европейские страны рассмотрели возможность полного отказа от проекта Future Combat Air System.

    27 мая 2026, 21:50 • Новости дня
    Норвегия анонсировала размещение в стране ядерного оружия из Франции

    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Осло планирует подписать с Парижем новое оборонное соглашение, которое обеспечит скандинавскому государству надежную защиту под французским «ядерным зонтиком», заявили власти Норвегии.

    Глава норвежского правительства Йонас Гар Стере прибыл во Францию для обсуждения вопросов безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters. Стороны намерены заключить договор, благодаря которому Осло присоединится к оборонной инициативе Парижа.

    «Норвегия будет под ядерным зонтиком Франции», – подчеркнул премьер Норвегии. При этом он уточнил, что в мирное время размещение подобных вооружений на территории королевства полностью исключено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале весны президент Франции Эммануэль Макрон объявил о переходе страны к продвинутой ядерной доктрине.

    Причем ранее Стёре исключал возможность размещения подобного оружия на территории своего государства.

    В ответ на европейские инициативы Россия и Белоруссия начали масштабные учения по подготовке к применению нестратегических боеприпасов.

    27 мая 2026, 17:56 • Новости дня
    Россия и Афганистан договорились о военно-техническом сотрудничестве
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представители России и Афганистана на полях Международного форума по безопасности заключили официальное соглашение о развитии военно-технического взаимодействия двух стран.

    Москва и Кабул подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Двусторонний документ о партнерстве был подписан в рамках проходящего в Подмосковье Международного форума по безопасности, передает «Интерфакс».

    Ранее в среду министр обороны Афганистана Мохаммад Якуб на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу отметил расширение связей между государствами.

    «Взаимодействие с Россией имеет важное значение для нас. Афганистан и Россия имеют долгие и исторические отношения, в этом направлении мы хотим двигаться дальше. Мы расширили двусторонние отношения», – подчеркнул глава афганского оборонного ведомства.

    В свою очередь, Шойгу выразил уверенность, что западные страны обязаны разморозить афганские активы. По его словам, они должны полностью взять на себя ответственность за двадцатилетнее присутствие в Афганистане и обеспечить послевоенное восстановление страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу назвал неприемлемым возвращение военных баз третьих стран в Афганистан.

    В июле прошлого года Москва официально признала Исламский Эмират Афганистан.

    Ранее глава российского МИД Сергей Лавров выступил за снятие ограничений на международные резервы Кабула.

    27 мая 2026, 15:50 • Видео
    Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

    По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    27 мая 2026, 14:43 • Новости дня
    Шойгу сообщил о риске размещения ядерного оружия в Австралии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участие Канберры в военном партнерстве AUKUS создает предпосылки для размещения на континенте американского ядерного арсенала, что угрожает безопасности в регионе, отметили в Совбезе РФ.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил о вероятном появлении американского ядерного оружия на австралийской территории. Заявление прозвучало на полях Международного форума по безопасности в ходе консультаций представителей России и АСЕАН, передает РИА «Новости».

    «Япония и Республика Корея готовятся разместить на своей территории американское ядерное оружие со всеми вытекающими для региональной безопасности последствиями. Такое оружие может оказаться и на территории Австралии в связи с ее участием в партнерстве AUKUS», – подчеркнул Шойгу.

    Секретарь Совбеза также отметил, что Вашингтон активно наращивает военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, США делают ставку на усиление потенциала своих союзников через создание новых военно-политических альянсов.

    Ранее сообщалось, что Пентагон запланировал размещение четырех атомных подлодок на базе Стерлинг в Западной Австралии. До этого власти Китая назвали сотрудничество стран AUKUS противоречащим целям Договора о нераспространении ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Пекин в совместном заявлении выступили против размещения ядерного арсенала этого военного блока на австралийской территории.

    28 мая 2026, 00:01 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Днем пограничника
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в День пограничника обратился с поздравлением к личному составу и ветеранам Пограничной службы ФСБ России, отметил подвиг современных бойцов и призвал помнить героев прошлого.

