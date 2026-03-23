МО Польши сообщило об увеличении армии до 500 тыс. человек к 2030 году

Польша увеличивает численность своей армии под давлением США, следует из слов министра национальной обороны республики Владислава Косиняка-Камыша.
Польша увеличивает численность своей армии под давлением США, передает РИА «Новости».
По его словам, Соединённые Штаты призвали Европу «делать больше», инвестировать в собственную безопасность и брать на себя ответственность.
Министр заявил: «Мы поняли посыл Соединённых Штатов – Европа, ты должна сделать больше, Европа, ты должна инвестировать в свою безопасность, Европа, ты должна взять на себя ответственность. Польша берет на себя ответственность как первый номер». Он пояснил, что это означает как увеличение военных расходов, так и рост численности армии.
Косиняк-Камыш отметил, что Польша первой среди европейских стран достигнет уровня военных расходов в 5% от ВВП и первой создаст «самую большую армию в Европе» в рамках проекта «Армия 500 тысяч». По плану к 2030 году численность армии составит 300 тыс. профессиональных военных и военнослужащих территориальной обороны, а также 200 тыс. резервистов высокой готовности.
