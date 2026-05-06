Польша заявила о планах создания сильнейшей европейской армии
Косиняк-Камыш: Польша будет обладать самой сильной и крупной армией в Европе
К 2030 году Польша будет обладать самой сильной и крупной армией в Европе, заявил глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш.
«Трансформация в армию численностью 500 тыс. солдат, включая 300 тыс. профессионалов и 200 тыс. резерва высокой готовности, является нашей стратегической целью», – приводит слова министра пресс-служба ведомства.
К 2030 году государство намерено располагать самыми крупными и хорошо оснащенными войсками в Европе. Оборонный бюджет страны уже достиг 200 млрд злотых (около 55 млрд долларов). В ближайшее время основные усилия будут сосредоточены на беспилотниках, системах противовоздушной обороны, искусственном интеллекте и высокоточном оружии дальнего радиуса действия.
Руководитель министерства отметил, что тысячи IT-специалистов уже обеспечивают безопасность киберпространства. Также военные привлекаются к охране государственной границы совместно с правоохранительными органами для пресечения нелегальной миграции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава увеличивает численность своих вооруженных сил под давлением США. Для достижения показателя в 500 тыс. человек власти создают специальный резерв высокой готовности. В перспективе руководство страны намерено создать самую крупную армию в Европе.