    «На протяжении всей истории нашего Отечества защитники рубежей Родины отстаивали интересы государства, верой и правдой служили Родине и нашему народу. Воины передовых застав и кордонов испокон веков первыми давали отпор врагу, сражались за родную землю, не щадя жизни», – сказал он в обращении, представленном пресс-службой Кремля.

    Путин подчеркнул, что на протяжении всей истории защитники рубежей отстаивали интересы страны. Особое внимание было уделено подвигу пограничников, которые 85 лет назад, в июне 1941 года, первыми приняли удар нацистов.

    В послевоенное время «зеленые береты» боролись с националистическим подпольем, выполняли долг в Афганистане и противостояли международному терроризму, напомнил президент.

    В настоящее время сотрудники ведомства доказывают свой профессионализм в ходе специальной военной операции, действуя бесстрашно в сложных ситуациях.

    «Сегодня Пограничная служба ФСБ России – это надёжное звено в обеспечении безопасности страны и наших граждан. <...> В этот праздничный день благодарю ветеранов и действующих сотрудников Пограничной службы ФСБ России за преданность Родине, за вашу ратную, боевую работу», – сказал Путин.

    Глава государства выразил надежду на то, что те, кто сегодня отмечает профессиональный праздник, и впредь будет добросовестно выполнять поставленные задачи и вносить свой весомый вклад в защиту Отечества.

    27 мая 2026, 14:25 • Новости дня
    УВЗ предложил Индии программу модернизации танков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Уралвагонзавод» предложит Индии модернизировать танки с учетом разработанных на СВО конструкторских и технических решений, сообщил генеральный директор АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

    Потапов заявил, что предприятие «Уралвагонзавод» намерено предложить индийским партнерам обновление боевых машин, опираясь на опыт спецоперации, передает РИА «Новости».

    «Благодаря опыту специальной военной операции мы сделали большое количество технических решений, конструкторских решений, производственных решений, которые бы усилили танк как таковой», – подчеркнул руководитель предприятия.

    Он добавил, что Индия является стратегическим партнером страны уже многие десятки лет. В связи с этим концерн предлагает провести глубокую модернизацию техники, которая сейчас стоит на вооружении у министерства обороны государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов заявил об опережении западных конкурентов российскими конструкторами-танкостроителями.

    В прошлом году предприятие предложило иностранным заказчикам созданный с учетом реального боевого опыта модернизированный танк Т-90МС.

    Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди рассказал о традиционной помощи Москвы в модернизации индийской армии.

    27 мая 2026, 16:19 • Новости дня
    В Севастополе обнаружили сброшенную с дрона ВСУ замаскированную взрывчатку
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    На территории Севастополя после отражения ночного налета украинских войск выявили опасный предмет со взрывчаткой, замаскированный под обшитую пенопластом коробку, сообщил глава города Михаил Развожаев.

    Опасную находку сделали после атаки Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем канале в Max. Он призвал жителей проявлять бдительность и не приближаться к подозрительным предметам.

    «После ночной атаки ВСУ в Севастополе обнаружен контейнер со взрывчаткой, напоминающий коробку, обшитую пенопластом. Этот предмет был сброшен с БПЛА. Очевидно, что сбросы с БПЛА могут выглядеть и по-другому. Все они представляют опасность!» – написал глава города.

    Власти настоятельно просят горожан и туристов предупредить детей о недопустимости контакта с подобными устройствами. При обнаружении угрозы необходимо отойти на безопасное расстояние и немедленно вызвать спасателей по номеру 112.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью украинские войска атаковали Севастополь беспилотниками и ракетами Storm Shadow.

    В результате этого массированного удара пострадали десятки жилых домов и автомобилей.

    Сенатор Екатерина Алтабаева назвала действия противника неприкрытым государственным терроризмом.

    28 мая 2026, 02:16 • Новости дня
    Марочко рассказал о планомерном приближении ВС России к Орехово

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие на Запорожском участке наступают на Орехов, южнее Гуляйпольского также есть успехи, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши военнослужащие начали продавливать линию обороны на запорожском участке. Это повлияет серьезно на продвижение в районе населенного пункта Гуляйполе. Дело в том, что наши военнослужащие имеют южнее – в районе населенного пункта Гуляйпольское – также успехи. В принципе, мы планомерно подходим к населенному пункту Орехов», – сказал он ТАСС.

    Напомним, глава Минобороны России Андрей Белоусов сообщил о тяжелых потерях противника в Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт рассказал о трудностях ВСУ на Ореховском направлении из-за ВС России. Российские дроноводы применили тактику ночных охотников под Ореховом.


    28 мая 2026, 04:02 • Новости дня
    Axios сообщил о новых столкновениях США и Ирана на фоне перемирия

    Tекст: Катерина Туманова

    Иранские военные атаковали торговое судно в Ормузском проливе с помощью четырех дронов, которые были успешно перехвачены американскими силами, после чего американцы уничтожили иранскую пусковую установку БПЛА, сообщил высокопоставленный чиновник США.

    Центральное командование США заявило в заявлении, что его силы «сбили четыре иранских беспилотных летательных аппарата одностороннего действия, которые находились в опасном положении в районе Ормузского пролива», – пишет портал Axios со ссылкой на источник.

    В заявлении ведомства говорится: «Американские войска также нанесли удар по иранской наземной станции управления в Бандар-Аббасе, которая собиралась запустить пятый беспилотник. Эти действия были взвешенными, чисто оборонительными и были направлены на поддержание режима прекращения огня».

    Высокопоставленный американский чиновник отметил, что это уже вторая подобная перестрелка за последние 48 часов. Инцидент произошел на фоне переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что не торопится с заключением сделки, предположив, что Иран пытается переждать до промежуточных выборов.

    Напомним, Reuters узнало о новых ударах США по военному объекту Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы 26 мая атаковали военные объекты на юге Ирана, а иранское командование ранее предупредило о готовности к решительному ответу на новые удары. Совбез Ирана заявил об изменении правил прохода Ормузского пролива. Рубио сообщил, что США ожидают скорого заключения соглашения с Ираном.

    27 мая 2026, 15:07 • Новости дня
    Китай ужесточил дисциплинарный контроль над высшим руководством армии

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Китая приняли документ, направленный на усиление надзора и дисциплины среди высокопоставленных военных руководителей страны.

    Центральный военный совет КНР опубликовал новые меры по усилению обучения, управления и надзора за высшими военными кадрами, передает РИА «Новости». Документ состоит из семи разделов и 26 пунктов.

    «Недавно Центральный военный совет КНР опубликовал документ под названием «Некоторые меры по усилению обучения, управления и надзора за высокопоставленными военными кадрами»», – говорится в официальном сообщении министерства обороны Китая.

    Новые правила устанавливают жесткие требования к соблюдению партийной и армейской дисциплины. Основное внимание уделяется укреплению ответственности и обеспечению добросовестного исполнения обязанностей руководящими кадрами. Цель нововведений заключается в проведении своеобразной закалки высшего командного состава для качественного продвижения модернизации национальной обороны.

    Напомним, ранее в мае военный суд в Китае приговорил бывших министров обороны Ли Шанфу и Вэй Фэнхэ к смертной казни с отсрочкой на два года за коррупционные преступления. Центральный военный совет КНР осуществляет единое командование Народно-освободительной армией Китая и Народной вооруженной полицией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая пекинский суд приговорил бывшего министра обороны КНР Ли Шанфу к смертной казни за взяточничество.

    Масштабные кадровые чистки привели к отстранению от службы около ста старших офицеров.

    В январе китайские власти начали антикоррупционное расследование против заместителя председателя Центрального военного совета Чжана Юся.

    28 мая 2026, 03:15 • Новости дня
    Spiegel: Минобороны ФРГ планирует вернуть обязательные военные сборы

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы ФРГ намерены привлекать граждан с опытом армейской службы к регулярной подготовке ради увеличения общей численности войск, говорится в проекте закона об укреплении резерва, с которым ознакомился Spiegel.

    «Согласно проекту, в будущем все мужчины и женщины, отслужившие не менее года добровольной военной службы и достигшие 45 лет, могут быть обязаны участвовать в регулярных военных учениях. Планируется, что эти учения будут длиться две недели в год или каждые два года. Лица, завершившие более года военной службы или поступившие на службу в качестве кадровых или временных военнослужащих, могут быть обязаны участвовать в учениях до достижения 65 лет», – приводит Spiegel выдержку из проекта закона.

    В пояснительной записке указано, что такие меры крайне необходимы для обеспечения «надежной доступности резерва», который имеет большое значение для национальной безопасности.

    Глава Минобороны Борис Писториус рассчитывает довести численность Бундесвера до 265 тыс. активных бойцов и 200 тыс. резервистов к середине 2030-х годов. Сейчас армия сталкивается со старением кадров: каждый третий из 60 тыс. приписанных к резерву старше 50 лет, а регулярно тренируются лишь 40 тыс. человек.

    Правительство планирует одобрить инициативу в начале июля, после чего документ направят в бундестаг.

    Обязательное участие в резерве было отменено несколько лет назад, однако теперь право на отказ от сборов будет аннулировано. Для обеспечения войск оружием решено сохранить в строю стандартные винтовки G36.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бундестаг Германии принял закон о новой модели военной службы с восстановлением воинского учета и введением с 2027 года обязательных анкет и медосмотра для юношей. Немецким мужчинам запретили надолго покидать страну без разрешения Бундесвера. Немецкая молодежь отказалась готовиться к войне против России.

    27 мая 2026, 17:05 • Новости дня
    НАТО запланировало привлекать гражданскую индустрию к военной отрасли

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Североатлантический альянс объявил, что планирует соединить оборонные стартапы и гражданских производителей, чтобы расширить выпуск беспилотников на фоне участившихся нарушений воздушного пространства странами с дронами.

    НАТО планирует активнее привлекать гражданские промышленные компании к оборонным проектам. Заместитель генсека альянса по оборонной промышленности, инновациям и вооружениям Тарья Яаккола на форуме Drone Summit 2026 в Риге заявила: «Сейчас мы работаем и ведем переговоры со странами над тем, что называем пакетом масштабирования инноваций», передает РИА «Новости».

    По ее словам, инициатива предполагает содействие «установлению контактов» между оборонными стартапами, владеющими передовыми технологиями, в том числе в сфере беспилотников, и гражданскими производителями, которые обладают нужными мощностями и компонентной базой. Яаккола подчеркнула, что текущие конфликты в Европе и соседних регионах показали критическую важность дронов для задач сдерживания и обороны.

    Представитель НАТО отметила, что вторжения беспилотников в воздушное пространство стран альянса стали регулярным явлением. В рамках программы государствам – участникам предложат самостоятельно определить компании, готовые подключиться к оборонным проектам, при этом сам блок не собирается целенаправленно выбирать конкретных партнеров и намерен опираться на решения национальных властей.

    Кроме того, НАТО планирует помогать оборонным стартапам в финансировании, содействуя привлечению инвестиций, получению кредитов и гарантий, необходимых для расширения производства и вывода инновационных разработок на серийный уровень.

    До этого командующий ключевыми силами НАТО, британский генерал-лейтенант Майк Элвисс предупредил о риске быстрой нехватки беспилотников у армии королевства при прямом столкновении с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейским союзникам на июльском саммите в Анкаре предложено представить доказательства наращивания оборонного производства и расширения совместных проектов с американскими компаниями.

    Ранее руководство НАТО на мартовской встрече в Турции сообщало, что пригласит оборонные компании для обсуждения приоритетных инвестиций в беспилотные системы и искусственный интеллект.

    27 мая 2026, 17:21 • Новости дня
    Минобороны Нидерландов сообщило о возможной отправке корабля в Ормузский пролив

    Tекст: Денис Тельманов

    Военное ведомство Нидерландов изучает перспективу переброски минного тральщика Zr. Ms. Willemstad для обеспечения свободы судоходства на Ближнем Востоке.

    Министерство обороны Нидерландов рассматривает возможность отправки минного тральщика Zr. Ms. Willemstad в район Ормузского пролива, передает ТАСС. В начале июня судно присоединится к постоянной минно-тральной группе НАТО SNMCMG2 в Средиземном море.

    На этой неделе корабль выйдет из порта бельгийского города Зеебрюгге. При этом «в более поздний момент» судно сможет «оперативно выдвинуться» в сторону Ормузского пролива и получить роль «в обеспечении свободы судоходства».

    Королевство уже участвует в военном планировании потенциальной операции в рамках международной коалиции примерно из 40 стран под руководством Франции и Британии.

    Для обеспечения возможности быстрого развертывания Минобороны параллельно начало оперативную подготовку. Кроме того, власти подготовили к возможному развертыванию объединенную группу поиска, водолазных работ и обезвреживания взрывных устройств, а также изучают возможность предоставления штабного персонала для потенциальной миссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейская коалиция стран подготовилась к началу операции по разблокировке Ормузского пролива.

    Около 40 государств согласовали совместную военную миссию для возобновления коммерческого судоходства. Латвия и Литва выразили готовность принять участие в обеспечении безопасности региона.

    28 мая 2026, 06:09 • Новости дня
    Российские военные успешно применили новые комплексы РЭБ против тяжелых дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Стационарные комплексы РЭБ-разработки НПО «Липтех» помогают российским бойцам против тяжелых украинских ударных дронов Vampire («Баба-яга»), рассказал разработчик.

    Стационарные системы радиоэлектронной борьбы, созданные специалистами НПО «Липтех», надежно защищают российских военных от украинских дронов Vampire, передает ТАСС. Всего четыре направленные антенны способны практически полностью заблокировать маршрут гексакоптеров к позициям бойцов.

    «Это стойка против «Бабы-яги». Нам привезли сбитый, мы сделали реверс-инжиниринг, посмотрели на чем он летает, и вот именно против этой серии беспилотников и сделали РЭБ. И ребята сказали: очень рабочая вещь», – рассказал представитель предприятия-разработчика.

    Кроме того, компания наладила выпуск переносных модулей противодействия беспилотникам «Свод-П». Масса одного такого устройства составляет пять с половиной килограммов, а радиус эффективного подавления достигает 300 метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госкорпорация Ростех разработала новейший комплекс радиоэлектронной борьбы «СЕРП-FPV» для защиты бронетехники.

    Российские бойцы с помощью дрона-перехватчика «Елка» сбили свыше пятидесяти украинских беспилотников за один день.

    Новый зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» прошел успешные испытания по уничтожению вражеских аппаратов в зоне спецоперации.

    27 мая 2026, 15:01 • Новости дня
    За мужество на СВО орденом Кутузова награждена 83-я бригада ВДВ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Боевой коллектив 83-й десантно-штурмовой бригады удостоен ордена Кутузова за проявленные в ходе спецоперации мужество, отвагу и самоотверженность, сообщили власти Приморского края.

    Президент России Владимир Путин своим указом наградил 83-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую ордена Суворова бригаду орденом Кутузова, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

    «Указом президента Владимира Путина 83-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая ордена Суворова бригада награждена орденом Кутузова. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные десантниками в ходе проведения специальной военной операции, – вот выдержка из документа. Высокая и заслуженная оценка ратного подвига наших десантников. Гордимся земляками», – написал он и сопроводил сообщение кадрами вручения награды.

    83-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада дислоцируется в Уссурийске Приморского края. За мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе освобождения Курской области от украинских формирований, ее военнослужащим ранее уже вручили награды.

    Сейчас десантники-дальневосточники продолжают выполнять боевые задачи. Военнослужащие бригады участвуют в создании полосы безопасности в Сумской области в рамках продолжающейся специальной военной операции.

    Ранее Путин выразил благодарность в том числе 83-й десантно-штурмовой бригаде за участие в освобождении Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные врачи 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады группировки «Север» спасли жизнь тяжелораненому десантнику, проведя сложную операцию у линии боевого соприкосновения.

    До этого подразделения группировки «Север» нанесли поражение силам и технике ВСУ в Харьковской и Сумской областях, продвигаясь вглубь обороны противника.

    27 мая 2026, 14:41 • Новости дня
    Минобороны Хорватии заявило о планах создать мощнейшую малую армию в ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Хорватия планирует за счет модернизации своих вооруженных сил получить одну из сильнейших малых армий в Европе к 2030 году, заявил министр обороны страны Иван Анушич в эфире национального телевидения HRT.

    Власти балканской республики планируют существенно усилить военный потенциал к 2030 году, передает ТАСС.

    Министр обороны Иван Анушич в эфире телеканала HRT заявил: «В настоящее время в хорватской армии проводится масштабная модернизация, которая включает в себя приобретение новых систем ПВО, корветов, вертолетов Black Hawk, истребителей Rafale, систем HIMARS, танков, гаубиц и беспилотников отечественного производства».

    Глава ведомства пояснил, что перевооружение необходимо для постоянной готовности реагировать на любые вызовы. В качестве примера он привел недавнее приобретение Сербией китайских сверхзвуковых ракет.

    За прошедшие два года правительство инвестировало около 150 млн евро в национальную оборонную промышленность. Поддержку получили производители беспилотников Orqa и DOK-ING, а также машиностроительный холдинг Djuro Djakovic. Кроме того, республика оформила кредит Евросоюза по программе SAFE на сумму 1,7 млрд евро.

    Выделенные европейские средства хорватское командование рассчитывает направить на закупку 44 танков Leopard, артиллерийских установок и другой тяжелой военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года Париж и Загреб заключили соглашение о поставке 18 гаубиц Caesar и модернизации истребителей Rafale.

    В апреле текущего года президент Сербии Александр Вучич анонсировал подписание контрактов на закупку нового вооружения для национальной армии.

    В начале мая глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш озвучил планы по созданию самой сильной армии в Европе к 2030 году.

    Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана
    Украина нарастила выпуск наземных боевых роботов
    Еврокомиссия заявила о невозможности вступления Украины в ЕС в 2027 году
    Рар назвал последствия переезда украинских беженцев из Польши в Германию
    Франция собралась отменить колониальный Черный кодекс
    Минздрав намерен ужесточить правила выдачи больничных
    Во Вьетнаме поймали многократно кравшего багаж в аэропорту россиянина

    Разворот в ЕС лишит Армению газа

    Москва предупредила Ереван о денонсации соглашения о льготных поставках газа, нефтепродуктов и алмазов, если тот продолжит реализацию курса на вступление в ЕС. В этом случае, считают эксперты, экономику Армении ждут существенные потрясения из-за роста цен на энергоносители – высокая инфляция, падение уровня жизни населения, потеря конкурентоспособности армянских товаров в мире. А заменить российский газ Еревану будет крайне затруднительно даже по рыночным ценам. Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Зачем военный орел Армении раскрыл клюв

    Армянская армия со скандалом поменяла один из своих главных символов – герб Вооруженных сил страны. Какие изменения были внесены, как министр обороны Армении обосновал их необходимость – и почему далеко не все армянское общество довольно новой символикой? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

      По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    • Началось. Власти Украины стали целью

      Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    • Самая приятная женщина США уходит в отставку

      Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку. Скорее всего, из-за войны в Иране. Одна из самых приятных политиков Америки разочарована в происходящем и пообещала выступить с сенсационными откровениями. Чего ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации